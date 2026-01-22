Nemzeti Sportrádió

NBA: Gilgeous-Alexander 40 pontot dobott, szürreális este New Yorkban

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 07:01
null
Shai Gilgeous-Alexander (a labdával) ismét megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Shai Gilgeous-Alexander New York Knicks Oklahoma City Thunder
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján hét mérkőzést rendeztek.

A nyugati éllovas Oklahoma City Thunder megszerezte 37. győzelmét is az alapszakaszban, miután idegenben magabiztosan, 122–102-re legyőzte a Milwaukee Bucksot, amelyben Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) 19 pontot és 14 lepattanót szerzett, ám ez is kevés volt a boldogsághoz. A címvédő legjobbja, Shai Gilgeous-Alexander 40 pontot dobott a mérkőzésen, és emellett még kiosztott 11 gólpasszt is.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons sorozatban negyedik győzelmét aratta, ezúttal a New Orleans Pelicans otthonában könyvelhettek el 112–104-es győzelmet. A Pistons legereményesebb játékosa Jalen Duren volt, aki 20 ponttal és 15 lepattanóval zárta az összecsapást.

New Yorkban egészen szürreális eredmény született: a Knicks 120–66-ra, a ligában ritkán látott módon valósággal legázolta ellenfelét, a Brooklyn Netset. A Knicks ezzel megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát, és a franchise történetének legnagyobb különbségű győzelmét aratta.

A rekordbajnok Boston Celtics hazai környezetben 119–104-re múlta felül az Indiana Pacerst. A bostoniaknál Jaylen Brown 30 pontot és tíz lepattanót szerzett.

NBA
ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Cleveland Cavaliers 87–94
Boston Celtics–Indiana Pacers 119–104
New York Knicks–Brooklyn Nets 120–66
Memphis Grizzlies–Atlanta Hawks 122–124
New Orleans Pelicans–Detroit Pistons 104–112
Milwaukee Bucks–Oklahoma City Thunder 102–122
Sacramento Kings–Toronto Raptors 109–122
 

 

NBA Shai Gilgeous-Alexander New York Knicks Oklahoma City Thunder
Legfrissebb hírek

Doncic tripla duplát gyártott, majdnem James is, a Lakers fordított Denverben

Amerikai sportok
23 órája

LeBron James 21 egymást követő alkalom után nem került be az All Star-gála kezdőjátékosai közé

Amerikai sportok
2026.01.20. 11:54

NBA: az Oklahoma nagyon megverte a Clevelandet, a Detroit nagy csatában húzta be a keleti rangadót

Amerikai sportok
2026.01.20. 08:04

NBA: Morant visszatért; Durant feljebb lépett az örökranglistán

Amerikai sportok
2026.01.19. 08:43

NBA: kikapott Portlandben a Lakers; 39 pont Wembanyamától

Amerikai sportok
2026.01.18. 07:45

NBA: Kevin Durant 39 ponttal vezette győzelemre a Houstont

Amerikai sportok
2026.01.17. 11:06

Hoppá! LaMelo Ball dupla duplájával győzte le a Hornets a Lakerst

Amerikai sportok
2026.01.16. 08:39

Hiába Sensabaugh 43 pontja, kikapott Chicagóban a Jazz

Amerikai sportok
2026.01.15. 09:54
Ezek is érdekelhetik