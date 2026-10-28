Tatum hosszabbításos buzzer beaterével verte a Boston a Brooklynt – videók

Boston–Brooklyn 125–124. Kiélezett meccset játszott a Celtics és a Nets, egyik csapat sem tudott kétszámjegyű különbséget kialakítani. Az első félidőben borzasztóan triplázó (2/16) Boston 13 másodperccel a vége előtt öt pontra ellépett, de az utolsó másodpercben Mikel Brown Jr. triplájával hosszabbításra mentette a meccset a Nets. A vendégek a ráadásban rögtön magukhoz ragadták az előnyt, de Jayson Tatum buzzer beaterével megszerezte idénybeli harmadik győzelmét a Boston, míg a Brooklyn maradt nyeretlen.

A Netsben Michael Porter Jr. 27 pontos, 12 asszisztos dupla duplát ért el, míg a Bostonban Tatum vezette a lőlapot 40 ponttal. A Celtics sztárjának a 2019–2020-as idény kezdete óta ez volt a hetedik meccsnyerő kosara az utolsó három másodpercben, ami a legtöbb a ligában.

HAVE YOURSELF A NIGHT, JAYSON TATUM! ☘️ 40 PTS ☘️ 8 AST ☘️ 5 REB ☘️ 1 @TISSOT BUZZER-BEATER IN OT Tonight marks his 7th career game-winning shot with under 3 seconds remaining... that's the most since the start of the 2019-20 NBA season! https://t.co/I0du5uQhvS — NBA (@NBA) October 28, 2026

10/27/2026 01/31/2025 11/16/2024 02/25/2023 01/03/2021 12/23/2020 11/01/2019 @jaytatum0 now owns the MOST GAME-WINNERS with under 3 seconds left since the start of the 2019-20 NBA season 🚨 https://t.co/rU7vfIVg4r — NBA (@NBA) October 28, 2026

New York–Detroit 111–97. Megvan a címvédő idénybeli első győzelme és a Pistons első veresége. A Detroit az első negyed után még 13 ponttal vezetett, a a következő két játékrész viszont 63–25-ös összesítéssel abszolválta a Knicks. A húsz pont fölé nőtt különbségen kozmetikázott ugyan a Pistons, de a címvédő győzelme egy pillanatra sem került veszélybe, így a Knicks elkerülte, hogy az 1969–1970-es Celtics után a második bajnok csapat legyen, amelyik 0–4-gyel kezdi az idényt.

A gyengén kezdő Jalen Brunson végül csak eljutott 23 pontig, de 18 mezőnykísérletéből csak ötöt dobott be. A hazaiak hőse Karl-Anthony Towns volt, aki 27 pontig és 20 lepattanóig jutott. KAT karrierjének 17. meccse volt,a mikor legalább 20 pontot és lepattanót szerzett, az NBA jelenlegi idényében ő az első, aki ilyen számokat ért el.

KAT posted the first 20+ PTS and 20+ REB game by any player this season tonight ‼️ 27 PTS I 20 REB I NYK W https://t.co/HbapxxH77w — NBA (@NBA) October 28, 2026

San Antonio–Sacramento 130–103. Hiába jutott el három sacramentói játékos is (Domantas Sabonis, Zach LaVine, De'Andre Hunter) legalább húsz pontig, a Spurs az első pillanatoktól kezdve kontrollálta a mérkőzést és magabiztosan húzta be második győzelmét. Victor Wembanyama tíz lepattanója és öt blokkja mellé 29 ponttal segítette csapatát, karrierrekordot beállító kilenc zsákolást mutatott be a találkozón.

Wemby put on a SHOW in San Antonio tonight! 🍿 29 PTS 🍿 10 REB 🍿 5 BLK 🍿 9 DUNKS (ties career-high) The @spurs secure the victory at home! https://t.co/0Jo5cNqqvg — NBA (@NBA) October 28, 2026

Los Angeles–Portland 129–136. A Trail Blazers húzta be a veretlenek csatáját! Pedig Luka Doncic 41 pontot és kilenc asszisztot és jegyzett és a meccs második legjobb lőlapjával is Los Angeles-i játékos is rendelkezett Austin Reaves személyében (26 pont). A Trail Blazersnél viszont négyen is húsz pont fölé jutottak. Ja Morant és Deni Avdija 23 pontig jutottak, Damian Lillard 21, a padról érkező Jrue Holiday pedig 22 ponttal járult hozzá a Portland harmadik győzelméhez. A vendégek 50 százalékos hatékonysággal dobálták a triplákat, míg mezőnykosaraik 59 százaléka talált gyűrűbe.

23 from Ja. 23 from Deni. 22 from Jrue. 21 from Dame. This quartet of @trailblazers accounted for 89 POINTS (65.4% of Portland's scoring) to secure their third straight W to open the season 👏 https://t.co/WjKnGE8q9P — NBA (@NBA) October 28, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Boston Celtics–Brooklyn Nets 125–124 (26–31, 30–30, 30–21, 31–35, 8–7) – hosszabbítás után

New York Knicks–Detroit Pistons 111–97 (25–38, 26–12, 37–13, 23–34)

San Antonio Spurs–Sacramento Kings 130–103 (39–29, 41–25, 27–26, 23–23)

Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers 129–136 (28–32, 35–36, 30–32, 26–36)