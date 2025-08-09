Nem akármilyen meccsekkel indul az NBA idény október 21-én

Forrásai alapján Shams Charania, az amerikai portál szakírója arról is ír, hogy Los Angeles Lakers–Golden State Warriors presztízsmeccs is lesz a nyitányon.

Ami pedig a mindig nagy érdeklődéssel várt december 25-i párosítást illeti, lesz benne New York Knicks–Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers–Houston Rockets, Golden State Warriors–Dallas Mavericks, valamint Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves csata.

A liga már korábban nyilvánosságra hozta, hogy az október 17-ig tartó előszezon során Abu-Dzabiban, Melbourne-ben, Makaóban és Vancouverben is pályára lépnek NBA-csapatok, és az alapszakaszban is lesznek vendégeskedések: november 1-én Detroit–Dallas mérkőzést rendeznek Mexikóvárosban, az új év elején pedig Orlando–Memphis csata lesz előbb Berlinben (január 15.), majd Londonban (január 18.).

Az április 12-ig tartó alapszakaszba illeszkedő Emirates NBA-kupa kieséses része (negyeddöntő, elődöntő, döntő) december 9. és 16. között zajlik majd.