Nemzeti Sportrádió

A Szegedtől érkezett játékos a Videotonba – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.09.03. 13:05
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Kurdics Levente (balra) és Nikolics Nemanja sportigazgató (Fotó: vidi.hu)
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Videoton FC NB II Kurdics Levente magyar foci átigazolások
A labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton hivatalos honlapján számolt be róla, hogy az átigazolási szezon utolsó napján szerződtette Kurdics Leventét.

A székesfehérvári klub közleménye szerint több poszton bevethető játékos érkezett az átigazolási időszak utolsó napján: a legutóbb Szegeden futballozó Kurdics Levente a Videoton FC Fehérvárban folytatja pályafutását.

Mint a klubhonlapon írták, a 23 éves játékos szülővárosában, Szolnokon kezdett el futballozni, ahol az akkor másodosztályú felnőttcsapatig jutott. 2022-ben igazolt át Kazincbarcikára, ahol két évet töltött, majd 2024 és 2026 között Szegeden futballozott. A balhátvédként és bal oldali középpályásként is bevethető Kurdics pályafutása során eddig 164 NB II-es bajnokin nyolc gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: Balázs Teó (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Cipf Dominik (Tiszakécske, legutóbb Ajka, kölcsönben), Derekas Zoltán (Kecskemét), Hársfalvi András (Budafok), Kelemen Dávid (Békéscsaba), Kovács Dominik (Gyirmót), Kovács Erik (Kispest-Honvéd – kölcsönbe), Köllő Kende (Paks – ismét kölcsönbe), Kurdics Levente (Szeged), Nagy Dominik (Nyíregyháza), Németh Dániel (ZTE – kölcsön után végleg), Tóth Tamás Vid (Ajka – kölcsönből vissza), Vas Bálint (Budaörs)
Távozott: Babos Bence (ZTE – legutóbb DVTK, kölcsönben), Dékei Márk (Újpest – kölcsönből vissza), Fodor-Papp Tamás (Siófok – kölcsönbe), Geiger Bálint (Újpest – kölcsönből vissza), Haraszti Zsolt (Paks – kölcsönből vissza), Horváth Tamás (Siófok – kölcsönbe), Kecskés Máté (Sárbogárd kölcsönbe), Kocsis Gergő (Jaro – Finnország), Kovács Bence (Nagykanizsa), Kovács Patrik (Vasas), Nagy Gergely (?), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Szentlőrinc, kölcsönbe), Rostás Szilárd (?, legutóbb Veszprém, kölcsönben), Simut Mario (Paksi FC), Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsönből vissza), Varga Roland (?), Zimonyi Dávid (Szeged-Csanád GA)

 

Videoton FC NB II Kurdics Levente magyar foci átigazolások
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