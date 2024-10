Győzelemmel hangolt a Kansas Cityre a San Francisco

A San Francisco az Arizonától, a Seattle a New York Giantstől kapott ki az előző fordulóban, mind a két csapat számára fontos volt, hogy javítson a kínos vereség után. Ez a San Franciscónak sikerült, annak ellenére, hogy az eleve rengeteg sérüléssel sújtott kaliforniai csapat a meccs során Jordan Mason futót és Malik Mustapha safetyt is elvesztette – mindketten eleve vészmegoldások voltak Christian McCaffrey és Talanoa Hufanga helyén.

Ám Deebo Samuel és George Kittle eleget tettek a győzelemért, előbbi egy, utóbbi két touchdownpasszt kapott Brock Purdytól, miközben a védelem háromszor is labdát szerzett. A 49ers az első félidőben 16–0-ra elhúzott, és utána végig kézben tartota a meccset. A túloldalon Geno Smith irányító és DK Metcalf elkapó között nem volt meg az összhang, a korábban megszokott nagy játékok elmaradtak – vagyis egy 52 yardos touchdownpassz sikeres lehetett volna, ha nem fújják vissza az akciót az egyik csapattárs szabálytalansága miatt.

Ez a büntetés is ama hibák közé tartozott, amelyek megfosztották a Seattle-t a felzárkózás lehetőségétől. A végén 29–24-nél a San Francisco tartalék-tartalék futója Isaac Guerendo egy 76 yardos futással készítette elő Kyle Juszczyk mérkőzést lezáró touchdownját.

A 49ers 3–3-as mérleggel utolérte a csoport élén a Seattle-t. Kellett is a győzelem Kyle Shanahan csapatának, amely a jövő héten a Kansas City Chiefset fogadja a Super Bowl visszavágóján.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 24–36

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: Chicago Bears–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4) – Londonban

19.00: Baltimore Ravens–Washington Commanders (Tv: Arena4)

19.00: Green Bay Packers–Arizona Cardinals

19.00: New England Patriots–Houston Texans

19.00: New Orleans Saints–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Philadelphia Eagles–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Indianapolis Colts

22.05: Denver Broncos–Los Angeles Chargers

22.05: Las Vegas Raiders–Pittsburgh Steelers

22.25: Carolina Panthers–Atlanta Falcons

22.25: Dallas Cowboys–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: New York Giants–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New York Jets–Buffalo Bills (Tv: Arena4)