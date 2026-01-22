NBA: Gilgeous-Alexander 40 pontot dobott, szürreális este New Yorkban

A nyugati éllovas Oklahoma City Thunder megszerezte 37. győzelmét is az alapszakaszban, miután idegenben magabiztosan, 122–102-re legyőzte a Milwaukee Bucksot, amelyben Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounmpo) 19 pontot és 14 lepattanót szerzett, ám ez is kevés volt a boldogsághoz. A címvédő legjobbja, Shai Gilgeous-Alexander 40 pontot dobott a mérkőzésen, és emellett még kiosztott 11 gólpasszt is.

A Keleti konferencia első helyezettje, a Detroit Pistons sorozatban negyedik győzelmét aratta, ezúttal a New Orleans Pelicans otthonában könyvelhettek el 112–104-es győzelmet. A Pistons legereményesebb játékosa Jalen Duren volt, aki 20 ponttal és 15 lepattanóval zárta az összecsapást.

New Yorkban egészen szürreális eredmény született: a Knicks 120–66-ra, a ligában ritkán látott módon valósággal legázolta ellenfelét, a Brooklyn Netset. A Knicks ezzel megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát, és a franchise történetének legnagyobb különbségű győzelmét aratta.

A rekordbajnok Boston Celtics hazai környezetben 119–104-re múlta felül az Indiana Pacerst. A bostoniaknál Jaylen Brown 30 pontot és tíz lepattanót szerzett.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Cleveland Cavaliers 87–94

Boston Celtics–Indiana Pacers 119–104

New York Knicks–Brooklyn Nets 120–66

Memphis Grizzlies–Atlanta Hawks 122–124

New Orleans Pelicans–Detroit Pistons 104–112

Milwaukee Bucks–Oklahoma City Thunder 102–122

Sacramento Kings–Toronto Raptors 109–122

