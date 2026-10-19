Fekete-tenger-kupa: Nyéki a legjobb edző, Nagy Ákos a legértékesebb játékos

A trénerrel kapcsolatban érdekesség, hogy mielőtt átvette volna a gárda irányítását, a Ferencváros története során egyetlen alkalommal sem győzte le az olasz sztárcsapatot, azóta viszont a hét egymás elleni összecsapásból ötödször került ki győztesen a magyar együttes.

A fináléban öt gólt szerző Nagy Ákos elmondta, a döntő a vízilabda ünnepe volt, s minden játékos azért dolgozik pályafutása során, hogy ilyen találkozók részese lehessen.

„Nagyon elfáradtunk, de ez egy rendkívül fontos része volt a felkészülésünknek annak érdekében, hogy visszaszerezzük a címünket” – fogalmazott a válogatott balkezes játékos, aki az előző idényben bronzérmet nyert a BL-ben a csapattal.