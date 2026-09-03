Nemzetközi agár- és lóverseny hétvége jön a Kincsem Parkban

Szombaton agár- és ügetőversenyek mellett számok színes program, így tacskóverseny várja a családokat. A magas díjazású sprintfutamban, a Marschall József-emlékversenyben a magyar sztárnak, Enjoynak reális esélye van itthon tartania a trófeát. Legnagyobb ellenfelének a német My Way Fortuna és a szerb Delicius Gar tűnik. Utóbbi lónak a jelenkor egyik legjobb kosárlabdázója, az NBA-ben háromszor a legértékesebb játékosnak megválasztott Nikola Jokics a tulajdonosa. A versenynap másik jelentős futama a Hungária díj lesz, amelyen Hidalgo TIM számít esélyesnek.

Vasárnap dixieland zenével, délelőtti jógával, gyerek póniversenyekkel és Mustang autóshow-val kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsem Díj. Ott lesz a startnál a címvédő angol Claymorre a szigetország egyik legjobb női lovasával, Saffie Osborne-nal, de a korábbi első cseh Gasparini is indul a legjobb magyar, szlovák és német lovak ellen.

Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan.