Főcsoportelsők fekete napja az NBA-ben: az Oklahoma és a Detroit is kikapott saját közönsége előtt
Tyrese Haliburton tavaly nyári súlyos sérülése alapjaiban határozza meg az Indiana idényét, nem sok az esély a rájátszás elérésére, de egy-egy nagy produkció azért becsúszik: ilyen volt a szombat hajnali is. A Pacers gyakorlatilag végig vezetve nyert a bajnok Oklahoma otthonában; Andrew Nembhard 27 pontot és 11 asszisztot ért el, Pascal Siakam 21 pontig jutott, Jarace Walker 26 pontos karriercsúccsal jelentkezett – és nagyon fontos volt, hogy a befejező tíz másodpercben négy jó büntetővel megfékezte a Thunder utolsó nagy rohamát.
Az Oklahoma is nélkülözött több sérült játékost (Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Alex Caruso), de a pályán volt Chet Holmgren (25 pont, 13 lepattanó), no és persze Shai Gilgeous-Alexander sem statisztaszerepet alakított, az idényben ötödször jutott el legalább negyven pontig – igaz, most hiába gyártotta le a 47-et.
Kevin Durant kedvenc ellenfeleinek egyike a Detroit: karrierje során 32 alapszakaszi mérkőzésen lépett pályára ellene, ezeken 30.6 pontot átlagolt – ennél jobb mutatója más csapat ellen nincs. Ezúttal is kitett magáért, öt triplát behajítva 32 ponttal (továbbá hét lepattanóval és három assziszttal, labdavesztés nélkül) vezette győzelemre a Houstont. Alperen Sengün 19, Reed Shepherd 18, Amen Thompson 15 pontot, kilenc lepattanót és hét gólpasszt tette be a közösbe, a négy győzelem után vesztő Pistonsban Jalen Duren 18 ponttal vezette a pontlistát.
A Phoenixnek nemcsak az fájt, hogy három győzelem után kikapott, hanem hogy bokasérülés miatt elvesztette az akkor már 31 pontnál járó Devin Bookert. Az Atlanta elsősorban a 23 pontja mellett 18 lepattanós karriercsúcs-beállítással jelentkező Jalen Johnsonnak köszönhette a győzelmet. Johnsonnak ez volt a 30. dupla duplája az idényben, pillanatnyilag senkinek sincs ennél több.
A Boston soraiban Payton Pritchard 32 pontot ért el, Jaylen Brown tripla duplával zárt (27 pont, 12 assziszt, 10 lepattanó), de rajtuk kívül volt még egy nagyon fontos szereplője a Brooklyn elleni sikernek: Hugo González, a 19 éves spanyol újonc 0.4 másodperccel az első hosszabbítás vége előtt hajította be az újabb ráadás kiharcolásához szükséges triplát.
Éledezik a Cleveland, egy hullámzó időszak után a negyediket nyerte meg a legutóbbi öt mérkőzéséből: Donovan Mitchell 33 pontot szerzett, Evan Mobley az idénybeli legjobbjának beállításával (29) járult hozzá a Sacramento elleni sikerhez.
A New Orleans ritkán nyer ebben az idényben, de most megtette: tetemes hátrányt ledolgozva diadalmaskodott Memphisben. A siker fő letéteményese Saddiq Bey, aki szezoncsúccsal felérő 36 pontjából 19-et az utolsó negyedben szerzett; Trey Murphy III 32 ponttal, Zion Williamson 24 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá a hármas kudarcszéria lezárásához.
A tartalékos Denver majdnem elszórakozta 23 pontos előnyét, de végül sikerült legyűrnie idegenben a Milwaukee-t. Julian Strawther 20 pontot szerzett a vendégeknél, a gyengélkedő Bucksban Janisz Adetokunbo 22 pontnál, 13 lepattanónál és hét asszisztnál tartott, amikor lábsérülés miatt kiválni kényszerült a végjátékban.
A sérült Deni Avdija nélkül a Portland nem tudta megvédeni négyes győzelmi sorozatát, kikapott a Torontótól, amelyben Sandro Mamukelasvili 22, Brandon Ingram 20 pontot jegyzőkönyvezett; most a Raptors van hármas nyerő szériában.
A JÁTÉKNAP LEGSZEBB PILLANATAI
NBA, ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–Houston Rockets 104–111
Atlanta Hawks–Phoenix Suns 110–103
Brooklyn Nets–Boston Celtics 126–130, 2 h. u.
Cleveland Cavaliers–Sacramento Kings 123–118
Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans 127–133
Oklahoma City Thunder–Indiana Pacers 114–117
Milwaukee Bucks–Denver Nuggets 100–102
Portland Trail Blazers–Toronto Raptors 98–110
ÖSSZEFOGLALÓK