Nemzeti Sportrádió

NHL: MacKinnon ötpontos meccse, a Colorado legyőzte a Vancouvert

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.10. 08:47
null
Nathan MacKinnon vezeti a góllövőlistát (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche jégkorong NHL Nathan MacKinnon
Nathan MacKinnon két góllal és három gólpasszal járult hozzá a Colorado Avalanche sikeréhez az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Nathan MacKinnon volt a Colorado hőse, a gólokat és pontokat is számítva NHL-listavezető hokis kétszer betalált, valamint három asszisztot is kiosztott a Vancouver elleni mérkőzésen.

Az Avalanche klasszisa egymás után a kilencedik meccsén szerzett pontot, összesen 29-nél jár, míg a gólokat tekintve 14-nél. A Canucks elleni meccset végül Gavin Brindley döntötte el a hosszabbításban.

Kevin Fiala az 500. pontját szerezte, svájci szélső a Pittsburgh otthonában volt eredményes. A korábban a Nashville-t és a Minnesotát is erősíti hokis 218 gólnál és 282 asszisztnál jár 667 mérkőzésen.

A minnesotai Jesper Wallstedt pályafutása során másodszor őrizte meg kapuját a góltól az NHL-ben, csapata a Calgaryt győzte le 2–0-ra. A Wild jó formában van, a legutóbbi öt meccséből négyet megnyert.

A Carolina Hurricanes sorozatban a negyedik győzelmét aratta, ezúttal Torontóban nyert.

A VANCOUVER–COLORADO MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks 1–5
Pittsburgh Penguins–Los Angeles Kings 2–3
Dallas Stars–Seattle Kraken 2–1
Ottawa Senators–Utah Mammoth 4–2
Toronto Maple Leafs–Carolina Hurricanes 4–5
Minnesota Wild–Calgary Flames 2–0
Anaheim Ducks–Winnipeg Jets 4–1
Vancouver Canucks–Colorado Avalanche 4–5 – h. u.

 

 

Colorado Avalanche jégkorong NHL Nathan MacKinnon
Legfrissebb hírek

NHL: négyen dupláztak a bajnoki döntős Edmonton ellen

Amerikai sportok
Tegnap, 7:44

Jégkorong: a záró vereség ellenére is tornagyőztesek az U18-as lányok

Utánpótlássport
2025.11.08. 19:21

Németország-kupa: a harmadik helyen zárt a magyar női válogatott

Jégkorong
2025.11.08. 17:29

Jégkorong: simán legyőzte az U18-as fiúválogatott a szlovénokat

Utánpótlássport
2025.11.08. 16:35

Jégkorong: kikapott Szlovéniától az U20-as válogatott

Utánpótlássport
2025.11.08. 14:23

NHL: a chicagói Bedard három gólpasszt adott, majd betalált

Amerikai sportok
2025.11.08. 08:10

Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken

Utánpótlássport
2025.11.07. 20:58

Kikapott Dániától a férfi jégkorong-válogatott

Jégkorong
2025.11.07. 18:30
Ezek is érdekelhetik