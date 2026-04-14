NBA: Wembanyama és Curry kapta a legtöbb voksot, ők a sajtó kedvencei

2026.04.14. 13:50
Stephen Curry (balra) és Victor Wembanyama a tavalyi NBA All Star-gálán (Fotó: Getty Images)
Victor Wembanyama és Stephen Curry kapta a legtöbb szavazatot, köréjük épül a legjobban nyilatkozó NBA-játékosok 2025–26-os álomcsapata (NBA All-Interview Team) – jelentette be a tengerentúli kosárlabda-szakírók szervezete (PBWA).

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) és Stephen Curry (Golden State Warriors) mellett Kevin Durant (Houston Rockets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), valamint Jaylen Brown (Boston Celtics) került be az álomcsapatba. Ők a legkiválóbbak azok közül, akik nemcsak készségesen és választékosan nyilatkoznak, hanem szakmailag megalapozott, információkban gazdag mondandójukkal „segítenek életre kelteni a cikkeinket”, ahogyan a Professional Basketball Writers Association (PWBA) meghatározza az elismerés lényegét. 

A második csapatba Janisz Adetokunbo (Milwaukee Bucks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors), Bam Adebayo (Miami Heat) és Josh Hart (New York Knicks) került be. A díjra több tucat NBA-játékost jelöltek, közülük 28-an kerültek fel a szavazólapra. 

Curry, Durant és Mitchell tavaly is ott volt az első csapatban, akkor Adetokunbo és Green tette teljessé az álomötöst.

Mint ismert, az NBA alapszakasza a napokban véget ért, a play-in magyar idő szerint szerdára virradóra, a rájátszás április 18-án kezdődik.

 

 

