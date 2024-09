Rajtol az NFL-idény – először lesz triplázás a Super Bowlon?

A szuperfavorit

A Kansas City Chiefs teljesen rátelepedett a ligára, Patrick Mahomes vezérletével sorozatban a harmadik bajnoki címére hajt, az első csapat lenne a Super Bowl-érában, amely triplázni tud. Mahomes játékát látva az ember néha úgy érzi, akár Taylor Swift is intézhetné a játékhívásokat, az irányító szükség esetén rögtönzéssel oldja meg a legnehezebb feladatot. Egy éve Tyreek Hill távozása után igen halovány elkapósorral is bajnokságot nyert a Kansas City, de Andy Reidék megerősítették a posztot, Marquise Brown és az újonc Xavier Worthy nagyon nehéz feladat elé állítja majd az ellenfelek védelmét.

A fő kihívók

Az NFL-ben tendencia, hogy a Super Bowlt elveszítő csapat a rá következő idényben visszaesik, nem képes megismételni előző idénybeli produkcióját. Persze vannak kivételek, a New England a 2018 februárjában elbukott döntő utáni évben megnyerte a bajnokságot – ez a célja a San Francisco 49ersnek is. Az első öt Super Bowlját megnyerő 49ers a legutóbbi hármat elbukta, de a liga legjobb védelmével és a stabil támadóegységgel Kyle Shanahan eljuthat a csúcsra.

A Baltimore Ravens az elmúlt hat idényből ötször eljutott a playoffba, de csak két mérkőzést nyert meg. Lamar Jacksont emiatt még mindig nem veszik annyira komolyan, mint amennyire megilletné az alapszakaszban mutatott teljesítménye alapján. Az áttöréshez Mahomesékat is le kellene győzni a rájátszásban, ebben lehet segítség a nehezen megállítható futó, Derrick Henry.

A Ravensszel ellentétben a Buffalo Bills a legutóbbi négy playoff mindegyikében nyert mérkőzést, de négyből háromszor is a Chiefs állította meg a Super Bowlba igyekvő Billst. Josh Allen elkapóit lecserélték, a védelem is átalakult, az újratöltött Bills játéka az alapszakasz végére állhat össze annyira, hogy a rájátszásban legyen a legveszélyesebb.

Jordan Love (balra) és Lamar Jackson is a Super Bowlt célozta meg (Fotó: Getty Images)

Bár a Detroit legutóbb a főcsoportdöntőig jutott, az NFC Északi csoportjában máris őrségváltás lehet, a Green Bay Packers ugyanis Matt LaFleur irányítása alatt nagyon meggyőző játékot mutatott, a támadósora és a védelme is bombaerősnek tűnik, Jordan Love az idény kellemes meglepetése lehet, és a 2011-ben megnyert negyedik bajnoki címe után újra odaérhet a Super Bowlba a Packers.

Biztosra vehető a rájátszás

Ha olyan erős is lesz a Packers, ahogy várjuk, a Detroit Lions playoffhelye is megkérdőjelezhetetlen. Tavaly a liga egyik leghatékonyabb támadóegységét állította ki Dan Campbell, ha a védelembe érkezett erősítések is beválnak, nem kizárható egy újabb januári menetelés.

Bár Jason Kelce visszavonulása miatt a támadófal kényszerű átalakításon esett át, és a védelem továbbra is messze van a 49ers szintjétől, a Philadelphia Eagles továbbra is bízhat Jalen Hurtsben és remek elkapóiban, akik mellé klasszis futó, Saquon Barkley érkezett a Giantstől.

A Lions mellett a Houston Texans volt az előző idény meglepetéscsapata, CJ Stroud újoncként varázslatos idényt teljesített. A fiatal támadóegységbe most veterán segítség érkezett Stefon Diggs és Joe Mixon személyében, plusz a védelem is egyre erősebb, a saját csoportjában favorit a Texans, de ha kijön a lépés, a playoffban is bárkire veszélyes lehet.

Az elmúlt öt évben csak a Cincinnati Bengals jutott a Super Bowlba az Amerikai főcsoportból a Kansas Cityn kívül, de hiába a jó védelem, ha az irányító súlyosan megsérül. Ha Joe Burrow és Ja'Marr Chase idén egészséges marad, a Bengals biztosan rájátszásba jut, ott pedig tudják, mitől döglik a légy.

