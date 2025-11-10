NHL: MacKinnon ötpontos meccse, a Colorado legyőzte a Vancouvert

Nathan MacKinnon volt a Colorado hőse, a gólokat és pontokat is számítva NHL-listavezető hokis kétszer betalált, valamint három asszisztot is kiosztott a Vancouver elleni mérkőzésen.

Az Avalanche klasszisa egymás után a kilencedik meccsén szerzett pontot, összesen 29-nél jár, míg a gólokat tekintve 14-nél. A Canucks elleni meccset végül Gavin Brindley döntötte el a hosszabbításban.

Kevin Fiala az 500. pontját szerezte, svájci szélső a Pittsburgh otthonában volt eredményes. A korábban a Nashville-t és a Minnesotát is erősíti hokis 218 gólnál és 282 asszisztnál jár 667 mérkőzésen.

A minnesotai Jesper Wallstedt pályafutása során másodszor őrizte meg kapuját a góltól az NHL-ben, csapata a Calgaryt győzte le 2–0-ra. A Wild jó formában van, a legutóbbi öt meccséből négyet megnyert.

A Carolina Hurricanes sorozatban a negyedik győzelmét aratta, ezúttal Torontóban nyert.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks 1–5

Pittsburgh Penguins–Los Angeles Kings 2–3

Dallas Stars–Seattle Kraken 2–1

Ottawa Senators–Utah Mammoth 4–2

Toronto Maple Leafs–Carolina Hurricanes 4–5

Minnesota Wild–Calgary Flames 2–0

Anaheim Ducks–Winnipeg Jets 4–1

Vancouver Canucks–Colorado Avalanche 4–5 – h. u.