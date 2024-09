Szoboszlai gólpasszt adott, simán nyert a Manchester United otthonában a Liverpool

ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

MANCHESTER UNITED–LIVERPOOL 0–3 (0–2)

Manchester, Old Trafford. Vezette: A. Taylor

Man. United: André Onana – Mazraui, De Ligt (Maguire, 69.), Lisandro Martínez, Dalot – Casemiro (Collyer, a szünetben), Mainoo – Garnacho (Amad Diallo, 69.), Bruno Fernandes, Rashford – Zirkzee (Eriksen, 86.). Menedzser: Erik ten Hag

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold (Bradley, 76.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Cimikasz, 83.) – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Luis Díaz (Gakpo, 66.) – Diogo Jota (Núnez, 76.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Luis Díaz (35., 42.), Szalah (56.)

Szoboszlai Dominik negyedszer is megpróbálta. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző idényben háromszor lépett pályára a Liverpool színeiben a rivális Manchester United elleni rangadón, ám egyszer sem ünnepelhetett győzelmet. A Premier League-ben az Anfielden gól nélküli döntetlent játszott a két csapat, míg az Old Traffordon 2–2 lett a végeredmény, az FA-kupában pedig hiába játszott fölényben a Liverpool, őrült mérkőzésen hosszabbítás után 4–3-ra a Manchester United nyert saját pályáján és jutott tovább.

Szoboszlai miatt a magyar szurkolók kiemelt figyelmet szentelnek minden egyes Liverpool-mérkőzésnek, ám a vasárnapi összecsapásnak külön pikantériát adott a két holland szakvezető személye. Erik ten Hag a 2022-es érkezése óta megélt már ezt-azt a vörös ördögök kispadján, míg Arne Slot a kilenc év után távozó Jürgen Kloppot a nyáron váltotta a Poolnál. Az Eredivisie-ben négyszer találkozott egymással a kettejük irányított csapat, kétszer Erik ten Hag Ajaxa, kétszer pedig Arne Slot AZ Alkmaarja győzött, kimondva-kimondatlanul presztízst csináltak abból, hogy melyikük nyeri az első PL-párharcukat.

A hetedik percben Szoboszlai Dominik örömében a lelátóra bombázta a labdát, ugyanis úgy tűnt, Trent Alexander-Arnold góljával gyorsan megszerezte a vezetést a Liverpool, ám a videóbíró les miatt (Mohamed Szalah tartózkodott tiltott helyen) érvénytelenítette a találatot. Szoboszlai nem meglepő módon ott volt a kezdőcsapatban, és a már-már szokásos helyén, amolyan tízes poszton kapott szerepet az Old Traffordon, a középpályán mellette Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch szerepelt. A vendégegyüttes már az első perctől igyekezett ráerőltetni akaratát a hazaiakra, ami több-kevesebb sikerrel jött össze, az első félidő első felében a Manchester United birtokolta többet a labdát, ám a két kapu nem igazán forgott veszélyben.

Mindkét csapat odaért a másik tizenhatosához, ám az utolsó passzok nem igazán sikerültek, jól látható volt, hogy sem a Manchester United, sem a Liverpool nem pörög még maximum fordulatszámon, s noha ez nem is elvárható szeptember legelején, ám az egyik legnagyobb angol rangadótól jóval többet várt az ember.

Harcból nem volt hiány, becsülettel futottak a játékosok, ám nem az első fél órával promózzák majd a Premier League-et. Aztán Casemiro gondoskodott arról, hogy ne maradjunk gól nélkül az első félidőben, ugyanis csúnyán eladta a labdát a saját térfelén, Ryan Gravenberch iramodott meg, majd jól passzolt a jobb szélen felfutó Mohamed Szalahnak, akinek a beadása után Szoboszlai és Luis Díaz „együttes erővel” fejelt a hazaiak kapujába.

