NHL: Ovecskin bő félmillió dollárral többre számíthat

A sportújság szerint az NHL-ben szereplő játékosok az elmúlt idényért utólag a szerződéses fizetésük 105 százalékát kaphatják meg, a liga megnövekedett bevételeinek köszönhetően.

Ovecskin, aki 2005 óta játszik a Fővárosiak csapatában, idén áprilisban 895. találatával megdöntötte Wayne Gretzky NHL-es alapszakaszbeli gólrekordját, a rájátszás előtti szezonját pedig 897 góllal zárta. 2018-ban a Capitals, élén Ovecskinnel megnyerte a klub történetének eddigi egyetlen Stanley-kupáját, s az orosz hokist a rájátszás MVP-jének választották.