Wemby újra nagyot alkotott, a Spurs klubtörténeti győzelmet aratott az NBA-ben

A San Antonio Spurs nyert már öt bajnoki címet (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), ezzel a liga ötödik legeredményesebb csapata, ám ötös idénynyitó győzelmi sorozatra korábban még sohasem volt képes. E statisztikai állítás megdöntése volt a tétje a Miami Heat elleni mérkőzésnek, és ha nem is ment könnyen, a küldetés sikerrel zárult.

Fordulatos volt az első félidő, de amikor a harmadik negyed végén 15 pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző, senki sem sejtette, milyen keményen meg kell majd dolgozni még egyszer ezért a győzelemért. Aztán amikor 89–88-ra már a Heat vezetett, majd 91–90-re megint, veszélybe került az ünnepinek elképzelt végjáték. Victor Wembanyama visszatért egypercnyi szusszanásáról, gólpasszt adott Devin Vassellnek, majd vezérhez méltón besuvasztott egy hárompontost – és újra sínen volt a texasi projekt (96–91).

Harrison Barnes hármassal és két jó büntetővel ütötte tovább a vasat (101–95), Wemby labdaszerzéssel, két dobásblokkolással, lepattanóval tornászta feljebb mutatóit, majd 15 másodperccel a vége előtt kiharcolt egy faultot, és bár csak az egyik dobást értékesítette, eldöntötte vele a meccset. A francia csillag mind az öt győzelemhez dupla duplával járult hozzá (mostani termése 27 pont, 18 lepattanó, hat assziszt és öt blokk volt), Stephon Castle 21, Vassell 17 pontot tett be a közösbe, a floridaiaknál Bam Adebayo 31 pontig és 10 lepattanóig jutott.

Wembanyama legalább egy dobást blokkolt a legutóbbi 90 mérkőzése mindegyikén, ez a negyedik leghosszabb sorozat ebben a kategóriában a liga történetében.

A Spurs korábban háromszor nyitott idényt négy győzelemmel (legutóbb 2017-ben), most tehát megvan az első ötös – amúgy idény közben sem volt a csapatnak öt mérkőzéses nyerő szériája már hat éve.

Ami pedig a rajtokat illeti, már csak két csapatnak nincs legalább ötös nyitó győzelmi szériája: a most legyőzött Miaminak és a Sacramento Kingsnek.

SPURS OFF TO THEIR BEST START EVER 😱



5-0 to open the season for the 1st time in franchise history... and their 1st five-game W streak since 2019! pic.twitter.com/xP4C9muxNJ — NBA (@NBA) October 31, 2025

A szintén veretlen Oklahoma már a hatodik győzelménél tart, Shai Gilgeous-Alexander 31 ponttal járult hozzá a Washington elleni sikerhez. Egy említésre méltó statisztika: éppen egy éve esett meg utoljára, hogy SGA egy meccsen nem érte el a húszpontos határt. (Ami a veretlen csapatokat illeti, még a Chicago és a Philadelphia is tartja magát, a mostani játéknapon pihenő két keleti csapat 4, 0-val áll.)

SGA doing SGA things in OKC's win tonight:



⛈️ 31 PTS

⛈️ 7 AST

⛈️ 3 3PM



He has 78 straight games scoring 20+ PTS, 1 off tying the third-longest streak in NBA history! pic.twitter.com/oqrWPB4ZUF — NBA (@NBA) October 31, 2025

A térdét fájlaló Janisz Adetokunbo távollétében is nyert a Milwaukee, méghozzá elsősorban Ryan Rollinsnak köszönhetően, aki egymást követő második mérkőzésén is NBA-karriercsúcsot ért el: a 23 éves hátvéd 32 pontot hintett, a legyőzött Golden State-ben Stephen Curry 27-tel zárt.

Ryan Rollins (32 points) WENT OFF for a career-high vs. GSW!



He surpasses his previous career-high... from last game 🔥 pic.twitter.com/Iv06Oby4sE — NBA (@NBA) October 31, 2025

Az Orlando négyes vereségszériát cipelt magával Charlotte-ba, és sikeresen le is dobta a válláról: a vendégeknél öten jutottak el legalább 18 pontig, a legtovább Franz Wagner (21), a németek világ- és Európa-bajnoka.

A triple threat to power the @OrlandoMagic W 🪄



Franz Wagner: 21 PTS, 5 REB, 3 3PM

Paolo Banchero: 20 PTS, 9 REB, 9 AST, 2 STL

Anthony Black: 20 PTS, 2 STL, 2 BLK pic.twitter.com/dCMle5hM1H — NBA (@NBA) October 31, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Orlando Magic 107–123

Milwaukee Bucks–Golden State Warriors 120–110

Oklahoma City Thunder–Washington Wizards 127–108

San Antonio Spurs–Miami Heat 107–101

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ OKC improves to 6-0

▪️ SAS starts 5-0 for first time ever



Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWNToa pic.twitter.com/ZQhFVT6fXc — NBA (@NBA) October 31, 2025



