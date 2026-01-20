NHL: MacKinnon vezérletével ütötte ki a Capitalst a bajnokesélyes Avalanche

A nyugati főcsoportot utcahosszal vezető, ezzel együtt a legutóbbi két meccsét elveszítő Colorado Avalanche a szoros első negyed után bedarálta a Washington Capitalst. Nathan MacKinnon két gólja mellett egy gólpasszt is kiosztott, így az Avalanche magabiztos sikerével (és a liga legjobb mérlegével) továbbra is a Stanley-kupa első számú esélyese.

A keleti éllovas Carolina Hurricanes-nek nem volt könnyű dolga odahaza a Buffalo Sabres ellen, de a harmadik harmad elején Seth Jarvis találata győzelmet ért a hazaiaknak.

Nem sok esélyt adott a Seattle Krakennek a vendég Pittsburgh Penguins, amely a duplázó Sidney Crosby vezérletével gyűjtötte be a pontokat.

Elsősorban a két kapus bunyójáról maradt emlékezetes a Florida Panthers és a San José Sharks mérkőzése: a harmadik harmadban a vendég San José kapusa, Alex Nedeljkovic valamilyen okból úgy döntött, hogy beszáll a tőle néhány méterre kialakuló kakaskodásba. Több sem kellett a Panthers kapuját őrző Szergej Bobrovszkijnak: az orosz kapus kesztyűjétől megszabadulva a teljes pályát átszelve esett neki szerb származású kollégájának (VIDEÓ ITT!). A hazai közönség hősként ünnepelte Bobrovszkijt – más kérdés, hogy a találkozót a Sharks nyerte 4–1-re.

Hat gólt vágott Torontóban a Minnesota Wild, amely elsősorban remek második harmadának, valamint Marcus Foligno triplájának köszönhetően diadalmaskodott. A Wild sikerével továbbra is a nyugati éllovas Avalanche első számú üldözője.

Meglepetés Las Vegasban: a keleten jelenleg az alsóházban tanyázó Flyers idegenben kapta el a nyugati negyedik Golden Knightsot. A philadelphiaiak győztes gólját Travis Konecny jegyezte a harmadik játékrészben.

Spencer Knight remekelt a kapuban, Alex Vlasic két gólpasszt is kiosztott – a Chicago Blackhawks pedig pragmatikus játékkal legyőzte a Winnipeg Jetset a nyugati főcsoport „roncsderbijén”.

Nem tudott építeni philadelphiai sikerére a New York Rangers, a szebb napokat látott együttes ezúttal Anaheimben kapott öt gólt – a Ducks pedig (a Penguinstől kikapó Krakent megelőzve) feljött a rájátszást érő nyolcadik helyre a nyugati főcsoportban.

A Rangersszel ellentétben a városi rivális nyerni tudott idegenben: az elmúlt napokban jobbára Kanadában vendégeskedő – a winnipegi és calgary zakót egy edmontoni sikerrel ellensúlyozó – New York-iak fordulatos meccsen gyűrték le a nyugati utolsó Canucks gárdáját. A vancouveriek két ízben is vezettek az első harmadban, de a második játékrészben már fordított az Islanders, majd a harmadikban meg is őrizte előnyét.

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Buffalo Sabres 2–1

Colorado Avalanche–Washington Capitals 5–2

Seattle Kraken–Pittsburgh Penguins 3–6

Florida Panthers–San José Sharks 1–4

Toronto Maple Leafs–Minnesota Wild 3–6

Vegas Golden Knights–Philadelphia Flyers 1–2

Chicago Blackhawks–Winnipeg Jets 2–0

Calgary Flames–New Jersey Devils 1–2 – hosszabbítás után

Anaheim Ducks–New York Rangers 5–3

Vancouver Canucks–New York Islanders 3–4

