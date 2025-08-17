A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 626 néző. Vezette: Bognár Tamás
Gólszerző: Szűcs T. (16.), ill. Edomwonyi (47.), A. Keita (90.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.
Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben, tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket. A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.
A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.
További részletek később.
ÖSSZEFOGLALÓ
|AZ ÁLLÁS
|1. Puskás Akadémia
4
|3
|–
|1
|8–6
|+2
|9
|2. Paksi FC
3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Ferencvárosi TC
4
|2
|1
|1
|9–4
|+5
|7
|4. Debreceni VSC
4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|5. Kisvárda
4
|2
|1
|1
|5–7
|–2
|7
|6. MTK Budapest
3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|7. Újpest FC
4
|1
|1
|2
|5–5
|0
|4
|8. Nyíregyháza Spartacus
4
|1
|1
|2
|6–9
|–3
|4
|9. Zalaegerszegi TE
3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|10. ETO FC Győr
3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|11. Diósgyőri VTK
4
|–
|2
|2
|5–12
|–7
|2
|12. Kazincbarcika
4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1