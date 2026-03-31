Csillogtak az NBA klasszisai: Victor Wembanyama, LeBron James és SGA is nagyot alakított

Az Oklahoma sokáig kézben tartotta a Detroit elleni presztízsmeccset, az első három negyedben végig előnyben volt – épített 10 pont feletti fórt is –, ám a keleti első Pistons nagyot hajrázott, és 97–90-re már vezetett. Meglepő volt a fordulat, hiszen a detroitiak ezúttal is tartalékosan álltak fel, Cade Cunningham, Jalen Duren, Tobias Harris és Duncan Robinson mellett Isaiah Stewart is hiányzott sérülés miatt. Shai Gilgeous-Alexander zsinórban hat ponttal visszahozta a hazai csapatot, és a hosszabbításban sem dobta le a vezéri palástot: csapata 13 pontjából nyolcat szerezve győzelemre vezette a Thundert. SGA 12/19-es mezőnymutatóra építve 47 ponttal zárt, magától értetődően tovább javította NBA-rekordját – 136 meccsesre nyúlt a húsz pont feletti produkcióinak sorozata –, csapata pedig egymást követő második idényében is elérte a 60 győzelmes határt. A vendégeknél Paul Reed 21 ponttal vezette a lőlapot.

Victor Wembanyama, a San Antonio klasszisa nemcsak az idénybeli legmagasabb pontszámát (41) tartogatta a Chicago elleni mérkőzésre, hanem egy különlegességet is: az NBA történetének egyik leggyorsabb dupla dupláját érte el! A francia center a második negyed elején kapta le a tizedik pattanóját; a liga mérkőzéstudósítása szerint 8 percnyi és 31 másodpercnyi játékidő alatt lett meg neki pontszámból is, lepattanóból is a két számjegy, ami jobb, mint Jim Washington (St. Louis Hawks) 1966-ból származó kilencperces rekordja. Később az NBA már 8:25-öt kommunikált, kiegészítve azzal, hogy Wemby teljesítménye „csak” a harmadik a sorban, mert Jonas Valanciunas (8:08) és Boban Marjanovics (8:13) gyorsabb volt korábban… E számszaki csűrés-csavarástól függetlenül az biztos, hogy Wembanyama nagyot játszott, 41 pontja mellé 16 lepattanót szedett a meccs végéig, és a Spurs sorozatban kilencedszer győzött.

A Clevelandnek a napokban becsúszott egy vereség – hazai pályán a Miami ellen –, de az idegenbeli jó sorozat kedd hajnalban tovább nyúlt: a Utah elleni egyvégtében az ötödik Cavs-siker volt vendégként. Donovan Mitchell és a nyolc zsákolással jelentkező Evan Mobley egyaránt 34 pontot szerzett – utóbbinak ez idénycsúcs, volt mellé 16 lepattanója is. A negyedik negyedben a vezetést 14–1-es rohanással visszaszerző clevelandi csapatban James Harden 13 ponttal és 14 assziszttal zárt, a hazaiaknál Cody Williams 26 pontig jutott.

A Boston három napja legyőzte az Atlantát, és fordított szereposztásban is a hazai pályán játszó csapat nyert. A szoros, fordulatos első félidő után a 36–22-es harmadik negyed hozta meg a döntést. Onyeka Okongwu és Jalen Johnson dupla duplával vezette sikerre a Hawkst: előbbi 20 ponttal és 10 lepattanóval, utóbbi 20, 12-vel finiselt – Johnsonnak ez volt a 45. kettős duplája az idényben. Jaylen Brown 29 ponttal, 10 lepattanóval és kilenc assziszttal húzta a Celticset. A Clevelanddel ellentétben az Atlanta a hazai győzelmeket halmozza, ez volt sorozatban a tizenharmadik.

A Lakers nem számíthatott az eltiltott Luka Doncicra, de a Washington ellen nélküle is kötelező volt a győzelem. LeBron James tripla duplával (21 pont, 12 assziszt, 10 lepattanó) mutatta az irányt, és egy rekordbeállítással is emlékezetessé tette az estét: ez volt a 1228. győzelme a ligában (alapszakaszt és rájátszást is beleszámítva), amivel beállította Kareem Abdul-Jabbar NBA-csúcsát. A Lakers a 12.-et nyerte meg a legutóbbi 13 mérkőzéséből.

A Dallasnak nem volt valós esélye arra, hogy megtörje az átkot, elvesztette sorozatban a 13. hazai mérkőzését is. A Dallasból származó Julius Randle 24 ponttal vezette győzelemre a Minnesotát, hat meccs kihagyása után 17 pont erejéig beszállt Anthony Edwards is, míg a nemrég Chicagóból megszerzett Ayo Dosunmu tripla duplát tett be a közösbe (16 pont, 15 lepattanó, 12 assziszt).

A harmadik negyed hajrájában a Memphis még vezetett, Devin Booker dudaszós triplával fordított, majd az utolsó játékrészben helyreállt a világ rendje: a Phoenix érvényesítette a jelenlegi erőviszonyokat, és Booker 36 pontjára alapozva fölényesen győzött.

A Miami tett egy lépést afelé, hogy biztosan play-int érő helyét esetleg playoffosra cserélhesse: az utolsó percekben 14–0-s szakaszt kivágva legyőzte egyik közvetlen riválisát, a Philadelphiát. Tyler Herro 30 ponttal, Bam Adebayo 23 ponttal és 16 lepattanóval finiselt a floridaiaknál.

NBA, ALAPSZAKASZ

Oklahoma City Thunder–Detroit Pistons 114–110, hosszabbítás után

Miami Heat–Philadelphia 76ers 119–109

Atlanta Hawks–Boston Celtics 112–102

Memphis Grizzlies–Phoenix Suns 105–131

San Antonio Spurs–Chicago Bulls 129–114

Dallas Mavericks–Minnesota Timberwolves 94–124

Utah Jazz–Cleveland Cavaliers 113–122

Los Angeles Lakers–Washington Wizards 120–101

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ SAS (#2 in West) wins 9th straight and 25th in 27 games

▪️ SAS (#2 in West) wins 9th straight and 25th in 27 games
▪️NYK clinches an Eastern Conference top 6 seed in the NBA Playoffs presented by @Google