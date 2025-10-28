Sidney Crosby megcsinálta – kilencedikként bejutott az 1700-as NHL-klubba

Sidney Crosby 1698 ponttal kezdte a mérkőzést, két asszisztja közül a másodikkal hajtotta végre a ritka határátlépést, majd ütött egy gólt is. Előtte csupán nyolcan jutottak 1700 pont fölé az észak-amerikai elitliga alapszakaszában, legutóbb Jaromír Jágr 2013-ban.

A szűk társaság tagjai: Wayne Gretzky (2857 pont), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755), Mario Lemieux (1723) és mostantól Crosby (1701). Közülük már csak Crosby aktív a ligában, a határhoz legközelebb járó lehetséges új tag Alekszandr Ovecskin (1630).

„Ezeket a játékosokat istenítve nőttem fel, nem hittem volna, hogy valaha megközelíthetem őket, nemhogy egy lapon említsenek velük. Hálás vagyok, hogy ilyen hosszú karrier adatott meg nekem, és közéjük tartozhatok” – mondta meghatottan a 21. idényét taposó 38 éves center.

1,700 POINTS FOR SIDNEY CROSBY 🪄⭐ pic.twitter.com/pxg9D7RBPp — NHL (@NHL) October 28, 2025

Bryan Rust két góllal és egy assziszttal, Jevgenyij Malkin egy-egy góllal és előkészítéssel, Erik Karlsson három assziszttal zárt a Penguinsben, amely ötöt megnyert a legutóbbi hat mérkőzéséből.

A Bostont simán legyőző Ottawában Drake Batherson és Tim Stutzle egyaránt két gólig és egy asszisztig jutott.

NHL, ALAPSZAKASZ

Pittsburgh Penguins–St. Louis Blues 6–3

Ottawa Senators–Boston Bruins 7–2