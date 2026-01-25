NBA: Luka Doncic 33 pontot szórt Dallasban, meg is verte volt csapatát a Lakersszel

Amióta a Dallas Mavericks elcserélte Luka Doncicot Los Angelesbe – minden idők egyik legnagyobb kosaras meglepetését okozva ezzel –, azóta minden mérkőzés eseményszámban megy, amit a szlovén klasszis Dallasban játszik le.

Természetesen ilyenkor ő is extrán motivált: Doncic ezúttal 33 pontot, 8 lepattanót és 11 gólpasszt jegyzett, a Lakers pedig 116–110-re megverte a Mavset. LeBron James 17–8–5-ös, az 1/1-es dallasi Cooper Flagg 16–7–6-os mutatóval zárta a meccset.

Luka Magic was on full display in the @Lakers road win over Dallas 🪄



💫 33 PTS

💫 8 REB

💫 11 AST pic.twitter.com/gt1YLuJCI1 — NBA (@NBA) January 25, 2026

A Boston Celtics elleni meccset megelőzően a Chicago Bulls elbúcsúzott korábbi klasszisától, a visszavonult Derrick Rose-tól, akinek a csapat tiszteletből a mezét (tehát a mezszámát) is visszavonultatta. Rose mindmáig az NBA történetének legfiatalabb alapszakasz-MVP-je. A meccset be is húzta a Bulls, méghozzá 114–111-re, szoros csatában.

POV: You're in the crowd when Derrick Rose's #1 jersey is officially retired in the United Center rafters 🌹 https://t.co/IUR9P7ZuBE pic.twitter.com/d7g0PgxRqv — NBA (@NBA) January 25, 2026

KOSÁRLABDA,

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Washington Wizards 119–115

Philadelphia 76ers–New York Knicks 109–112

Orlando Magic–Cleveland Cavaliers 105–119

Chicago Bulls–Boston Celtics 114–111

Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers 110–116

Utah Jazz–Miami Heat 116–147