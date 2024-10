Erik ten Hag: Bizonyítottam már, mindig nyerek! Az elmúlt hat évben nyolc trófeát gyűjtöttem

A beszélgetésből kiderült, hogy a sajtóhírek szerint a Tottenhamtől elszenvedett 3–0-s vereség után a klub vezetőitől ultimátumot kapó szakember szilárdan hiszi, hogy a hat bajnoki után két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a 13. helyen álló csapat hamarosan megindul felfelé és még ebben az idényben trófeákért fog harcolni. Igaz, azt is elárulta, ehhez most elsősorban időre van szüksége, és mint elárulta, egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy a következő két meccs után esetleg elvesztené az állását.

„Nem is gondolok erre, egyáltalán nem vagyok ideges. A nyáron jól sikerült kialakítani az egységet a klub tulajdonosai és a vezetői között, kötöttünk egy egyezséget és mind beálltunk e mögé. Ennek az egyezségnek a lényege, hogy tisztába tettük, milyen szituációban vagyunk éppen” – kezdte Ten Hag.

„Egy hosszabb periódusban, egy átmeneti időszakban vagyunk. Mióta megérkeztem a klubhoz, tudtuk, hogy változtatnunk kell. Le kell cserélnünk néhány idősebb játékost, helyettük újakat kell beépíteni a csapatba és ehhez időre van szükség. Az volt a döntésünk, hogy fiatal játékosokat hozunk és idő kell ahhoz, hogy megértsék és magukévá tegyék az üzenetet, amit át akarunk adni, és a játékot, amit várunk tőlük. Ugyanakkor eközben persze nyerünk is kell, és azt hiszem azért bizonyítottuk az elmúlt két évben, hogy képesek vagyunk erre. Magam is bizonyítottam a karrierem során, hogy mindig nyerek, az elmúlt hat évben nyolcszor szereztem valamilyen trófeát a csapatommal. Helyére kell tennünk a kirakós darabjait, s akkor erősebb csapatunk lesz a végén, mint most van. Azonosítottuk a problémát, dolgozunk megoldásán és azt is tudjuk, hogy megvan a lehetőség a megoldásra a játékosokban. Ha egyszer pedig helyre kerültek a kirakós darabjai, onnantól kezdve sikerül is majd a magunk javára fordítani dolgokat és biztos vagyok benne, hogy elérjük az erre az idényre kitűzött céljainkat” – fogalmazott a holland szakember, aki elárulta azt is, mik ezek a célok.

„Ez egyértelmű és minden évben tulajdonképpen változatlan. Trófeákat kell nyernünk, és a lehető legelőrébb kell végeznünk a bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy sikeres idényt zárunk végül. Persze, tudom, hogy semmi nem könnyű, de nem is gondolnám, hogy okom van pánikolni. Meg tudjuk oldani a problémáinkat” – szögezte le Ten Hag.

Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt sem rajtolt éppen rózsásan a United ten Haag irányításával, a 2023–24-es idényben a hatodik forduló után csupán egy helyezéssel állt jobban a Manchester United, akkor három győzelem és három vereség után kilenc ponttal a 12. helyet foglalta el a klub, az idényt pedig az FA-kupa megnyerésével zárta a csapat.