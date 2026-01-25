Nemzeti Sportrádió

NBA: Luka Doncic 33 pontot szórt Dallasban, meg is verte volt csapatát a Lakersszel

CS. M.
2026.01.25. 07:48
Luka Doncicot nem tudták megfogni volt csapattársai (Fotó: Getty Images)
A Los Angeles Lakers 116–110-re nyert a Dallas Mavericks otthonában az NBA-alapszakasz magyar idő szerint vasárnap hajnali játéknapján úgy, hogy Luka Doncic 33 pontig jutott.

 

Amióta a Dallas Mavericks elcserélte Luka Doncicot Los Angelesbe – minden idők egyik legnagyobb kosaras meglepetését okozva ezzel –, azóta minden mérkőzés eseményszámban megy, amit a szlovén klasszis Dallasban játszik le. 

Természetesen ilyenkor ő is extrán motivált: Doncic ezúttal 33 pontot, 8 lepattanót és 11 gólpasszt jegyzett, a Lakers pedig 116–110-re megverte a Mavset. LeBron James 17–8–5-ös, az 1/1-es dallasi Cooper Flagg 16–7–6-os mutatóval zárta a meccset. 

A Boston Celtics elleni meccset megelőzően a Chicago Bulls elbúcsúzott korábbi klasszisától, a visszavonult Derrick Rose-tól, akinek a csapat tiszteletből a mezét (tehát a mezszámát) is visszavonultatta. Rose mindmáig az NBA történetének legfiatalabb alapszakasz-MVP-je. A meccset be is húzta a Bulls, méghozzá 114–111-re, szoros csatában. 

KOSÁRLABDA,
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Washington Wizards 119–115 
Philadelphia 76ers–New York Knicks 109–112
Orlando Magic–Cleveland Cavaliers 105–119 
Chicago Bulls–Boston Celtics 114–111
Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers 110–116
Utah Jazz–Miami Heat 116–147

 

