Trossard kiállítása után beparkolta a buszt az Arsenal, de Stones a ráadás nyolcadik percében pontot mentett a címvédőnek

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ

Manchester City–Arsenal 2–2 (1–2)

Manchester, Etihad Stadium, 53 000 néző. Vezette: Oliver

Man. City: Ederson – Walker (Stones, 78.) , Akanji, Dias, Gvardiol – Rodri (Kovacic, 20.), Gündogan – Savinho (Grealish, 78.), Bernardo Silva, Doku (Foden, 70.) – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola

Arsenal: Raya – Timber (Lewis-Skelly, 90+2.), Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori (Kiwior, 74.) – Saka (White, a szünetben), Partey, Rice, Martinelli (G. Jesus, 87.) – Havertz, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta

Gólszerző: Haaland (8.), Stones (90+8.), ill. Calafiori (22.), Gabriel Magalhaes (45+1.)

Kiállítva: Trossard (45+8.)

Remek meccset játszott egymással a bajoki címre esélyes két sztárcsapat. Erling Haalandnak mindössze kilenc percre volt szüksége, hogy betaláljon. A norvég ezzel már a 100. találatát szerezte a Manchester Cityben minden sorozatot figyelembe véve, és ehhez csupán 105 mérkőzésre volt szüksége. Ez pontosan megegyezik Cristiano Ronaldo teljesítményével, a portugál a Real Madridban hozta össze ezt a mutatót.

Ezzel együtt az események nem a manchesteriek kedve szerint alakultak. A 22. percben egyenlített az Arsenal: a 16-os bal sarka előtt elsült Riccardo Calafiori lába, 19 méterről ballal a bal, azaz a túlsó felső sarokba vágta Martinelli okos visszagurítását.

Az első félidő hatpercesre jelzett, de tízpercesre nyúló hosszabbítása két fontos eseményt hozott. Egyrészt a londoniak megszerezték a vezetést, Saka jobb oldali, ballábas szögletéből Gabriel Magalhaes kissé balról, két méterről a jobb felső sarokba fejelt. Másrészt néhány sárgát is kiosztott Michael Oliver, amiből Leandro Trossard-nak is jutott egy. S mivel ez már a második volt neki, piros lappal, két perccel társait megelőzve ballaghatott be az öltözőbe.

A második félidőben Pep Guardiola gárdája persze nyomott ezerrel, de David Raya szenzációsan védett. Mikel Arteta csapata mégsem tudta kihúzni a végéig…

A hosszabbítás nyolcadik percében (!) jött John Stones, és valahogy a vendégek kapujába gyötörte az egyenlítő gólt.

Maradt a 2–2, így nem szakadt meg az Arsenal nyeretlenségi sorozata vendégként a Manchester City ellen. Az „ágyúsok" legutóbb 2015 januárjában tudtak győzni a City ellen idegenben.