ZTE: a brazil csatárt bejelentették; edzésben a kölni középpályás – NS-infó

Machado 2022-ben a Nacional-SP U20-as brazil csapattól szerződött először az Arab Emírségekbe, a Hor Fakkanhoz, majd onnan ment 2023-ban a bolgár Cserno Moréhoz, aztán a belga Zulte-Waregemhez, majd az Al-Fatehhez tavaly januárban, ám 2025 nyarán egy évre kölcsönadták a Ludogorecnek. Bulgáriában az előző idényben 19 tétmeccsen játszott, de gólt nem szerzett. Ugyanakkor nemzetközi tapasztalatot is szerzett, az Európa-liga alapszakaszában több mérkőzésen pályára lépett, köztük a Ferencváros elleni budapesti találkozón, melyen csereként kapott lehetőséget. A nyáron visszatért az Al-Fatehhez, melynél nem számítottak rá, így ebben a hónapban távozott a klubtól és szabadon igazolható labdarúgóként kerülhet Zalaegerszegre.

Machado a legjobb időszakát a belga másodosztályban töltötte a Zulte-Waregem játékosaként, 34 meccsen kilenc gólt szerzett és négy gólpasszt adott. A bolgár élvonalban két ciklusban 25 meccsen hat gólig jutott, a szaúdi első osztályban 13 mérkőzésen kétszer volt eredményes.

„ Olyan projektet mutatott be nekem a klub, amelyben hiszek – nyilatkozta a ztefc.hu-nak Matheus Machado az aláírást követően. – Az ajánlat természetesen fontos volt, de még többet jelentett az a bizalom, amit felém mutattak. Éreztem, hogy valóban szeretnék, hogy itt legyek, és hisznek abban, amit a csapatnak adhatok. Ez sokat számított a döntésemben. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, motiváltan érkeztem, és szeretnék mindent megtenni a klub sikeréért. Az első benyomásaim is nagyon pozitívak. A klub létesítményei, a környezet magas színvonalú, olyan feltételeket biztosítanak, amelyek a legjobb európai kluboknál is megszokottak. Most az a legfontosabb, hogy keményen dolgozzak, és minél többet tegyek hozzá a csapat teljesítményéhez. Tudom, hogy csatárként mindig nagy az elvárás a gólok tekintetében, de ezt nem nyomásként, hanem motivációként élem meg. Azért vagyok itt, hogy gólokkal és jó teljesítménnyel segítsem a csapatot. Hiszek a keretben és a játékosok képességeiben, és biztos vagyok benne, hogy kemény munkával képesek leszünk elérni a céljainkat.”

Információink szerint a ZTE a nyáron még egy középpályást is igazolhat az Újpestre szerződött Szendre Norbert pótlására. A kiszemelt a Kölnben született, 21 éves, bosnyák U21-es válogatott középpályás, Emin Kujovic, aki az élvonalbeli 1. FC Köln negyedosztályban szereplő második csapatától érkezhet. Tavasszal kölcsönben az osztrák élvonalbeli Wolfsbergerben szerepelt, kilenc meccsen lépett pályára az osztrák Bundesligában. Úgy tudjuk, ma már a ZTE-vel edzhet.

Emin Kujovic Kölnben nevelkedett, Zalaegerszegen folytathatja a pályafutását (Fotó: AFP)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Matheus Machado (brazil, Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként, legutóbb Ludogore – Bulgária, kölcsönben), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Peñalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: Emin Kujovic (bosnyák-német-montenegrói, 1. FC Köln II. – Németország, legutóbb kölcsönben Wolfsberger AC – Ausztria)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftci PFK – Azerbajdzsán), Szendrei Norbert (Újpest FC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –