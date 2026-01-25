NBA: Luka Doncic 33 pontot szórt Dallasban, meg is verte volt csapatát a Lakersszel
Amióta a Dallas Mavericks elcserélte Luka Doncicot Los Angelesbe – minden idők egyik legnagyobb kosaras meglepetését okozva ezzel –, azóta minden mérkőzés eseményszámban megy, amit a szlovén klasszis Dallasban játszik le.
Természetesen ilyenkor ő is extrán motivált: Doncic ezúttal 33 pontot, 8 lepattanót és 11 gólpasszt jegyzett, a Lakers pedig 116–110-re megverte a Mavset. LeBron James 17–8–5-ös, az 1/1-es dallasi Cooper Flagg 16–7–6-os mutatóval zárta a meccset.
A Boston Celtics elleni meccset megelőzően a Chicago Bulls elbúcsúzott korábbi klasszisától, a visszavonult Derrick Rose-tól, akinek a csapat tiszteletből a mezét (tehát a mezszámát) is visszavonultatta. Rose mindmáig az NBA történetének legfiatalabb alapszakasz-MVP-je. A meccset be is húzta a Bulls, méghozzá 114–111-re, szoros csatában.
KOSÁRLABDA,
NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Washington Wizards 119–115
Philadelphia 76ers–New York Knicks 109–112
Orlando Magic–Cleveland Cavaliers 105–119
Chicago Bulls–Boston Celtics 114–111
Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers 110–116
Utah Jazz–Miami Heat 116–147