NBA: a második félidőben fordított a címvédő OKC a Memphis ellen

2025.11.10. 08:08
Shai Gilgeous-Alexander ismét remekelt az OKC-ben (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján a címvédő Oklahoma City Thunder idegenben 114–100-ra verte meg a Memphis Grizzlies-t magyar idő szerint hétfőn hajnalban. Győztesen hagyta el a pályát a Rockets, a Knicks, a Celtics, a Pistons, a Warriors és a Timberwolves is.

Az Oklahoma City Thunder számára kimondottan kellemetlenül indult a Memphies Grizzlies elleni idegenbeli összecsapás – a hazaiak ugyanis bekezdtek a találkozón, és a nagyszünetben 62–51-re vezettek. A második félidőben azonban fordulat következett, az OKC egyre közelebb került ellenfeléhez, s a végén maga javára fordította a meccset. Shai Gilgeous-Alexander 35 ponttal zárt, neki köszönhetően a címvédő végül különösebb nehézségek nélkül, 114–100-ra győzött és parádés, 10–1-es mérleggel áll a Nyugati főcsoport élén.

A liga rekordgyőztese, a Boston Celtics is 111–107-es diadalnak örülhetett idegenben, a tavalyi döntős Indiana Pacers viszont nagy verésbe (114–83) futott bele a Golden State Warriors otthonában.

A játéknap legkiemelkedőbb egyéni teljesítményét talán Janisz Adetokunbo nyújtotta, aki 37 pontot szerzett: csapata, a Milwaukee Bucks ennek ellenére 122–115-re kikapott a Houston Rockets ellen.

NBA
ALAPSZAKASZ
Milwaukee Bucks–Houston Rockets 115–122
New York Knicks–Brooklyn Nets 134–98
Orlando Magic–Boston Celtics 107–111
Memphies Grizzlies–Oklahoma City Thunder 100–114
Philadelphia 76ers–Detroit Pistons 108–111
Golden State Warriors–Indiana Pacers 114–83
Sacramento Kings–Minnesota Timberwolves 117–144

 

