Nézze meg a keddi BL-játéknap összes gólját egy helyen! – VIDEÓK

V. B.V. B.
2026.11.04. 06:30
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Gulácsi Pétert (feketében) hatszor mattolta a BL-címvédő (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának keddi játéknapján 26 gól esett, meccsenként 2.88. Mutatjuk a mérkőzések összefoglalóit, benne az összes találattal.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–6 (J. Neves 9., D. Doué 12., Mayulu 13., F. Ruiz 17., 50., Boly 78.)

Manchester United (angol)–Roma (olasz) 3–2 (B. Fernandes 58. – 11-esből, Cunha 83., 86., ill. Soulé 11., Malen 18. – 11-esből)
Kiállítva: Cunha (90+1.)

Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) 3–0 (Yamal 7., Raphinha 52., 64.)

Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) 0–2 (Karl 54., Laimer 74.)

Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) 0–3 (Bisseck 8., P. Esposito 34., Zielinski 54.)

Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Batrakov 12., 15.)

Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) 0–1 (Doumbia 59.)

Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) 0–0

Linzer ASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–0 (K. Jörgensen 19., 37., Ljubicic 44., Adeniran 48.)

 

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