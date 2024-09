Szalah: Ez az utolsó évem a Liverpoolnál; Ten Hag: Casemiro vissza fog térni

„A United nagyon agresszíven kezdett, fel kellett találnunk magunkat abban az időszakban, de ha az Old Traffordra mész, akkor tudható, hogy lesznek nehéz pillanataid. Szerencsére túltettük magunkat rajta – fogalmazott a Sky Sportsnak a győztes hadvezér, Arne Slot. – Az tetszett a legjobban, hogy az érvénytelenített gólunk után is ugyanúgy játszottunk, mint előtte. Végül szép gólokat szereztünk, és szükségünk volt Alisson néhány védésére is a második félidőben. De megérdemelt győzelmet arattunk.”

A holland szakember kiemelte: mindent, amit menedzserként látni szeretett volna, azt a találkozó közben felfedezte csapatában.

A harmadik gólt szerző Mohamed Szalah is megszólalt. Mint ismert, az egyiptomi támadó szerződése az idény végén lejár a Liverpoolnál, vagyis könnyen lehet, hogy a „vörösök” játékosaként most játszotta az utolsó meccsét az Old Traffordon: „Ez az utolsó évem a klubnál, és most csak élvezni akarom a pillanatot – válaszolt a a jövőjét firtató kérdésre Szalah. – A klubnál még senki nem beszélt velem a szerződésemről, szóval úgy vagyok vele, hogy oké, az utolsó idényemet játszom, és majd meglátjuk, mi lesz a végén. Rajtam nem múlik semmi, de a klubtól még senki nem beszélt velem erről a témáról. Majd meglátjuk...”

A Manchester United menedzsere, Erik ten Hag érthetően csalódottan értékelt a lefújás után: „Mind a három gólt egyéni hibából kaptuk. Egyértelmű, hogy a Liverpool megérdemelten nyerte meg a találkozót, most alázatosnak kell lennünk és el kell fogadnunk, hogy van még mit javítani a játékunkon.”

A „vörös ördögök” menedzsere továbbá gratulált kollégájának, és védelmébe vette csapata brazil középpályását, Casemirót, aki két liverpooli gólnál is nagyot hibázott: „Ő is folytatni fogja és mi is folytatjuk. Casemiro egy nagyszerű játékos. Mindannyian láttunk már tőle remek momentumokat is, meghatározó szerepe volt a középpályán. Ezt újra meg fogja majd mutatni, biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–LIVERPOOL 0–3 (0–2)

Manchester, Old Trafford. Vezette: A. Taylor

Man. United: André Onana – Mazraui, De Ligt (Maguire, 69.), Lisandro Martínez, Dalot – Casemiro (Collyer, a szünetben), Mainoo – Garnacho (Amad Diallo, 69.), Bruno Fernandes, Rashford – Zirkzee (Eriksen, 86.). Menedzser: Erik ten Hag

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 76.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Cimikasz, 83.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Luis Díaz (Gakpo, 66.) – Diogo Jota (Núnez, 76.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Luis Díaz (35., 42.), Szalah (56.)