Európa-liga: öt meccs ért véget, egyetlen hazai győzelem sem született

Várkonyi Bence csapata, a Qarabag a bolgár CSZKA Szófiát fogadta, és bár mindkét oldalon adódott gólszerzési lehetőség, 0–0 lett a vége. A fiatal magyar légiós – akárcsak az előző kör két mérkőzésén – végig a pályán volt az azeri csapatban (0–0).

A Dinamo Kijev a lengyelországi Lublinban látta vendégül a PAOK-ot, és bár már a 3. percben gólt szerzett, a görögök hárommal válaszoltak, és kézben tartották a mérkőzést. Justin Lonwijk 77. percbeli szépítése után megváltozott a játék képe, a Dinamónak volt lehetősége egyenlíteni, de két helyzete is kimaradt (2–3).

Született egy ukrán gól Svédországban is: Danilo Szikan 20 méteres szabadrúgásból hatalmas lövést küldött a jobb felsőbe, a 6. perctől vezetett az Anderlecht. Aztán Nathan Saliba a 79. percben megkapta második sárga lapját, a brüsszeliek emberhátrányba kerültek, és az éppen csak becserélt Frank Adjei a 89. percben megmentette a döntetlent a Hammarbynak (1–1).

Jens Hjertö-Dahl iránt erősen érdeklődik az angol második vonalba visszajutó Cardiff City, de a norvég futball 20 éves ígérete egyelőre még a Tromsö játékosa; pályára is lépett csütörtökön, az 53. percben tizenegyest rúghatott, csakhogy Adam Zadrazil kivédte gyenge lövését. A hazaiak szempontjából még fájóbb, hogy a hajrában a Hradec Králové a győztes gólt is megünnepelhette: a Csehországban szép karriert befutó, a Slaviával négy-négy bajnoki címet és kupát nyerő csereember, a veterán holland Mick van Buren volt a gólszerző (0–1).

A Maccabi Tel-Aviv az 53. percben már három góllal vezetett a szebb napokat látott Sheriff otthonában, és végül ötnél állt meg – a duplázó Szajed Abu Farhi vezérletével az izraeli csapat alighanem eldöntötte a párharcot (0–5).

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

Qarabag (azeri)–CSZKA Szófia (bolgár) 0–0

Dinamo Kijev (ukrán)–PAOK (görög) 2–3

Hammarby (svéd)–Anderlecht (belga) 1–1

Tromsö (norvég)–Hradec Králové (cseh) 0–1

Sheriff Tiraspol (moldovai)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–5

Később

20.00: St. Gallen (svájci)–Benfica (portugál)

20.00: Besiktas (török)–FC Midtjylland (dán)

20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Hajduk Split (horvát)–Pafosz (ciprusi)

A visszavágók július 30-án lesznek.