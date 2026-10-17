Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Farkas Johanna 11 gólt szerzett a Metzingenben

2026.10.17. 23:26
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Fotó: FB/TusSies Metzingen﻿
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Bánfai Kíra Farkas Johanna Sipos Adrián Csíkos Luca Csernyánszky Dóra Molnár Korinna Komlós Eszter Rebi BM Cuenca Atlético Valladolid Varga Rebeka Rostocker HC Hornyák Panna Beke Laura HC Zlín HK Slovan Dusko Sala Demeter Virág Kucsera Rebeka MT Melsungen Élő Beatrix Palasics Kristóf Farkas Júlia TuS Metzingen Suba Sára Thüringer HC Szabó Anna DAC kézilabda Nagy Benedek Tóth Rajmond Debre Viktor
Farkas Johanna 11 gólt lőtt a TuS Metzingenben, amely házigazdaként 33–33-as döntetlent játszott az SU Neckarsulmmal a német női kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint az ifjúsági és junior Európa-bajnok irányító csapattársa, Suba Sára 11 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez. A vendégeknél Győri Barbara hat lövést hárított.

A másodosztályban Varga Rebeka négyszer volt eredményes a Rostocker HC-ban, amely 38-27-re kikapott a SG Nürtingen-Zizishausen otthonában.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely 28–25-re nyert a HC Tatran Stupava otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Élő Beatrix tíz, Farkas Júlia négy, Komlós Eszter három, Bánfai Kíra és Molnár Korinna egy-egy góllal vette ki részét a sikerből.

Hornyák Panna kilenc és Beke Laura négy találata ellenére a HC Zlín 41–26-ra kikapott az Esztergom elleni Európa Liga-selejtezőre készülő DHK Baník Most otthonában.

A HK Slovan Duslo Sala hazai pályán 31–22-re vette a DHC Sokol Porubát, Csernyánszky Dóra négy, Demeter Virág és Kucsera Rebeka egy-egy találattal segítette a két pont megszerzéséhez a vágsellyei együttest.

Szabó Anna négy, Csíkos Luca három találattal járult hozzá a Thüringer HC 33–23-as győzelméhez a BSV Sachsen Zwickau otthonában a német élvonalban.

Sipos Adrián egy góllal, Palasics Kristóf tíz védéssel vette ki a részét az Európa-liga-címvédő MT Melsungen 33–26-os hazai sikeréből a Bergischer HC ellen a német férfiligában.

Nagy Benedek 18 védéssel, 44 százalékos hatékonysággal zárt az Atlético Valladolidban, amely otthon 30–26-ra nyert a BM Caserío Ciudad Real ellen a spanyol élvonalban. A magyar játékos változatlanul toronymagasan vezeti a kapusrangsort, eddig 236 lövésből 85-öt hárított, ami 36 százalékos hatékonyságot jelent.

Tóth Rajmond tíz góllal segítette 31–31-es hazai döntetlenhez a Rebi BM Cuencát a Bathco BM Torrelavega ellen.

 

Bánfai Kíra Farkas Johanna Sipos Adrián Csíkos Luca Csernyánszky Dóra Molnár Korinna Komlós Eszter Rebi BM Cuenca Atlético Valladolid Varga Rebeka Rostocker HC Hornyák Panna Beke Laura HC Zlín HK Slovan Dusko Sala Demeter Virág Kucsera Rebeka MT Melsungen Élő Beatrix Palasics Kristóf Farkas Júlia TuS Metzingen Suba Sára Thüringer HC Szabó Anna DAC kézilabda Nagy Benedek Tóth Rajmond Debre Viktor
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