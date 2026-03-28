Női vízilabda ob I: egygólos szegedi és szentesi siker

NŐI VÍZILABDA OB I

ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ

KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 14–15 (3–3, 3–4, 4–3, 4–5)

G: Binder, Péter N. 4-4, Kenderes 2, Bozsó, Dimitrovics, Kemény A., Tóth Zs, ill. Felkai 6, Tátrai Sz. 4, Mihály 2, Baksa B., Cuk M., Pádár

Semmelweis OSC–Valdor-Szentes 11–12 (1–3, 2–4, 4–2, 4–3)

G: Hajdú R. 3, Awad, Nagy J., Vaszari 2-2, Irmes R., Szücs G., ill. Molnár D., Varga V. 3-3, Erdélyi H., Lengyel 2-2, Furák-Szabovik, Korom

Tatabányai VSE–GYVSE-Uni Győr 5–18 (0–5, 2–3, 1–3, 2–7)

G: Zantleitner 2, Pelle, Perjési K., Tordai, ill. Lendvai, Petik, Rádli, Svec 3-3, Koltay, Szedlák 2-2, Iszak, Sunabe

Az állás: 1. Győr 13, 2. Szeged 12, 3. Szentes 8, 4. KSI 6, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.