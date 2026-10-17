Európai kézilabdaligák: Farkas Johanna 11 gólt szerzett a Metzingenben

A liga honlapja szerint az ifjúsági és junior Európa-bajnok irányító csapattársa, Suba Sára 11 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez. A vendégeknél Győri Barbara hat lövést hárított.

A másodosztályban Varga Rebeka négyszer volt eredményes a Rostocker HC-ban, amely 38-27-re kikapott a SG Nürtingen-Zizishausen otthonában.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely 28–25-re nyert a HC Tatran Stupava otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Élő Beatrix tíz, Farkas Júlia négy, Komlós Eszter három, Bánfai Kíra és Molnár Korinna egy-egy góllal vette ki részét a sikerből.

Hornyák Panna kilenc és Beke Laura négy találata ellenére a HC Zlín 41–26-ra kikapott az Esztergom elleni Európa Liga-selejtezőre készülő DHK Baník Most otthonában.

A HK Slovan Duslo Sala hazai pályán 31–22-re vette a DHC Sokol Porubát, Csernyánszky Dóra négy, Demeter Virág és Kucsera Rebeka egy-egy találattal segítette a két pont megszerzéséhez a vágsellyei együttest.

Szabó Anna négy, Csíkos Luca három találattal járult hozzá a Thüringer HC 33–23-as győzelméhez a BSV Sachsen Zwickau otthonában a német élvonalban.

Sipos Adrián egy góllal, Palasics Kristóf tíz védéssel vette ki a részét az Európa-liga-címvédő MT Melsungen 33–26-os hazai sikeréből a Bergischer HC ellen a német férfiligában.

Nagy Benedek 18 védéssel, 44 százalékos hatékonysággal zárt az Atlético Valladolidban, amely otthon 30–26-ra nyert a BM Caserío Ciudad Real ellen a spanyol élvonalban. A magyar játékos változatlanul toronymagasan vezeti a kapusrangsort, eddig 236 lövésből 85-öt hárított, ami 36 százalékos hatékonyságot jelent.

Tóth Rajmond tíz góllal segítette 31–31-es hazai döntetlenhez a Rebi BM Cuencát a Bathco BM Torrelavega ellen.