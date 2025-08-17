Nemzeti Sportrádió

A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

Vágólapra másolva!
2025.08.17. 17:25
null
A Szpari ünnepelhetett a Nagyerdei Stadionban (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Szpari NB I 4. forduló
A labdarúgó NB I 4. fordulójában az eddig veretlen DVSC hazai pályán 2–1-re kikapott a szezonbeli első győzelmét arató Nyíregyháza ellen. A 16. percben a Debrecen szerzett vezetést, a második félidő elején azonban a Nyíregyháza gyorsan egyenlíteni tudott. A mérkőzés a 90. percben dőlt el, amikor is Keita talált be a hazaiak kapujába. A Szpari történelme első bajnoki győzelmét aratta a rivális Debrecen otthonában.

 

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
DVSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 1–2 (1–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 626 néző. Vezette: Bognár Tamás
Gólszerző: Szűcs T. (16.), ill. Edomwonyi (47.), A. Keita (90.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot. 

Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben, tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket. A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket. A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.

A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.

További részletek később. 

ÖSSZEFOGLALÓ

 

   
AZ ÁLLÁS       
1. Puskás Akadémia

4

318–6+29
2. Paksi FC

3

2110–5+57
3. Ferencvárosi TC

4

2119–4+57
4. Debreceni VSC

4

2117–6+17
5. Kisvárda

4

2115–7–27
6. MTK Budapest

3

1116–2+44
7. Újpest FC

4

1125–504
8. Nyíregyháza Spartacus

4

1126–9–34
9. Zalaegerszegi TE

3

36–603
10. ETO FC Győr

3

35–503
11. Diósgyőri VTK

4

225–12–72
12. Kazincbarcika

4

134–9–51

 

 

NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I DVSC Debreceni VSC Loki magyar bajnokság magyar foci Debrecen Szpari NB I 4. forduló
Legfrissebb hírek

NB I: MTK–ETO FC

Labdarúgó NB I
32 perce

A Szpari története során először győzött élvonalbeli bajnokin Debrecenben

Labdarúgó NB I
42 perce

Novothny Soma szerint a futball istene írta a forgatókönyvet az Újpest elleni mérkőzésen

Labdarúgó NB I
1 órája

Keleti rangadó az NB I-ben; Horváth Dávid és Borbély Balázs csatája

Labdarúgó NB I
7 órája

Szappanos Péter: Volt minden, mint a búcsúban

Labdarúgó NB I
8 órája

Robbie Keane a Puskás Akadémiától elszenvedett vereségről: Negyedóra után 3–0-ra kellett volna vezetnünk

Labdarúgó NB I
9 órája

Hornyák Zsolt csapata megtréfálta a Ferencvárost; Káprázatos ünnepséget szervezett a Magyar Ökölvívók Szövetsége a Hősök terén

E-újság
17 órája

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Diósgyőr a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB I
22 órája
Ezek is érdekelhetik