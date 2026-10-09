Nemzeti Sportrádió

NBA: LeBron James lejátszotta első mérkőzését új csapatában, a Sixersben

K. Zs.K. Zs.
2026.10.09. 09:03
LeBron James megkezdte philadelphiai küldetését (Fotó: Getty Images)
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Philadelphia 76ers NBA LeBron James
LeBron James tíz ponttal mutatkozott be új csapatában, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Philadelphia 76ersben: a 41 éves világklasszis csapata az előszezon magyar idő szerint péntek hajnali programjában 114–108-ra kikapott a Brooklyn Nets vendégeként.

Az NBA történetének legeredményesebb dobója mind a nyolc büntetőjét a helyére küldte, pontokra váltotta egyetlen mezőnydobását is, és a nagyszünet után már nem lépett pályára.

„Még keressük a feladatok ideális elosztását, azt, miként tudjuk egymást úgy kiegészíteni, hogy a lehető legsikeresebbek legyünk, és ez azért igényel némi időt. A mai produkció mindenesetre jó alap az építkezéshez” – mondta LeBron James, aki 10 pontja mellett négy lepattanót, öt gólpasszt és egy labdaszerzést könyvelt el.

Jaylen Brown 18, Tyrese Maxey 14, V. J. Edgecombe 11, Joel Embiid hat pontot szerzett a Sixersben, a brooklyni lőlapot Julius Randle 14-gyel vezette.

A háromszoros olimpiai és négyszeres NBA-bajnok James a nyáron kétéves, nyolcmillió dolláros szerződést kötött a philadelphiai klubbal, előzőleg 2018-tól a Los Angeles Lakerst erősítette. A veterán klasszis karácsonykor vendégeskedik majd a Lakers csarnokában, míg a Philadelphia első hazai meccsén (október 22.) egy másik korábbi klubja, a Cleveland Cavaliers lesz az ellenfél.

A 2026–2027-es NBA-szezon a Boston Celtics detroiti vendégszereplésével kezdődik október 20-án.

 

Philadelphia 76ers NBA LeBron James
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