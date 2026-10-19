Nemzeti Sportrádió

Fekete-tenger-kupa: Nyéki a legjobb edző, Nagy Ákos a legértékesebb játékos

2026.10.19. 10:35
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Nyéki Balázs mellett Kemény Dénes, Nagy Ákos oldalán pedig Varga Dénes (Fotók: FTC Vízilabda/Facebook)
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Nyéki Balázs FTC-Telekom Waterpolo Fekete-tenger-kupa Nagy Ákos
Nyéki Balázs a legjobb edzőnek, Nagy Ákos pedig a legértékesebb játékosnak járó különdíjat kapta meg a georgiai Batumiban rendezett Fekete-tenger Kupán, amelyet az FTC-Telekom Waterpolo vízilabdacsapata nyert, a vasárnapi döntőben a Zalánki Gergővel vízbe szálló 11-szeres Bajnokok Ligája-győztes Pro Reccót legyőzve.

„Az elején nem találtuk a fonalat, de nem voltam ideges emiatt. Kicsit olyan volt ez a találkozó, mint az idei BL-döntő, amit a Recco és a Barceloneta vívott egymással, az olaszok akkor is sok gólt szereztek az elején. Minden mérkőzésnek van egy forgatókönyve, tudtam, hogy valahol meg kell találnunk a blokkokat, és jön majd a kapusteljesítmény is” – mondta a zöld-fehérek hivatalos YouTube-csatornáján Nyéki Balázs, aki kiemelte a második negyedbe parádésan beszálló kapust, Szakonyi Dánielt, majd a később a helyére visszatérő Vogel Soma teljesítményét.

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Nyéki Balázs csapata a második játékrészben kiváló védekezésének köszönhetően „lenullázta” hasonlóan nagy nevű riválisát.

A trénerrel kapcsolatban érdekesség, hogy mielőtt átvette volna a gárda irányítását, a Ferencváros története során egyetlen alkalommal sem győzte le az olasz sztárcsapatot, azóta viszont a hét egymás elleni összecsapásból ötödször került ki győztesen a magyar együttes.

A fináléban öt gólt szerző Nagy Ákos elmondta, a döntő a vízilabda ünnepe volt, s minden játékos azért dolgozik pályafutása során, hogy ilyen találkozók részese lehessen.

„Nagyon elfáradtunk, de ez egy rendkívül fontos része volt a felkészülésünknek annak érdekében, hogy visszaszerezzük a címünket” – fogalmazott a válogatott balkezes játékos, aki az előző idényben bronzérmet nyert a BL-ben a csapattal.

Nyéki Balázs FTC-Telekom Waterpolo Fekete-tenger-kupa Nagy Ákos
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