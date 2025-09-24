Nemzeti Sportrádió

NHL: Ovecskin bő félmillió dollárral többre számíthat

2025.09.24. 18:18
Több pénzt kapnak az NHL-játékosok (Fotó: Getty Images)
Alekszandr Ovecskin, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Washington Capitals orosz csapatkapitánya a szerződéses fizetésénél 550 000 dollárral többet, 11.55 millió dollárt kap a 2024–2025-ös idényre – írta szerdán a moszkvai Szport Ekszpressz.

A sportújság szerint az NHL-ben szereplő játékosok az elmúlt idényért utólag a szerződéses fizetésük 105 százalékát kaphatják meg, a liga megnövekedett bevételeinek köszönhetően.

Ovecskin, aki 2005 óta játszik a Fővárosiak csapatában, idén áprilisban 895. találatával megdöntötte Wayne Gretzky NHL-es alapszakaszbeli gólrekordját, a rájátszás előtti szezonját pedig 897 góllal zárta. 2018-ban a Capitals, élén Ovecskinnel megnyerte a klub történetének eddigi egyetlen Stanley-kupáját, s az orosz hokist a rájátszás MVP-jének választották.

