NBA: Doncic 46 ponttal vezette győzelemre a Lakerst, Mitchell 45-tel a Cavst

Az előző idényben a Chicago mindkétszer legyőzte a Lakerst, de ezúttal csak az első negyedben volt hazai kézben az irányítás, a második közepétől már csak a Lakers vezetett – volt, hogy húsz ponttal is. LeBron James 24 pontjából 20-at az első félidőben szerzett, Luka Doncic 46 ponttal, 11 assziszttal és hét lepattanóval tripla dupla közelébe jutott. A négy győzelem után vesztő hazaiaknál Coby White (23) volt a legeredményesebb. Doncic a teljesítményével megidézett egy legendát: a liga statisztikái szerint előtte a Lakers-játékosok közül csak Kobe Bryant mondhatta el magáról, hogy egy mérkőzést úgy fejezett be legalább 45 ponttal és 10 assziszttal, hogy közben minimum öt hárompontost is a helyére küldött.

A Cleveland immár négy mérkőzés óta nyerésben van, és ezért Donovan Mitchell tette a legtöbbet az Orlando ellen: a Cavs vezére 45 pontot szórt – ebben az idényben már ötödször jutott el a negyvenes határig. Miközben a clevelandiek megismételték szezonjuk eddigi leghosszabb jó sorozatát, az Orlando – amelyben Paolo Banchero 37 pontos idénycsúccsal zárt – egymás után harmadszor vesztett.

A Portlandet hazai pályán legyőző Boston soraiban Payton Pritchard 23 ponttal vezette a lőlapot, és a száraz szám mögött egy különlegesség is megbújik: a Celtics hátvédje az első és a második negyed végén is a dudaszó pillanatában talált a gyűrűbe.

Pritchard beats the buzzer through traffic 🔥



BOS is up at the break on Peacock... Tap to watch: https://t.co/fBPREtw3Gk pic.twitter.com/jlaOOlR1Aa — NBA (@NBA) January 27, 2026

A Charlotte még mindig elég messze van a rájátszást érő helyektől, de talán reménykedhet, hiszen ebben az idényben először sikerült hármas győzelmi sorozatot építenie. Sőt: nagyjából két héttel az után, hogy 57 ponttal is vezetett a Utah ellen, a Philadelphia elleni hétfői meccsen is megásta az 50-es árkot – márpedig a 2009-es Phoenix óta egyetlen NBA-csapat sem volt képes arra, hogy ugyanabban a hónapban két meccsen is ekkora különbséggel vezessen. Brandon Miller 30 ponttal vezette a hadműveletet, odaát Tyrese Maxeyt sikerült hatpontos idényminimumon tartani.

Brandon Miller dropped 30 points in under 30 minutes in Charlotte's mighty victory at home 😤



🏀 30 PTS

🏀 8 REB

🏀 2 STL

🏀 6 3PM

🏀 9-12 FGM



3 wins in a row for the @hornets! pic.twitter.com/SKeCcZ3JHd — NBA (@NBA) January 26, 2026

Az Atlanta is hármas győzelmi sorozatban van, az Indiana elleni sikert a második félidőben futott 17–0-s szakasz alapozta meg. CJ McCollum 23 pontot szerzett a hazaiaknál.

A Minnesotának kapóra jött, hogy vendége, a Golden State nem számíthatott a sérült Stephen Curryre és Draymond Greenre sem. Igaz, a Wolvesnak pedig saját vezére, a lábát fájlaló Anthony Edwards nélkül kellett megkísérelnie lezárni a leghosszabb kudarcsorozatot, amely a csapatot érte 2022 óta. A 18 pontos Julius Randle, Bones Hyland (17) és a 15 pontos, 17 lepattanós dupla duplát elkönyvelő Rudy Gobert vezérletével végül is sikerült nyerni öt vereség után.

A Houston az utolsó negyed kezdetén még hátrányban volt a Memphis ellen, aztán egy 21–9-es rohammal átvette a vezetést, és megnyerte az ötödiket is a legutóbbi hat mérkőzéséből. Alperen Sengün és Kevin Durant egyaránt 33 ponttal finiselt. A 37 éves Durant egymás után a harmadik mérkőzésén jutott el harminc pontig, az ő korában erre korábban csak négyen voltak képesek a ligában.

Kevin Durant's 3rd straight 30 piece 😤



🚀 33 PTS

🚀 8 REB

🚀 4 3PM@KDTrey5 is the fifth player in NBA history to drop 30+ points in 3 straight games after turning 37! pic.twitter.com/TnfpDpsCXn — NBA (@NBA) January 27, 2026

Alperen Sengun's efficiency was on another level tonight 🤯



🚀 33 PTS

🚀 9 REB

🚀 6 AST

🚀 15-17 FGM pic.twitter.com/jwUNljNlak — NBA (@NBA) January 27, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Indiana Pacers 132–116

Charlotte Hornets–Philadelphia 76ers 130–93

Cleveland Cavaliers–Orlando Magic 114–98

Boston Celtics–Portland Trail Blazers 102–94

Chicago Bulls–Los Angeles Lakers 118–129

Houston Rockets–Memphis Grizzlies 108–99

Minnesota Timberwolves–Golden State Warriors 108–83