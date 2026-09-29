A három TD-t szerző Case Keenum vezérletével simán verte a Chicago az Eaglest – videó

A Caleb Williamset pótló Case Keenum három év után volt ismét kezdő. A 14. idényét taposó irányítónak remekül sikerült a visszatérés, rögtön az első drive végén TD-t dobott, Luther Burden jutott be a célterületre. Az Eagles ráadásul az első félidőben kétszer is labdát vesztett, amiből a második fájhatott igazán a vendégeknek. Egy közel nyolcperces támadósorozat végén, 94 yard megtétele után Andy Dalton passzát Dillon Thieneman halászta le. A szünet előtt aztán végül Jalen Hurts futott touchdownjával összejött a szépítés a vendégeknek az időközben egy mezőnygólt értékesítő Bears ellen.

Azonban a Philadelphiának ez volt az egyetlen pontszerzése a mérkőzésen. A második félidőben nem is volt 25 yardnál hosszabb támadássorozata, ráadásul Hurts is dobott egy interceptiont. A Chicago ellenben egy outot leszámítva háromszor is pontokkal zárta le a drive-jait, Keenum Kalif Raymondnak is kiosztott egy hatpontost, egyszer pedig ő futott be a célterületre. A 38 éves irányító végül 257 passzolt yarddal és összesen 3 TD-vel vette ki a részét a sikerből. Burden 61, Raymond 90 elkapott yarddal zárt, D'Andre Swift pedig 84 yardot tett meg a földön.

A vendégeknél Hurts 153 yardot és egy interceptiont dobott a futott hatpontosa mellett. De'Vonta Smith hat elkapásból 65 yardot tett bele a közösbe, míg Saquon Barkley 15 labdacipelésből 82 yardot szorgoskodott össze. Az Eagles elvesztette a veretlenségét, míg a Bears 2–1-re módosította a mérlegét, így nem maradt le az NFC Északi csoportjában a Minnesotától (3–0) és a Detroittól (2–1). 27–7

AMERIKAI FUTBALL

NFL

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Kedd

Chicago Bears–Philadelphia Eagles 27–7 (7–0, 3–7, 10–0, 7–0)

Péntek

Green Bay Packers–Atlanta Falcons 14–35 (7–7, 0–10, 0–7, 7–11)

Vasárnap kora este

Buffalo Bills–Los Angeles Chargers 24–16 (0–10, 10–0, 0–3, 14–3)

Cleveland Browns–Carolina Panthers 21–18 (0–0, 10–3, 0–6, 11–9)

Detroit Lions–New York Jets 31–24 (0–0, 10–7, 7–3, 14–14)

Indianapolis Colts–Houston Texans 19–17 (3–0, 10–7, 0–0, 6–10)

Jacksonville Jaguars–New England Patriots 35–6 (0–0, 14–3, 14–0, 7–3)

Miami Dolphins–Kansas City Chiefs 10–24 (7–7, 0–7, 3–0, 0–10)

New York Giants–Tennessee Titans 12–7 (3–0, 6–0, 3–0, 0–7)

Pittsburgh Steelers–Cincinnati Bengals 30–27 (14–7, 3–10, 7–3, 6–7)

Washington Commanders–Seattle Seahawks 33–31 (7–0, 10–10, 7–7, 9–14)

Vasárnap késő este

San Francisco 49ers–Arizona Cardinals 36–30 (7–0, 10–6, 6–7, 13–17)

Tampa Bay Buccaneers–Minnesota Vikings 16–23 (7–10, 3–7, 3–0, 3–6)

Dallas Cowboys–Baltimore Ravens 31–34 (10–7, 3–10, 8–7, 10–10)

New Orleans Saints–Las Vegas Raiders 27–35 (6–3, 7–13, 14–6, 0–13)

Denver Broncos–Los Angeles Rams 30–26 (0–7, 0–9, 16–0, 10–14)