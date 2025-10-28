Nemzeti Sportrádió

Sidney Crosby megcsinálta – kilencedikként bejutott az 1700-as NHL-klubba

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.28. 08:09
Sidney Crosby a harmadik harmadban ütött gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pittsburgh Penguins NHL Itt van Amerika! Sidney Crosby
Csupán két mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (NHL) magyar idő szerint kedd hajnalban: az egyiken az Ottawa Senators 7–2-re megverte a Boston Bruinst, a másikon a Pittsburgh Penguins 6–3-ra legyőzte a St. Louis Bluest – utóbbi meccsen Sidney Crosby megszerezte NHL-karrierje 1700. pontját.

Sidney Crosby 1698 ponttal kezdte a mérkőzést, két asszisztja közül a másodikkal hajtotta végre a ritka határátlépést, majd ütött egy gólt is. Előtte csupán nyolcan jutottak 1700 pont fölé az észak-amerikai elitliga alapszakaszában, legutóbb Jaromír Jágr 2013-ban.

A szűk társaság tagjai: Wayne Gretzky (2857 pont), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755), Mario Lemieux (1723) és mostantól Crosby (1701). Közülük már csak Crosby aktív a ligában, a határhoz legközelebb járó lehetséges új tag Alekszandr Ovecskin (1630).

„Ezeket a játékosokat istenítve nőttem fel, nem hittem volna, hogy valaha megközelíthetem őket, nemhogy egy lapon említsenek velük. Hálás vagyok, hogy ilyen hosszú karrier adatott meg nekem, és közéjük tartozhatok” – mondta meghatottan a 21. idényét taposó 38 éves center. 

Bryan Rust két góllal és egy assziszttal, Jevgenyij Malkin egy-egy góllal és előkészítéssel, Erik Karlsson három assziszttal zárt a Penguinsben, amely ötöt megnyert a legutóbbi hat mérkőzéséből.

A Bostont simán legyőző Ottawában Drake Batherson és Tim Stutzle egyaránt két gólig és egy asszisztig jutott.

NHL, ALAPSZAKASZ
Pittsburgh Penguins–St. Louis Blues 6–3
Ottawa Senators–Boston Bruins 7–2

 

Pittsburgh Penguins NHL Itt van Amerika! Sidney Crosby
Legfrissebb hírek

NHL: ráadásban kapott ki az előző idényben döntős Oilers és a Wild is

Amerikai sportok
Tegnap, 7:59

NHL: négygólos hátrányból tett csodát a Detroit Red Wings

Amerikai sportok
2025.10.26. 10:24

NHL: folytatódott a Calgary vesszőfutása, tovább menetel a Devils

Amerikai sportok
2025.10.25. 09:33

Amerikából jöttem: Drake Maye az „új Brady”? Újra elitben a Patriots? 

Amerikai sportok
2025.10.24. 17:01

NHL: Sidney Crosby vezérletével a bajnokot is legyőzte a lendületben lévő Pittsburgh

Amerikai sportok
2025.10.24. 09:18

NBA: két hosszabbítás, SGA-karriercsúcs, Oklahoma-diadal a legutóbbi döntő remek „visszavágóján”

Amerikai sportok
2025.10.24. 08:33

NHL: megnyirbálták a Detroit „szárnyait” Buffalóban, hatos győzelmi szériában a New Jersey

Amerikai sportok
2025.10.23. 10:15

NHL: Crosby lett a Penguins történetének legeredményesebb hokisa, Marchand-t ünnepelték Bostonban

Jégkorong
2025.10.22. 13:16
Ezek is érdekelhetik