A Pool engedélyt kért, hogy felvehesse a kapcsolatot Kerkezzel, de Amorim is léphet – sajtóhír

A novemberi válogatott meccseket sérülésre hivatkozva lemondó Kerkez Milos kapcsán hat napja írtunk arról, hogy angol sajtóhírek szerint a Liverpool FC sportigazgatója, az előző idényben még a Bournemouthnál Richard Hughes már dolgozik a balhátvéd szerződtetésén, akit hosszú távon Andrew Robertson utódjának szánnak a klubnál. A napokban pedig újabb cikkek jelentek meg Kerkez jövője kapcsán.

A liverpooli Anfield Watch pénteki cikkében arról ír, a Liverpool engedélyt kért a Bournemouthtól, hogy felvehesse a kapcsolatot Kerkez Milossal. A vörösök szeretnék megtudni, a védő most nyitott lenne-e a liverpooli szerződésre. Ha igen, akkor kezdődhetnek meg a konkrét tárgyalások az átigazolásról a két klub között. A portál megjegyzi, erre az előzetes kapcsolatfelvételre azért is van szükség Kerkez esetében, mert a Liverpool már 2023-ban is kapcsolatba lépett vele, de akkor nem kívánt a klubhoz szerződni, mert nem látta biztosítottnak, hogy állandó lehetőséget kapna a csapatban. Ugyanakkor most a magyar válogatott csapattárs, Szoboszlai Dominik is segíthetné a szerződtetését, akivel jól megértik egymást a pályán és azon kívül is, tehát valószínűsíthető, hogy szívesen játszanának együtt Liverpoolban is. Erre a cikkre és a saját, angliai értesüléseire hivatkozva az m4sport.hu is arról ír, hogy a Liverpool már tárgyal Kerkez szerződtetéséről.

Az Anfield Watch azt is hozzáteszi, hogy Kerkezt idén nyáron a Manchester United is szerződtette volna, de sokallták a Bournemouth által akkor kért 40 millió fontot (ami a hírek szerint most már 50 millióra emelkedhet).

Ugyanakkor a Mirror friss, vasárnapi cikke már azt írja, a Manchester United akár már a télen újra megpróbálhatja szerződtetni Kerkezt, ugyanis a játékstílusa tökéletesen beleillik az MU új menedzserének, Ruben Amorimnak a szakmai elképzeléseibe. Igaz, a posztra nem Kerkez, hanem a Bayern München kanadai balhátvédje, Alphonso Davies a Manchester United első számú kiszemeltje, de az ő szerződtetése nehezebbnek tűnik, így lehet esély arra, hogy Kerkez legyen az Amorim-éra első szerzeménye.