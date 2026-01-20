Kezdőirányítója nélkül várja a Denver a New Englandet, jön a Seahawks–Rams dráma harmadik felvonása

A HÉT DRÁMÁJA. A Buffalo óriási lehetőséghez jutott ebben az idényben, hiszen miután Patrick Mahomes, Lamar Jackson és Joe Burrow is lemaradt a rájátszásról, Josh Allen számára megnyílt az út a Super Bowl felé. A Jacksonville legyőzése után Denverben kellett volna nyernie, de a Broncos védelme túl nagy akadályt jelentett. A Bills így is szerzett 30 pontot, de kulcspillanatokban hibázott a támadóegység, ráadásul a játékvezetők fontos kétes helyzetben a Broncos javára ítéltek – a hosszabbításban Brandin Cooks látszólag elkapta a labdát, és miután a földre került, Ja’Quan McMillian kitépte a kezéből, amit a játékvezetők interceptionnek ítéltek. A hosszabbítás végén a Denver támadása során több védőszabálytalanságot is ítéltek a Buffalo ellen. Amíg a meccs után pityeregve nyilatkozó Allen elnézést kért a csapattársaitól, Sean McDermott vezetőedző a ligát és a játékvezetést bírálta.

A HÉT SÉRÜLÉSE. A Broncos a hosszabbítás végén már a Bills térfelén járt a labdával, tényleg csak az volt a kérdés, hol van az a pont, amikor rá lehet bízni a meccset eldöntő mezőnygólt Wil Lutz rúgóra. A Denver drámája, hogy a meccs utolsó játékainak egyike során Bo Nix irányítót úgy szerelték, hogy közben eltört egy csont a bokájában. Akkor még csak annyi látszott, hogy picit sántít, a következő játékban adott passzkísérlete után megbüntették Tre’Davious White-ot, a Broncos nagyon közel került a célterülethez. Nix még térdelt egyet, Lutz utána berúgta a mezőnygólt, és csak egy órával a meccs után erősítette meg Sean Payton vezetőedző, hogy Nix bokája eltörött, meg kell műteni, és a rájátszás hátralévő részében Jarrett Stidham lesz az irányító – róla még olvashatnak cikkünkben.

A HÉT KEZDÉSE. Denverben és Chicagóban is hosszabbításban dőlt el a továbbjutás, de Seattle-ben már az első játék megadta az alaphangot a San Francisco ellen. A sérülésektől tizedelt 49ers célja az volt, hogy a meccs elejétől féken tartsa ellenfelét, mert csak úgy lehet esélye ellene, ehhez képest a kirúgás után Rashid Shaheed 95 yardos visszahordással touchdownt szerzett, és néhány másodperc múlva hétpontos különbség alakult ki a két csapat között – a vendég csapat a hátralévő időben összesen hatot szerzett, esélye sem volt, így az idén sem játszik senki hazai pályán Super Bowlt – ráadásul a San Francisco stadionjában biztosan az egyik csoportrivális lesz az egyik fél.

A HÉT LEHETETLEN JÁTÉKA. A Los Angeles Rams 27 másodperccel a rendes játékidő vége előtt 17–10-re vezetett a Chicago ellen, amikor a Bearsnek egyetlen esélye volt a hosszabbításra, negyedik kísérletből a 14 yardos vonalról kellett előre haladnia legalább négy yarddal. A Los Angeles-i védők kiszabadultak a támadófal szorításából, üldözőbe vették Caleb Williams irányítót, aki egészen a 40 yardos vonalig hátrált, mielőtt eldobta a labdát a célterület felé. Ott üresen találta Cole Kmet tight endet, aki lehúzta a labdát, és a touchdown után jöhetett a hosszabbítás – a hétvége játéka a Bearsé volt, de a ráadásban végül a Rams kerekedett felül.

A HÉT BETLIJE. Rendkívül nehéz körülmények között, ködben, havas esőben játszott a New England és a Houston egymás ellen, ami nagy lehetőséget adott a védelmek számára. Az eredmény nyolc eladott labda lett (a legtöbb egy playoffmeccsen 2015 óta), a Patriots ötször, a Texans háromszor vetett véget labdaszerzéssel az ellenfél akciójának. A New England ebből négyet nem tudott pontokra váltani, csak azt, amikor Marcus Jones a lehalászott labdával maga futott vissza és szerzett TD-t. A végig óriási nyomás alatt játszó C. J. Stroud négy interceptiont dobott (ha kevésbé szerencsés, kétszer ennyi is lehetett volna), a Pittsburgh elleni meccset is beleszámítva ő lett az első irányító, aki egyetlen playoffban legalább ötször elejtette és legalább ötször az ellenfélnek passzolta a labdát. Bár fontos célpontjai hiányoztak, képtelen volt alkalmazkodni a helyzethez és biztonsági játékra törekedni egy olyan meccsen, amely kevés pontot ígért.

AMI RÁNK VÁR A HÉT VÉGÉN – MECCSRŐL MECCSRE

AFC-DÖNTŐ

Denver Broncos (1.)–New England Patriots (2.). Az alapszakasz vége felé állandó téma volt a főcsoportelsőség és a hazai pálya előnye, ami most, a konferenciadöntőnél lett aktuális. A Buffalót szoros meccsen legyőző Denver a New Englandet fogadja, és bár a hazai pálya előnyét élvezni fogja, Bo Nix bokatörése miatt nem lehet ott a pályán, így Jarrett Stidham irányít majd. A 29 éves irányítót 2019-ben a New England draftolta a negyedik körben, három idényt töltött el Tom Brady csapattársaként, mielőtt 2022-ben a Raidershez, 2023-ban pedig Denverbe szerződött. Ebben az idényben négy játékban volt a pályán, 2024-ben három meccsen kapott lehetőséget, de passzkísérlete legutóbb 2023-ban, még Nix draftolása előtt volt, amikor Russell Wilson helyett két mérkőzésen is kezdőként játszott. Sean Payton vezetőedző szerint nagy szerepe van Nix fejlődésében Stidham jelenlétének és tanácsainak, de most játszani kell a kőkemény Patriots-védelem ellen.

