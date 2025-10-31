Nemzeti Sportrádió

Wemby újra nagyot alkotott, a Spurs klubtörténeti győzelmet aratott az NBA-ben

2025.10.31. 07:27
Victor Wembanyamát földre küldeni lehetett, de a pontgyártásban megakadályozni nem (Fotó: Getty Images)
A San Antonio Spurs 107–101-re győzött vendége, a Miami Heat ellen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) magyar idő szerint péntek hajnali programjában, és ezzel klubrekordot állított fel: a texasi csapat most először kezdett idényt öt győzelemmel.

A San Antonio Spurs nyert már öt bajnoki címet (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), ezzel a liga ötödik legeredményesebb csapata, ám ötös idénynyitó győzelmi sorozatra korábban még sohasem volt képes. E statisztikai állítás megdöntése volt a tétje a Miami Heat elleni mérkőzésnek, és ha nem is ment könnyen, a küldetés sikerrel zárult. 

Fordulatos volt az első félidő, de amikor a harmadik negyed végén 15 pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző, senki sem sejtette, milyen keményen meg kell majd dolgozni még egyszer ezért a győzelemért. Aztán amikor 89–88-ra már a Heat vezetett, majd 91–90-re megint, veszélybe került az ünnepinek elképzelt végjáték. Victor Wembanyama visszatért egypercnyi szusszanásáról, gólpasszt adott Devin Vassellnek, majd vezérhez méltón besuvasztott egy hárompontost – és újra sínen volt a texasi projekt (96–91).

Harrison Barnes hármassal és két jó büntetővel ütötte tovább a vasat (101–95), Wemby labdaszerzéssel, két dobásblokkolással, lepattanóval tornászta feljebb mutatóit, majd 15 másodperccel a vége előtt kiharcolt egy faultot, és bár csak az egyik dobást értékesítette, eldöntötte vele a meccset. A francia csillag mind az öt győzelemhez dupla duplával járult hozzá (mostani termése 27 pont, 18 lepattanó, hat assziszt és öt blokk volt), Stephon Castle 21, Vassell 17 pontot tett be a közösbe, a floridaiaknál Bam Adebayo 31 pontig és 10 lepattanóig jutott. 

Wembanyama legalább egy dobást blokkolt a legutóbbi 90 mérkőzése mindegyikén, ez a negyedik leghosszabb sorozat ebben a kategóriában a liga történetében.

A Spurs korábban háromszor nyitott idényt négy győzelemmel (legutóbb 2017-ben), most tehát megvan az első ötös – amúgy idény közben sem volt a csapatnak öt mérkőzéses nyerő szériája már hat éve.

Ami pedig a rajtokat illeti, már csak két csapatnak nincs legalább ötös nyitó győzelmi szériája: a most legyőzött Miaminak és a Sacramento Kingsnek.

A szintén veretlen Oklahoma már a hatodik győzelménél tart, Shai Gilgeous-Alexander 31 ponttal járult hozzá a Washington elleni sikerhez. Egy említésre méltó statisztika: éppen egy éve esett meg utoljára, hogy SGA egy meccsen nem érte el a húszpontos határt. (Ami a veretlen csapatokat illeti, még a Chicago és a Philadelphia is tartja magát, a mostani játéknapon pihenő két keleti csapat 4, 0-val áll.)

A térdét fájlaló Janisz Adetokunbo távollétében is nyert a Milwaukee, méghozzá elsősorban Ryan Rollinsnak köszönhetően, aki egymást követő második mérkőzésén is NBA-karriercsúcsot ért el: a 23 éves hátvéd 32 pontot hintett, a legyőzött Golden State-ben Stephen Curry 27-tel zárt.

Az Orlando négyes vereségszériát cipelt magával Charlotte-ba, és sikeresen le is dobta a válláról: a vendégeknél öten jutottak el legalább 18 pontig, a legtovább Franz Wagner (21), a németek világ- és Európa-bajnoka.

NBA, ALAPSZAKASZ
Charlotte Hornets–Orlando Magic 107–123
Milwaukee Bucks–Golden State Warriors 120–110
Oklahoma City Thunder–Washington Wizards 127–108
San Antonio Spurs–Miami Heat 107–101


 

 