Joe Burrow és Ja'Marr Chase párosától idén is sokat várnakl Cincinnatiben (Fotó: Getty Images)

Lassan harminc éve nem járt a Super Bowlban a Dallas Cowboys, amely Tony Romo után Dak Prescott-tal is a középszerűség csapdájába esett. A védelme és passzjátéka arra biztosan elég, hogy túljusson az alapszakaszon, de a rájátszásban szükséges plusz valahogy régóta hiányzik.

Papíron minden megvan a Miami Dolphinsnál a sikerhez: fiatal, ambiciózus edző, átlagon felüli irányító, gyors futók, remek elkapók, nagy nevekből álló védelem. Tavaly sokszor nagyon erősnek is tűnt a csapat, de az idény végére elfogyott a lendület. A Dolphins a 2000-es idény óta nem nyert meccset a rájátszásban, most újabb esélyt kaphat rá.

A playoff határán mozognak majd

Puka Nacua tavaly az idény szenzációja volt, most ott lesz mellette az egészséges Cooper Kupp, így Matthew Stafford két kiváló elkapó felé dobálhatja a labdát. A Los Angeles Rams esetében a védelem a kérdőjeles, Aaron Donald visszavonulása után kétségtelenül nagy lyuk terem a fal közepén.

Már tavaly is a New York Jetsé volt a liga egyik legjobb védelme, de Aaron Rodgers az első mérkőzés elején súlyos sérülést szenvedett, így nem láthattuk, mire képesek a zöld-fehérek. Ha az alaposan megerősített támadófal vigyáz az irányítóra (és ő is magára), a Jets lehet az idény meglepetéscsapata.

A Cleveland Browns is ama klubok közé tartozik, amelyek elit védelemmel állnak ki, csak a támadások megbízható irányító nélkül nem lehetnek elég veszélyesek. A támadófal összeállt, a wild card-lehetőséghez csak az kell, hogy Deshaun Watson egy magához képest közepes idényt sérülés nélkül összehozzon. Ugyanez a helyzet a csoportrivális Pittsburgh Steelers esetében. Ben Roethlisberger visszavonulása óta keresik a megoldást, az idén a Russell Wilson, Justin Fields páros egyikénél lehet a kulcs.

A Nemzeti főcsoport déli négyeséből valakinek minden évben be kell jutnia a playoffba, tavaly sokáig úgy tűnt, negatív mérleggel is sikerülni fog. Végül az azonos mérleggel záró Tampa Bay Buccaneers és New Orleans Saints párosából előbbi lett a kedvezményezett, de amíg a Saints védelme erősödött, a Buccaneersnél nem történt érdemi változás. Mindkét csapatot átugorhatja az Atlanta Falcons, amely Kirk Cousinsszal és néhány kiváló védővel kiegészülve a csoport korai favoritjának számít.

New Orleans lesz a Super Bowl otthona februárban (Fotó: Getty Images)

A drafton elsőként és kilencedikként választó Chicago Bears Caleb Williams személyében megtalálta azt az irányítót, akit az 1980-as években játszó Jim McMahon óta keresett, és jött mellé kiváló elkapóként Rome Odunze is. A Bears szurkolói olyasmit remélnek, amit tavaly a Houston mutatott, és nem is alaptalanul. Lehet, hogy háromcsapatos versenyfutás lesz az NFC Északi csoportjában?

Ha már szóba került a Houston, az AFC Dél favoritjának két riválisa is odaérhet a wild card-helyek egyikére, a Jacksonville Jaguars egy korábbi 1/1-esben, Trevor Lawrence-ben bízhat, míg az Indianapolis Coltsnál azt remélik, az újonc évében hamar megsérülő Anthony Richardsonnak a második éve teljes lesz. Mindkét csapat erős védelemmel áll fel, amelyiknél a támadójáték is összeáll, bejut a playoffba.

