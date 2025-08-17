A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 626 néző. Vezette: Bognár Tamás

Gólszerző: Szűcs T. (16.), ill. Edomwonyi (47.), A. Keita (90.)

A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.

Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben, tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket. A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.

A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.

