Az angol bulvársajtó 50 millió fontra teszi Kerkez árát – Robertson utódja lehet?

Alapvetően a Sunday Mirror bulvárlap értesüléseire hivatkozva kapta fel hétfőn a hírt a liverpooli sajtó – melyről többek között a Liverpool Echo és több, a Liverpool FC híreivel foglalkozó oldal is beszámolt –, amely szerint az előző idényben még a Bournemoutth technikai igazgatójaként, jelenleg pedig már a Liverpool FC sportigazgatójaként dolgozó Ricrad Hughes azon dolgozik, hogy előző klubjától a vörösökhöz csábítsa a magyar válogatott Kerkez Milost, akit egyes szakértők már a Premier League három-négy legjobb balhátvédje között emlegetnek.

A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató klubnál a hírek szerint szeretnék hosszú távra megtalálni Andy Robrtson helyettesét. A 30 éves, skót válogatott játékosnak 2026-ig szól a szerződése Liverpoolban, de sajtóhírek szerint a klub a nyáron értékesítené a játékjogát és szerződtetne egy fiatalabb játékost a posztra. A Liverpool valószínűleg nem akarna Robertsonnal is úgy járni, mint Trent-Alexander Arnold esetében, aki 2025 nyarán, szerződése lejártával ingyen távozhat, ezért keresheti már most a balhátvéd utódját.

A megjelent cikkek most már 50 millió fontra becsülik a Manchester Uniteddel, az Arsenallal és a Chelsea-vel is hírbe hozott, 21 éves Kerkez kivásárlási árát, és azt valószínűsítik, hogy jövő nyáron kerülhet sor a klubváltására.

Mint ismeretes, Kerekez tavaly nyáron igazolt Hollandiából Angliába, 17.87 millió euróért és ebben az idényben a Bournemouth mindegyik bajnokiján kezdett és a kilencből hatszor végig a pályán volt, a Manchester City legyőzéséből két gólpasszal vállalt szerepet november legelején. Mint ismert, a hétvégi, Brentford elleni bajnokit követően azonban sérültet jelentett, így a válogatottban az októberi meccsekhez hasonlóan novemberben sem lép majd pályára.