NBA: Morant visszatért; Durant feljebb lépett az örökranglistán

2026.01.19. 08:43
Kevin Durant újabb mérföldkőhöz érkezett a pályafutásában (Fotó: Getty Images)
Ja Morant hatmeccses kihagyás után tért vissza, Kevin Durant pedig feljött a hatodik helyre az örökranglistán az NBA vasárnapi (magyar idő szerint hétfő hajnali) játéknapján, amelyen több nagy különbségű eredmény is született.

Ja Morant remek játékkal tért vissza a Memphis Grizzlies keretébe: 24 ponttal és 13 gólpasszal vezette 126–109-es sikerre csapatát az Orlando Magic ellen a londoni mérkőzésen. Chicagóban Coby White volt a főszereplő, aki 24 pontot dobott, köztük hét triplát – a Bulls 124–102-re ütötte ki a Brooklyn Netset.

Houstonban Jabari Smith Jr. 32 ponttal segítette győzelemhez a Rocketset a New Orleans Pelicans ellen. A mérkőzés különlegessége volt, hogy Kevin Durant ezzel a találkozóval fellépett a hatodik helyre az NBA-történet pontlistáján, míg Amen Thompson sokoldalú játékkal járult hozzá a 119–110-es sikerhez.


Meglepetés született Denverben, ahol a Charlotte Hornets végig vezetve, helyenként 33 pontos előnyt is kiépítve 110–87-re legyőzte a Nuggetset. Brandon Miller 23 ponttal volt a vendégek legeredményesebb játékosa.

A Portland Trail Blazers Deni Avdija vezérletével nyert Sacramentóban: az izraeli játékos hárommeccses kihagyás után tért vissza, és 30 ponttal vezette 117–110-es győzelemre csapatát. Los Angelesben Deandre Ayton és Luka Doncic egyaránt 25 pontot dobott, a Lakers pedig javuló védekezésének köszönhetően 110–93-ra múlta felül a Toronto Raptorst.

NBA
ALAPSZAKASZ
Memphis Grizzlies–Orlando Magic 126–109
Chicago Bulls–Brooklyn Nets 124–102
Houston Rockets–New Orleans Pelicans 119–110
Denver Nuggets–Charlotte Hornets 87–110
Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 110–117
Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 110–93

 

