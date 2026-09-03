Nemzeti Sportrádió

Nemzetközi agár- és lóverseny hétvége jön a Kincsem Parkban

2026.09.03. 12:50
null
Képünk illusztráció (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Lósport lóverseny Kincsem Park
Magyarország legjelentősebb lóversenyhétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsem Parkban.

Szombaton agár- és ügetőversenyek mellett számok színes program, így tacskóverseny várja a családokat. A magas díjazású sprintfutamban, a Marschall József-emlékversenyben a magyar sztárnak, Enjoynak reális esélye van itthon tartania a trófeát. Legnagyobb ellenfelének a német My Way Fortuna és a szerb Delicius Gar tűnik. Utóbbi lónak a jelenkor egyik legjobb kosárlabdázója, az NBA-ben háromszor a legértékesebb játékosnak megválasztott Nikola Jokics a tulajdonosa. A versenynap másik jelentős futama a Hungária díj lesz, amelyen Hidalgo TIM számít esélyesnek.

Vasárnap dixieland zenével, délelőtti jógával, gyerek póniversenyekkel és Mustang autóshow-val kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsem Díj. Ott lesz a startnál a címvédő angol Claymorre a szigetország egyik legjobb női lovasával, Saffie Osborne-nal, de a korábbi első cseh Gasparini is indul a legjobb magyar, szlovák és német lovak ellen.

Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan.

 

Lósport lóverseny Kincsem Park
Legfrissebb hírek

Fazekas Imre a lányát megelőzve szerezte meg nyolcadik Magyar Ügető Derby-győzelmét

Egyéb egyéni
2026.07.04. 19:23

Jön a Kincsem Park legfontosabb hétvégéje, a Derby és a Divat Fesztivál

Egyéb egyéni
2026.07.03. 11:33

A 100 éves Kincsem Park az év utolsó napján is ünnepel

Egyéb egyéni
2025.12.31. 08:11

Szerb-magyar ügetőnapot rendeznek szombaton a Kincsem Parkban

Egyéb egyéni
2025.11.05. 11:45

Kikapott Svédországtól a Kincsem Parkban a magyar amerikaifutball-válogatott

Amerikai sportok
2025.10.25. 17:24

Bemutatták a 100 éves Kincsem Parkról készült könyvet

Egyéb egyéni
2025.09.03. 19:12

Hétvégén nemzetközi sztárparádé a százéves Kincsem Parkban, Nikola Jokics versenylovai is futnak

Egyéb egyéni
2025.09.02. 16:20

A favorit Freya T Boko nyerte meg a 111. Ügető Magyar Derbyt

Egyéb egyéni
2025.07.05. 19:44