NBA: Morant visszatért; Durant feljebb lépett az örökranglistán

Ja Morant remek játékkal tért vissza a Memphis Grizzlies keretébe: 24 ponttal és 13 gólpasszal vezette 126–109-es sikerre csapatát az Orlando Magic ellen a londoni mérkőzésen. Chicagóban Coby White volt a főszereplő, aki 24 pontot dobott, köztük hét triplát – a Bulls 124–102-re ütötte ki a Brooklyn Netset.

Houstonban Jabari Smith Jr. 32 ponttal segítette győzelemhez a Rocketset a New Orleans Pelicans ellen. A mérkőzés különlegessége volt, hogy Kevin Durant ezzel a találkozóval fellépett a hatodik helyre az NBA-történet pontlistáján, míg Amen Thompson sokoldalú játékkal járult hozzá a 119–110-es sikerhez.



Meglepetés született Denverben, ahol a Charlotte Hornets végig vezetve, helyenként 33 pontos előnyt is kiépítve 110–87-re legyőzte a Nuggetset. Brandon Miller 23 ponttal volt a vendégek legeredményesebb játékosa.

A Portland Trail Blazers Deni Avdija vezérletével nyert Sacramentóban: az izraeli játékos hárommeccses kihagyás után tért vissza, és 30 ponttal vezette 117–110-es győzelemre csapatát. Los Angelesben Deandre Ayton és Luka Doncic egyaránt 25 pontot dobott, a Lakers pedig javuló védekezésének köszönhetően 110–93-ra múlta felül a Toronto Raptorst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Memphis Grizzlies–Orlando Magic 126–109

Chicago Bulls–Brooklyn Nets 124–102

Houston Rockets–New Orleans Pelicans 119–110

Denver Nuggets–Charlotte Hornets 87–110

Sacramento Kings–Portland Trail Blazers 110–117

Los Angeles Lakers–Toronto Raptors 110–93