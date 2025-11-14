Nemzeti Sportrádió

NBA: Barnes vezérletével nyert a Raptors, karriercsúcsokkal győzött a Hawks

2025.11.14. 07:01
Jalen Johnson (jobbra) nem felejti el ezt az estét (Fotó: Getty Images)
Három mérkőzést rendeztek csütörtök este (magyar idő szerint péntek hajnalban) az NBA-ben, és mindhárom találkozón magabiztos különbséget alakított ki a győztes csapat. A Toronto Raptors Scottie Barnes vezérletével folytatta remek formáját, a Phoenix Suns lendületben maradt, az Atlanta Hawks pedig két karriercsúccsal távozott Salt Lake Cityből.

A Toronto Raptors 126–113-ra győzte le idegenben a Cleveland Cavalierst, ezzel hat meccsből az ötödiket nyerte meg. Scottie Barnes parádés teljesítményt nyújtott: 28 ponttal, 10 lepattanóval, 8 gólpasszal és 5 blokkal zárta az estét. Immanuel Quickley is nagy estét fogott ki, 25 pontig jutott. A vendégek végig kontroll alatt tartották a találkozót, különösen a harmadik negyedet.


A Phoenix Suns 133–98-cal intézte el az Indiana Pacerst, ezzel ötmeccsesre növelve győzelmi sorozatát. Devin Booker 33 ponttal zárt, amelyből 16-ot a harmadik negyedben dobott, míg Dillon Brooks 32 ponttal segítette a csapatot. A Pacers továbbra is mély gödörben van, sorozatban hat vereségnél tart.


Az Atlanta Hawks 132–122-re győzött a Utah Jazz otthonában, köszönhetően két extra egyéni teljesítménynek: Onyeka Okongwu karriercsúcsot jelentő 32, Jalen Johnson pedig szintén karriercsúcsot érő 31 pontot jegyzett. Az Atlanta ezzel megszerezte hatodik idegenbeli sikerét az idényben, és az utolsó negyedben mutatott jobb támadójátékával döntötte el a mérkőzést.


NBA
ALAPSZAKASZ
Cleveland Cavaliers–Toronto Raptors 113–126
Phoenix Suns–Indiana Pacers 133–98
Utah Jazz–Atlanta Hawks 122–132

 

NBA Jalen Johnson Toronto Raptors Atlanta Hawks Phoenix Suns
Ezek is érdekelhetik