NFL: a Chicago Bears Londonban lépte át a Jaguarst

A Jacksonville 2013 óta a koronavírus évét leszámítva minden évben ellátogatott Londonba. Tavaly már két mérkőzést is játszott a Jaguars az angol fővárosban, ráadásul mindkettőt megnyerte, a mostani mérleg már biztosan nem lesz ilyen kedvező. Ugyan az első pontokat egy mezőnygól formájában a Jags szerezte, ezt követően az 1/1-es Caleb Williams vezette Bears három TD-vel válaszolt, melyből kettőt a TE Cole Kmet kapott el. Innen már nem volt visszaút a Jaguarsnak, a Chicago 35–16-ra nyert, ezzel megszerezve negyedik győzelmét.

A Bears szerencsétlenkedett...

Ladies and gentlemen, the Chicago Bears.. pic.twitter.com/EEP6aOeAnm — NFL Memes (@NFL_Memes) October 13, 2024

...majd átgázolt a Jaguarson Londonban

A New England Patriotsban első kezdőmérkőzését játszotta a draft első körének harmadik helyén kiválasztott Drake Maye. A 22 éves irányítónak volt pár szép passza, és három touchdownja is, de több hibát is vétett, a labdaeladásokat pedig kegyetlenül kihasználta a Houston. C. J. Stroud is három passzolt TD-vel zárta a mérkőzést, a Texans 41–21-re győzött és 5–1-es mérlegével vezeti csoportját.

Drake Maye első TD-passza

A Houston magabiztosan nyert a Patriots ellen

Maye mellett az ötödik körös Spencer Rattler is először volt kezdő az NFL-ben. A Saints nem kezdett jól, a Tamba Baynek először a támadósora, majd a védősora is TD-t szerzett. A második negyedben azonban minden összejött a New Orleansnak: előbb egy puntot hordott vissza hat pontért Rashid Shaheed, majd egy labdaszerzést követően Rattler dobta meg első touchdownját, a negyedet pedig Alvin Kamara futásával zárták a hazaiak. A Saint 17 pontos hátrányból 27–24-es előnyt kovácsolt a nagy szünetre. A második játékrészben már csak a Tampa Bay volt a pályán, melynek 51–27-es győzelem lett a vége. A Buccaneersnél Baker Mayfield négy TD-t is passzolt, de háromszor el is adta a labdát.

Pontgazdag találkozót húzott be a Tampa Bay

Egy labdabirtoklásos mérkőzésen kapott ki hazai pályán a Tennesse a csoportrivális Indianapolis Colts ellen (17–20) csak úgy, mint a Cleveland Browns, amely a Philadelphia Eagles vendégeként szenvedett vereséget (20–16).

Kevésbé volt szoros a Baltimore és a Washington Commanders mérkőzése, ugyan a Ravens csak hét ponttal nyert, az utolsó negyed előtt két TD-nyi különbség volt a csapatok között. Lamar Jackson 323 yardot passzolt, emellett 40 yardot lábbal tett meg, Derrick Henry ezúttal is megállíthatatlan volt: 132 yardot futott két hatpontossal. A Baltimore 30–23-ra nyert, így mindkét csapat 4–2-es mérleggel áll. Még simább volt a Packers győzelme, a Green Bay 24–0-val kezdett a Cardinals ellen, ezzel gyakorlatilag eldöntve a találkozót. Jordan Love négy touchdownt is passzolt, ebből kettőt az eltiltásból visszatérő Romeu Doubs kapott el. (34–13)

Jordan Love megállíthatatlan volt

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Vasárnap

Chicago Bears–Jacksonville Jaguars 35–16 – Londonban

Baltimore Ravens–Washington Commanders 30–23

Green Bay Packers–Arizona Cardinals 34–13

New England Patriots–Houston Texans 21–41

New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers 27–51

Philadelphia Eagles–Cleveland Browns 20–16

Tennessee Titans–Indianapolis Colts 17–20

KÉSŐBB

22.05: Denver Broncos–Los Angeles Chargers

22.05: Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers

22.25: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.25: Dallas Cowboys–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: New York Giants–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New York Jets–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Csütörtökön játszották

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 24–36