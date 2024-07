Liverpool: Akik rendelkezésre álltak, jó dolgokat mutattak – Slot

„Két hét kemény munka után fontos volt, hogy mérkőzést is játsszunk – kezdte az LFC TV-nek a Preston elleni pénteki edzőmeccset követő értékelését a Liverpool holland menedzsere, Arne Slot, akinek ez volt az első mérkőzése a vörösök kispadján. – Jó meccs volt. A legfontosabb, hogy mindenki megfelelő állapotban van, és ezt a mérkőzés is igazolta. Úgyhogy azt mondhatjuk, jó két héten vagyunk túl.”

Mint ismeretes, a Liverpool FC múlt héten kezdte meg a felkészülést, de az Európa-bajnokságon és a Copa Américán szerepelt labdarúgók fokozatosan csatlakoznak a kerethez, többségük csak augusztusban. A magyar válogatott Szoboszlai Dominik azonban már kedden visszatért, és kezdőként 32 percet játszott is pénteken.

„Sajnos az eredmény számunkra nem alakult jól, de legfontosabb most az erőállapot, ami rendben van, és sokan kaphattak játéklehetőséget, több fiatal játékos is, ez jó – fogalmazott Slot az 1–0-ra elveszített mérkőzést követően. – Minden edzés és minden meccs megmutatja, hogy min kell még dolgozzunk, de azt is látnunk kell, hogy az előző idény meghatározó játékosai közül tizenegy még nem tért vissza. Viszont, akik rendelkezésre álltak, jó dolgokat mutattak ma és az elmúlt két hétben, ez a lényeg az amerikai turnénk előtt.”

A Liverpool a következő edzőmeccsét július 27-én Pittsburghben játssza a spanyol Betis ellen, majd augusztus 1-jén az Arsenal elleni meccs következik Philadelphiában, aztán a Manchester Uniteddal találkoznak Szoboszlaiék Columbiában, augusztus 11-én pedig már otthon, az Anfielden fogadják a spanyol Sevillát. Az első bajnokit augusztus 17-én, az Ipswich otthonában játssza a Liverpool.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

LIVERPOOL–PRESTON NORTH END 0–1 (0–1)

Kirkby

LIVERPOOL, 1. félidő: Jaros – Bradley, Van den Berg, Quansah, Cimikasz, Jones, Elliott, Szoboszlai (Endo, 33.), Doak, Szalah, Carvalho. 2. félidő: Davies – Stephenson, Nallo, Phillips, Chambers (Beck, 75.), Endo (Nyoni, 75.), Bajcetic, Morton, McConnell, Koumas (Blair, 75.), Gordon

Gólszerző: Brady