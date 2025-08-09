Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Nem akármilyen meccsekkel indul az NBA idény október 21-én

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 09:47
null
Ha minden jól megy, LeBron James és Stephen Curry egymás ellen kezdi az új idényt (Fotó: Getty Images)
Címkék
NBA Houston Rockets Oklahoma City Thunder
Az ESPN értesülése szerint a címvédő Oklahoma City Thunder és nagy nyugati kihívója, a Houston Rockets is összecsap az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 2025–2026-os alapszakaszának első játéknapján, október 21-én.

Forrásai alapján Shams Charania, az amerikai portál szakírója arról is ír, hogy Los Angeles Lakers–Golden State Warriors presztízsmeccs is lesz a nyitányon.

Ami pedig a mindig nagy érdeklődéssel várt december 25-i párosítást illeti, lesz benne New York Knicks–Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder–San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers–Houston Rockets, Golden State Warriors–Dallas Mavericks, valamint Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves csata.

A liga már korábban nyilvánosságra hozta, hogy az október 17-ig tartó előszezon során Abu-Dzabiban, Melbourne-ben, Makaóban és Vancouverben is pályára lépnek NBA-csapatok, és az alapszakaszban is lesznek vendégeskedések: november 1-én Detroit–Dallas mérkőzést rendeznek Mexikóvárosban, az új év elején pedig Orlando–Memphis csata lesz előbb Berlinben (január 15.), majd Londonban (január 18.).

Az április 12-ig tartó alapszakaszba illeszkedő Emirates NBA-kupa kieséses része (negyeddöntő, elődöntő, döntő) december 9. és 16. között zajlik majd.

 

NBA Houston Rockets Oklahoma City Thunder
Legfrissebb hírek

A Lakers szupersztárja, Luka Doncic évi 55 millió dollárért cserébe hosszabbított

Amerikai sportok
2025.08.02. 19:55

NBA: hat meccset rendeznek Európában a következő három évben

Amerikai sportok
2025.07.31. 12:14

Doncicot elcserélték; LeBron és Bronny James történelmet írt – erről szólt a mögöttünk hagyott NBA-idény 

Amerikai sportok
2025.07.17. 08:37

NBA: trombózisa után visszatérhet a San Antonio francia sztárja

Amerikai sportok
2025.07.15. 10:36

Jakab Máté és a Sacramento Kings győzelemmel kezdte az NBA nyári ligáját

Amerikai sportok
2025.07.11. 09:28

Jakab Máté ismét az NBA nyári ligájában edzősködik

Amerikai sportok
2025.07.10. 14:14

NBA: közel százötven millió dollárért hosszabbított sztárjával a Phoenix

Amerikai sportok
2025.07.10. 09:26

Tyrese Haliburtont megműtötték, kihagyja a teljes 2025–2026-os idényt

Amerikai sportok
2025.07.08. 11:36
Ezek is érdekelhetik