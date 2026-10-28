Tatum hosszabbításos buzzer beaterével verte a Boston a Brooklynt – videók
Boston–Brooklyn 125–124. Kiélezett meccset játszott a Celtics és a Nets, egyik csapat sem tudott kétszámjegyű különbséget kialakítani. Az első félidőben borzasztóan triplázó (2/16) Boston 13 másodperccel a vége előtt öt pontra ellépett, de az utolsó másodpercben Mikel Brown Jr. triplájával hosszabbításra mentette a meccset a Nets. A vendégek a ráadásban rögtön magukhoz ragadták az előnyt, de Jayson Tatum buzzer beaterével megszerezte idénybeli harmadik győzelmét a Boston, míg a Brooklyn maradt nyeretlen.
A Netsben Michael Porter Jr. 27 pontos, 12 asszisztos dupla duplát ért el, míg a Bostonban Tatum vezette a lőlapot 40 ponttal. A Celtics sztárjának a 2019–2020-as idény kezdete óta ez volt a hetedik meccsnyerő kosara az utolsó három másodpercben, ami a legtöbb a ligában.
New York–Detroit 111–97. Megvan a címvédő idénybeli első győzelme és a Pistons első veresége. A Detroit az első negyed után még 13 ponttal vezetett, a a következő két játékrész viszont 63–25-ös összesítéssel abszolválta a Knicks. A húsz pont fölé nőtt különbségen kozmetikázott ugyan a Pistons, de a címvédő győzelme egy pillanatra sem került veszélybe, így a Knicks elkerülte, hogy az 1969–1970-es Celtics után a második bajnok csapat legyen, amelyik 0–4-gyel kezdi az idényt.
A gyengén kezdő Jalen Brunson végül csak eljutott 23 pontig, de 18 mezőnykísérletéből csak ötöt dobott be. A hazaiak hőse Karl-Anthony Towns volt, aki 27 pontig és 20 lepattanóig jutott. KAT karrierjének 17. meccse volt,a mikor legalább 20 pontot és lepattanót szerzett, az NBA jelenlegi idényében ő az első, aki ilyen számokat ért el.
San Antonio–Sacramento 130–103. Hiába jutott el három sacramentói játékos is (Domantas Sabonis, Zach LaVine, De'Andre Hunter) legalább húsz pontig, a Spurs az első pillanatoktól kezdve kontrollálta a mérkőzést és magabiztosan húzta be második győzelmét. Victor Wembanyama tíz lepattanója és öt blokkja mellé 29 ponttal segítette csapatát, karrierrekordot beállító kilenc zsákolást mutatott be a találkozón.
Los Angeles–Portland 129–136. A Trail Blazers húzta be a veretlenek csatáját! Pedig Luka Doncic 41 pontot és kilenc asszisztot és jegyzett és a meccs második legjobb lőlapjával is Los Angeles-i játékos is rendelkezett Austin Reaves személyében (26 pont). A Trail Blazersnél viszont négyen is húsz pont fölé jutottak. Ja Morant és Deni Avdija 23 pontig jutottak, Damian Lillard 21, a padról érkező Jrue Holiday pedig 22 ponttal járult hozzá a Portland harmadik győzelméhez. A vendégek 50 százalékos hatékonysággal dobálták a triplákat, míg mezőnykosaraik 59 százaléka talált gyűrűbe.
NBA, ALAPSZAKASZ
Boston Celtics–Brooklyn Nets 125–124 (26–31, 30–30, 30–21, 31–35, 8–7) – hosszabbítás után
New York Knicks–Detroit Pistons 111–97 (25–38, 26–12, 37–13, 23–34)
San Antonio Spurs–Sacramento Kings 130–103 (39–29, 41–25, 27–26, 23–23)
Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers 129–136 (28–32, 35–36, 30–32, 26–36)