Elsőre nem lehetett látni, hogy a magyar vagy a kolumbiai fejéről pattant a labda a hálóba, ám a visszajátszások után kiderült, hogy Szoboszlai nagyszerűen döntött, hogy lehúzta a fejét, így Luis Díaz zavartalanul tudott a hálóba bólintani. Alisson védett Nusszir Mazraui lövése után, majd Lisandro Martínez rúgta meg nagyon csúnyán Szoboszlai Dominikot, amiért sárga lapot kapott, a magyar futballista pedig lent maradt a gyepen.

Minden magyar szurkoló ereiben meghűlt a vér, hiszen jön a Nemzetek Ligája, Magyarország szeptember 7-én Németország, 10-án pedig Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára, a Liverpool középpályására pedig hatalmas szükség lesz.

Nem sokkal az első félidő vége előtt kísértetiesen hasonló módon szerezte meg a másodikat a Liverpool: Casemiro-hiba, Mohamed Szalah-gólpassz, Luis Díaz-gól. A brazil középpályást könnyedén szerelték saját térfelén, Szalah remekül passzolt középre, Luis Díaz pedig parádésan lőtte ki a kapu bal alsó sarkát. Casemiro főszerepet játszott mindkét vendéggólban, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes középpályás meg sem közelítette azt a formáját, amit a Real Madridban megszokhattunk tőle.

A Liverpoolnál a duplázó Luis Díaz és a két gólpasszt kiosztó Szalah mellett Gravenberchet kell még kiemelni, a holland középpályás rengeteg labdát szerzett, melyeket rendre jó helyre továbbított, nagyot játszott. Szoboszlai sem lógott ki lefele a csapatából, az első gólnál remekül döntött, hogy lehúzta a fejét, sokat futott, mindenhol feltűnt, a passzai nagy százalékban csapattárshoz mentek. Nem meglepő módon a pályafutása egyik legrosszabb mérkőzését játszó Casemiro nem jött ki a második félidőre, helyére a 20 esztendős Toby Collyert küldte be Erik ten Hag – a Brighton-nevelésű középpályás első mérkőzését játszotta a Premier League-ben.

A Manchester United-specialista Mohamed Szalah gyorsan lezárta a nyitott kérdéseket (már amennyiben voltak), ugyanis Szoboszlai Dominik gólpassza után 0–3-ra alakította az eredményt. Az egyiptomi támadó minden sorozatot figyelembe véve 15. gólját szerezte a Manchester United ellen, és sorozatban a hetedik tétmeccsen talált be az Old Traffordon. Az MU pályáján kilenc mérkőzésen tíz gólt szerzett, így Alan Shearer után ő a második futballista, aki legalább tíz gólt jegyez egy másik csapat pályáján, az angol klasszis a Leeds United otthonában talált be tízszer. Szalah így az első három fordulóban egyaránt betalált, ezúttal igencsak közel volt a duplához, ám néhány pillanaton belül kétszer is centiméterek választották el a góltól.

Szoboszlai nagy helyzetben lövés helyett cselt választott, így nem szerezte meg első gólját a Premier League 2024–2025-ös idényében, a BBC tudósítója úgy fogalmazott, hogy a magyar futballista pimasz cselével próbálta hülyének nézni a Manchester United játékosait, ami felbőszítette őket… Maradt a 0–3, a Liverpool három forduló után százszázalékos mérleggel áll a jobb gólkülönbséggel rendelkező Manchester City mögött a tabella második helyén, a vörösök még gólt sem kaptak, Slot parádésan kezdett a kispadjukon. A Liverpoolnál kiváló egyéni teljesítményeket lehetett látni, és kijelenthetjük, hogy három bajnoki után jól látszik, hogy Arne Slot milyen játékot szeretne játszatni csapatával, míg Erik ten Hagnál két év után sem lehet tudni, mi a Manchester United elképzelése a futballról.

Slot így 3–2-re vezet Ten Haggal szemben a kettőjük különpárbaját tekintve, de ami számunkra ennél is fontosabb, hogy Szoboszlai Dominiknak megvan az első győzelme a Manchester United ellen – ráadásul a magyar válogatott csapatkapitánya gólpassza mellett nagyszerűen játszott.