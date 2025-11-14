NBA: Barnes vezérletével nyert a Raptors, karriercsúcsokkal győzött a Hawks

A Toronto Raptors 126–113-ra győzte le idegenben a Cleveland Cavalierst, ezzel hat meccsből az ötödiket nyerte meg. Scottie Barnes parádés teljesítményt nyújtott: 28 ponttal, 10 lepattanóval, 8 gólpasszal és 5 blokkal zárta az estét. Immanuel Quickley is nagy estét fogott ki, 25 pontig jutott. A vendégek végig kontroll alatt tartották a találkozót, különösen a harmadik negyedet.



A Phoenix Suns 133–98-cal intézte el az Indiana Pacerst, ezzel ötmeccsesre növelve győzelmi sorozatát. Devin Booker 33 ponttal zárt, amelyből 16-ot a harmadik negyedben dobott, míg Dillon Brooks 32 ponttal segítette a csapatot. A Pacers továbbra is mély gödörben van, sorozatban hat vereségnél tart.



Az Atlanta Hawks 132–122-re győzött a Utah Jazz otthonában, köszönhetően két extra egyéni teljesítménynek: Onyeka Okongwu karriercsúcsot jelentő 32, Jalen Johnson pedig szintén karriercsúcsot érő 31 pontot jegyzett. Az Atlanta ezzel megszerezte hatodik idegenbeli sikerét az idényben, és az utolsó negyedben mutatott jobb támadójátékával döntötte el a mérkőzést.



NBA

ALAPSZAKASZ

Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 113–126

Phoenix Suns–Indiana Pacers 133–98

Utah Jazz–Atlanta Hawks 122–132