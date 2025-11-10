NBA: a második félidőben fordított a címvédő OKC a Memphis ellen

Az Oklahoma City Thunder számára kimondottan kellemetlenül indult a Memphies Grizzlies elleni idegenbeli összecsapás – a hazaiak ugyanis bekezdtek a találkozón, és a nagyszünetben 62–51-re vezettek. A második félidőben azonban fordulat következett, az OKC egyre közelebb került ellenfeléhez, s a végén maga javára fordította a meccset. Shai Gilgeous-Alexander 35 ponttal zárt, neki köszönhetően a címvédő végül különösebb nehézségek nélkül, 114–100-ra győzött és parádés, 10–1-es mérleggel áll a Nyugati főcsoport élén.

A liga rekordgyőztese, a Boston Celtics is 111–107-es diadalnak örülhetett idegenben, a tavalyi döntős Indiana Pacers viszont nagy verésbe (114–83) futott bele a Golden State Warriors otthonában.

A játéknap legkiemelkedőbb egyéni teljesítményét talán Janisz Adetokunbo nyújtotta, aki 37 pontot szerzett: csapata, a Milwaukee Bucks ennek ellenére 122–115-re kikapott a Houston Rockets ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Milwaukee Bucks–Houston Rockets 115–122

New York Knicks–Brooklyn Nets 134–98

Orlando Magic–Boston Celtics 107–111

Memphies Grizzlies–Oklahoma City Thunder 100–114

Philadelphia 76ers–Detroit Pistons 108–111

Golden State Warriors–Indiana Pacers 114–83

Sacramento Kings–Minnesota Timberwolves 117–144