NFC-DÖNTŐ

Seattle Seahawks (1.)–Los Angeles Rams (5.). Csoportrangadó a konferenciadöntőben azért, hogy a győztes egy harmadik csoportellenfél otthonában játsszon a Vince Lombardi-trófeáért. A két csapat már kétszer találkozott egyással ebben az idényben, november közepén Los Angelesben 21–19-re nyert a Rams Jason Myers utolsó pillanatokban kihagyott mezőnygól-kísérlete után, majd egy hónappal később Seattle-ben még drámaibb összecsapáson győzött 38–37-re a Seahawks hosszabbításban. A hazaiak 16 pontos hátrányól harcolták ki a túlórát, amelyben a Rams egy TD-vel hétpontos előnybe került, de a Seahawks az ellentámadás során a saját touchdownja után kétpontos kísérletet oldott meg. Szoros meccset ígér a főcsoportdöntő is, amelyben a hazai pálya előnyét némileg kompenzálhatja, hogy Zach Charbonnet futó hiányozni fog sérülés miatt, és Sam Darnold irányító sincs százszázalékos állapotban.

A HÉT DÖNTÉSE. A rájátszás első köréhez hasonlóan a második forduló után is megüresedett egy edzői állás a kieső csapatok egyikénél, Buffalóban döntöttek úgy, hogy Sean McDermottnak mennie kell, miután a kilencedik idényében sem tudta a Super Bowlba vezetni a bajnok kaliberű együttesét. A Bills döntése azt jelenti, hogy a 2026-os idény előtt tíz csapat vált edzőt, ami NFL-rekordbeállítás, hiszen 1978-ban, 1997-ben, 2006-ban és 2022-ben is ugyanennyi csapatnál történt váltás. 2009-ben 11 csapatot irányított más, mint 2008 elején, de kettejüket még a 2008-as idény közben nevezték ki – erre a Titansnél és a Giantsnál idén is lett volna lehetőség, de a Tennessee Mike McCoy helyett Robert Salehet, a New York Mikre Kafka helyett John Harbaugh-t választotta. Íme, mely csapatok keresnek vagy találtak már új edzőt.

CSAPAT TÁVOZÓ EDZŐ (évek) ÉRKEZŐ EDZŐ KORÁBBI POSZT Arizona Cardinals Jonathan Gannon (3) ? Atlanta Falcons Raheem Morris (2) Kevin Stefanski Cleveland, vezetőedző Baltimore Ravens John Harbaugh (18) ? Buffalo Bills Sean McDermott (9) ? Cleveland Browns Kevin Stefanski (6) ? Las Vegas Raiders Pete Carroll (1) ? Miami Dolphins Mike McDaniel (4) Jeff Hafley Green Bay, védőkoordinátor New York Giants Brian Daboll (4) John Harbaugh Baltimore, vezetőedző Pittsburgh Steelers Mike Tomlin (19) ? Tennessee Titans Brian Callahan (2) Robert Saleh San Francisco, védőkoordinátor 2026-OS EDZŐKERINGŐ

ÍGY DRAFTOLNAK. Újabb négy kirakós került a helyére az április végi újoncbörze sorrendjében, a hét végén kiesett csapatok is bekerültek a helyükre.

Az első 18 pick sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans

NCAA-RÁJÁTSZÁS. Miamiban véget ért az egyetemi szezon, a Miami nem tudta kihasználni, hogy az NCAA playoffjának története során elsőként hazai pályán játszhatja az állami döntőt, az első kiemelt Indiana esélyeshez méltón, bár a vártnál nehezebben, a sikert az utolsó percben megszerzett labdával biztossá téve megnyerte a finálét, és története során először bajnok lett. Az elmúlt évre rugalmasabbá tett egyetemi átigazolási rendszert tudatosan használó Indiana vezetőedzője, Curt Cignetti tökéletes csapatot rakott össze, s irányítója, Fernando Mendoza ezt kihasználva nemcsak, hogy bajnoki címhez segítette a Hoosierst, az alapszakasz legjobbjának járó Heismann-trófeát is megkapta, és minden bizonnyal ő lesz az, akit a Las Vegas április 23-án elsőként elvisz a drafton. Nem véletlen, hogy a Raiders vezetősége, benne Tom Bradyvel testközelből figyelte a döntőt – más kérdés, hogy az elmúlt években látott vegasi káoszban mennyire tud majd érvényesülni az indianai rendhez szokott Mendoza…

Egyetemi döntő

Indiana Hoosiers (1.)–Miami Hurricanes (10.) 27–21

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

AFC

Denver Broncos (1.)–Buffalo Bills (6.) 33–30 – hosszabbítás után

New England Patriots (2.)–Houston Texans (5.) 28–16

NFC

Seattle Seahawks (1.)–San Francisco 49ers (6.) 41–6

Chicago Bears (2.)–Los Angeles Rams (5.) 17–20 – hosszabbítás után

A KONFERENCIADÖNTŐ PROGRAMJA

AFC

Vasárnap, 21.00: Denver Broncos (1.)–New England Patriots (2.) (Tv: Arena4)

NFC

Hétfő, 0.30: Seattle Seahawks (1.)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)