A Seattle Seahawksnál Pete Carroll 14 év után elhagyta a kapitányi hidat, a Baltimore védőkoordinátora, Mike Macdonald érkezett a helyére. A védelem erős lesz, erre mérget vehetünk, de a másik oldalon hiába a sok kiváló ügyességi játékos, ha a Seahawksé a liga leginstabilabb támadófala. Ha utóbbit rendbe rakják, a rájátszás kapui kinyílnak a Seattle előtt.

A Los Angeles Chargers Justin Herbert miatt alapból tényező, az egyetemi ligából az NFL-be visszacsábított Jim Harbaugh vezetőedző papíron javít majd a kaliforniai csapat esélyein, de ez most még nem valószínű, hogy elég lesz a playoffhoz.

A top 10 draftpickért helyezkednek

A Kansas City csoportriválisai közül a Las Vegas Raiders helyzete egyáltalán nem megnyugtató. Bár a védőfalba Maxx Croisby mellé érkezett Christian Wilkins, a támadóegység koránt sem olyan félelmetes. A Denver Broncos legalább talált egy biztatóan kezdő újonc irányítót Bo Nix személyében, de a rájátszás még a coloradóiak számára is álom marad idén.

A Minnesota Vikingsnél is megvolt a tuti terv irányító poszton, az Atlantába távozó Kirk Cousins helyére J. J. McCarthy érkezett újoncként. Csakhogy a fiatal QB súlyosan megsérült, az egész idényre kidőlt, így Sam Darnold lesz az, aki Justin Jeffersonnak dobálja a labdát – koránt sem ideális helyzet, főleg egy olyan csoportban, mint az NFC Észak.

A Nemzeti főcsoport Keleti csoportjában a Washington Commanders és a New York Giants áll nagyon nehéz feladat előtt. Bár a fővárosiak Jaylen Daniels személyében ígéretes irányítót húztak a draft második helyén, a védelmen számos lyuk tátong, míg a Giants az egész NFL talán legrosszabb keretével fut neki az új idénynek.

A Carolina Panthers az előző idényből nagyon rosszul jött ki, Bryce Young képtelen volt megmutatni, miért lett draftelső, a liga legrosszabb mérlege ráadásul nem ennek a klubnak hozott újabb első cetlit, hanem a Chicagónak. Nem sok jel utal arra, hogy nagyot lépne előre a csapat 2024-ben.

Bryce Youngtól nagy ugrást várnak a második évében Carolinában (Fotó: Getty Images)

Az AFC Déli csoportjában a Tennessee Titans tűnik biztos utolsónak, Derrick Henry távozása után hiába érkeztek sokat látott veteránok a csapathoz, ha Will Levis játékában nem lesz drasztikus javulás, tényleg lemarad a csoport másik három csapatától a Titans.

Az Arizona Cardinalsé a liga talán leggyengébb védelme, viszont az újonc Marvin Harrison Jr. személyében nagyszerű elkapó érkezett, hogy elkapdossa Kyler Murray passzait. Sokpontos meccseket fog játszani a Cardinals, de ezek többségét elveszíti majd.

A Giants mellett a New England Patriots pályázik a legjobb eséllyel az első draftcetlire (az elmúlt bő másfél évtizedben még Super Bowlokban találkoztak, ilyen a liga körforgása…), a Bill Belichick helyébe lépő Jerod Mayo többéves projekt elején jár, az újonc Drake Maye-t is óvják azzal, hogy egyelőre Jacoby Brissett kezd, nem idén fog felemelkedni a Patriots.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Péntek

2.20: Kansas City Chiefs–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Szombat

2.15: Philadelphia Eagles–Green Bay Packers (Tv: Arena4) – Sao Paulóban

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Pittsburgh Steelers

19.00: Buffalo Bills–Arizona Cardinals

19.00: Chicago Bears–Tennessee Titans

19.00: Cincinnati Bengals–New England Patriots

19.00: Miami Dolphins–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers

19.00: New York Giants–Minnesota Vikings

22.05: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.05: Seattle Seahawks–Denver Broncos

22.25: Cleveland Browns–Dallas Cowboys

22.25: Tampa Bay Buccaneers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Detroit Lions–Los Angeles Rams (Tv: Arena4)

Kedd

2.20: San Francisco 49ers–New York Jets (Tv: Arena4)