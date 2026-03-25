Mitchell újra megszórta a Magicet, Jokics utolsó kosara győzelmet ért a Denvernek

A Charlotte nagy erőket mozgósít, hogy minél jobb pozícióból vághasson neki a playoffnak, és a keleti hatodik helyet célzó küldetés újabb fejezetében le is gázolta a Sacramentót. A legélesebb fegyver a „háromlövetű” volt: a sorozatban negyedszer nyerő hazaiak összesen 26 triplát vágtak be, amivel beállítottak a tavaly elért klubrekordot. A 27 pontos Coby White hat távolit dobott be, LaMelo Ball (20) szintén hatot, az újonc Kon Knueppel (14) négyet – neki egy külön bejáratú versenye is zajlik: már 247 sikeres hárompontosnál jár, ezzel második a klub egyidényes örökranglistáján, és csupán 14 hiányzik ahhoz, hogy megelőzze a jelenleg a csapat edzői stábjában dolgozó rekordert, Kemba Walkert.

Az Orlando mélyrepülésben van, és bár kikapott sorozatban hatodszor is, a 36 pontos Paolo Banchero vezetésével volt ereje megszorongatni a Clevelandet. De a „törvény az törvény”, Donovan Mitchell szokás szerint megszórta a Magicet: karrierje során harmadszor jutott el 40 pontig ellene, az eddigi 23 alapszakaszi mérkőzésének átlaga 27.2 – ez a hatodik legmagasabb, amelyet valaha elértek az orlandóiak ellen. Ami a szerdát 42 ponttal záró Mitchell mostani idénybeli produkcióját illeti, ez volt a hatodik negyvenes meccse.

His SIXTH 40+ point game this season as the Cavs win their fourth straight!

Remek estéje volt James Hardennek is, 26 ponttal járult hozzá a clevelandi győzelemhez; az első félidőt dudaszós triplával (plusz egy bedobott büntetővel) zárta, és a meccs folyamán akadt olyan varázslata is, amely a ligánál kiérdemelte a nap csúcspillanata címet:

Nem adta magát könnyen a New Orleans sem, de végül érvényesült a papírforma New York-ban is: a keleti második helyért harcoló Knicks sorozatban hetedszer is győzött. Jalen Brunson a 32 pontjából 15-ötöt a rendkívül kiélezett negyedik negyedben szerzett, Karl-Anthony Towns 21 pontot és 14 lepattanót tett be a közösbe, OG Anunoby is eljutott 21 pontig, a Pelicans legjobbja Zion Williamson volt 22-vel.

Nem volt híján izgalmaknak a phoenixi publikum sem: bár a vendég Denver nyolc ponttal vezetett 3:17 perccel a vége előtt (109–117), Devin Booker visszahúzta a Sunst – fél perccel az utolsó dudaszó előtt döntetlen volt az állás (123–123). Alig több mint 10 másodperc volt hátra, amikor Nikola Jokics beejtett egy duplát – ez már győzelmet ért a Nuggetsnek. Jokicsnak nem ez volt az első kulcsmozdulata a meccsen; termelt addig is bőségesen, 23 ponttal, valamint 17-17 lepattanóval és assziszttal idénybeli 29. tripla dupláját szállította – a szezoncsúcsot érő 17 gólpassz között nem egy bravúros volt. Jamal Murray 21, Tim Hardaway Jr. 18 ponttal vette ki a részét a sikerből, Devin Booker 22 ponttal és nyolc assziszttal zárt a hazaiaknál.

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Sacramento Kings 134–90

New York Knicks–New Orleans Pelicans 121–116

Cleveland Cavaliers–Orlando Magic 136–131

Phoenix Suns–Denver Nuggets 123–125

