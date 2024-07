Szoboszlai Dominik már Liverpoolban, de még csonka kerettel készül a csapat

EGY HÓNAP MÚLVA RAJT a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik tavalyi Liverpoolba szerződése óta nálunk még fokozottabb figyelem irányul az angol élvonalra, így izgatottan várjuk, hogy elkezdődjön az idény. És persze elsősorban arra leszünk kíváncsiak, hogy ezúttal is harcban lesz-e a bajnoki címért a magyar válogatott középpályás csapata. Az előző évadban sokáig úgy tűnt, aranyérmes lehet az együttes, ám épp a legrosszabbkor, a bajnokság hajrájára került hullámvölgybe, így a Manchester City és az Arsenal mögött a harmadik helyen végzett.

Jelentős változás, hogy Jürgen Klopp kilenc év után távozott a csapat éléről, a helyére Arne Slot érkezett, akiről egyelőre nehéz megmondani, mire lesz képes a Liverpoollal. Meg persze az is fontos kérdés, hogy vajon kezdőként számol-e Szoboszlai Dominikkal. A 23 éves középpályás nagyszerűen kezdte az előző idényt, a tavasza viszont gyengébben sikerült, és az Európa-bajnokságon sem játszott kiemelkedően. Igaz, Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, hogy a válogatott csapatkapitánya sérüléssel bajlódott, ezért sem tudta a maximumot nyújtani a németországi tornán. A kiesés után kipihenhette kicsit az előző évad fáradalmait, de sok ideje nem volt lazítani, kedden ugyanis már csatlakozott a csapathoz, amely július 27-én Pennsylvaniában a Betis ellen játssza az első felkészülési mérkőzését, augusztus 17-én, a bajnoki rajton pedig az Ipswich vendége lesz. Tehát nagyjából egy hónapja van Szoboszlai Dominiknak, hogy meggyőzze a holland menedzsert arról, hogy alapemberként számoljon vele.

Mindenesetre jó hír neki, hogy sokan csak később csatlakoznak a kerethez, így az első edzőmérkőzéseken jó eséllyel kezdő lesz, és bizonyíthat. Diogo Jota és Alisson valószínűleg csak a július 29-i héten csatlakozik a kerethez, azok a futballisták pedig még később, akik elődöntőbe jutottak az Eb-n és a Copa Américán. A This is Anfield cikke szerint Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Alexis Mac Allister, Luis Díaz, Darwin Núnez, Trent-Alexander Arnold és Joe Gomez is csak az augusztus 5-i héten kezdi el az érdemi munkát. Azaz körülbelül két hét lesz, amikor a teljes kerettel készül a Liverpool, és nagyjából ekkor körvonalazódhat az is, hogyan áll fel a csapat a bajnoki rajton.

Ezzel kapcsolatban egyelőre csak találgatni lehet, mint ahogyan arról is, kik érkeznek a nyáron. Bár a visszavonuló Thiago Alcantara, az előző idényben kevés lehetőséget kapó Joël Matip, valamint a harmadik számú kapus, Adrián sem a keret tagja már, fontos távozó még nem volt. Csakhogy érkező meg egyáltalán nincs, pedig néhány helyen talán érdemes lenne megerősíteni a keretet. Ilyen a belső védő poszt, amelyen Virgil van Dijk szerződése még egy évig érvényes, és 33 évesen egyébként sem ő a jövő embere, Ibrahima Konaté pedig sokat bajlódott sérüléssel.

Az amerikai túra előtt egyelőre Liverpoolban készül a keret, ám a hírek szerint Szoboszlai Dominik szerdán még nem edzett a többiekkel, hanem egyéni futóteszteket végzett. „Ilyen érzés visszatérni” – írta röviden az Insta­gram-oldalán, amelyen két képet is megosztott, amint jókedvűen és lelkesen veti bele magát a munkába. A legfontosabb azonban az, hogy az idény kezdetére ismét csúcsformában legyen, és legalább olyan jól kezdjen, mint egy évvel ezelőtt. Akkor már a negyedik fordulóban, az Aston Villa ellen megszerezte az első gólját, és néhány hét elteltével az angol sajtó is elismerően írt róla.

Az igazi persze az lenne, ha túlszárnyalná az első angliai évét, és a bajnokságban, illetve a BL-ben is aranyéremért küzdene a Liverpoollal.

Holland másodedző csatlakozott Arne Slot stábjához

A nyolcvanhétszeres holland válogatott védő, John Heitinga is csatlakozott a Liverpool edzői stábjához, a 40 éves szakember másodedzőként segíti Arne Slot munkáját. A korábban az Ajaxban, az Evertonban, a Fulhamben, az Atlético Madridban és a Herthában is játszó futballista 2016-ban fejezte be pályafutását, és tagja volt a 2010-ben világbajnoki ezüstérmet nyerő holland válogatottnak. Visszavonulása után dolgozott az Ajax utánpótlásában, és rövid ideig beugróként irányította az amszterdami klubot. Legutóbb David Moyes segítője volt a West Ham Unitednél, azaz nem lesz neki ismeretlen a Premier League légköre.