Több mint negyven gólt dobott a Győr a német Blomberg-Lippe ellen

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ

B-CSOPORT

Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) 41–24 (19–14)

Jegyzőkönyv később.

UTOLSÓ csoportmérkőzését játszotta le ebben a naptári évben a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a Győr az újonc, és a 16 tagú mezőnyben egyedüliként pont nélküli német Blomberg-Lippe ellen hazai pályán. A hangsúly az utolsón van, ugyanis jelenleg az a legnagyobb kérdés, látjuk-e még ebben az összeállításban a hétszeres BL-győztes ETO-t, akár a Vác elleni decemberi 30-i NB I-es találkozón vagy a dán Odensével szemben esedékes, január 9-i következő BL-körben. Túlzás nélkül állítható, hogy az elmúlt napokban bejárta a világsajtót a hír, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a nemzetközi szinten mérve is az egyik legsikeresebbnek számító női klub, amelynél a legfontosabb cél immár az, hogy befejezzék az idényt, ami rendkívül sokatmondó, egyúttal dermesztően is hangzik. Egyelőre rengeteg a kérdés és a bizonytalanság, miközben az is nyilvánvaló, hogy a hírek szerint drámai mértékű pénzügyi krach hosszú évek gazdasági tevékenységének a következménye – remélhetőleg a közeljövőben válaszokat is kapunk.

A szurkolók (akik joggal kérdezhetnék kedvenceiktől, hogy jövőre veletek ugyanitt?) mindenesetre nem tétlenkedtek, anyagilag is igyekeznek segíteni az egyesületet, miközben közel négyezren a helyszínen buzdították a csapatot szombat este. A Rába-partiak meccskeretéből ezúttal kimaradt a francia kapus Hatadou Sako, míg a junior-válogatott Zákányi Janka kezdett a bal szélen. Az ETO az elmúlt hétvégén a németországi összecsapáson végtelenül simán intézte el a sokkal inkább Európa-liga-szintű vetélytársát 36–21-re, és az első húsz percet követően most is biztosan érvényesítette nagyobb tudását.

Az elején azonban még hazai részről is sok volt a hiba, a pontatlan és rossz megoldás, ami tulajdonképpen nem csoda, az utóbbi napok történései után egyértelműen érzékelhető volt, hogy sokkal nehezebben koncentráltak a győriek. Elvégre ki tudná teljesen függetleníteni magát a pályán és öltözőn kívülről érkező hírektől és fejleményektől?

A meccs első harmadában a norvég Kari Brattset Dale a 300., a francia Estelle Nze Minko pedig a 400. BL-gólját szerezte meg győri mezben, ekkor még tartották magukat a vendégek, akik kilenc perccel a félidő előtt még 11–11-es döntetlenre álltak, onnantól kezdve viszont egyre kevésbé bírtak az összeálló zöld-fehér védőfallal és fokozatosan nőtt a különbség. A záró negyed órára fordulva már 10 volt közte, a Győr tehát ismét biztosan gyűjtötte be a két pontot, és 41–24-es sikerrel zárta a BL-évet. A győriek szerdán Székesfehérváron az Alba FKC elleni bajnokin vívják utolsó meccsüket a decemberi Európa-bajnoki szünet előtt. A többi viszont egyelőre a ködös jövő homályába vész…

A csoport másik két meccsén

Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán) 18–26 (11–14)

HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román) 37–34 (19–19)