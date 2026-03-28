Női vízilabda ob I: egygólos szegedi és szentesi siker

2026.03.28. 22:32
Fotó: szentesivk.hu/Vidovics Ferenc, archív
A Szeged a KSI-t, a Szentes az OSC-t győzte le vendégként a női vízilabda ob I alsóházának szombati játéknapján.

NŐI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ
KSI SE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell 14–15 (3–3, 3–4, 4–3, 4–5)
G: Binder, Péter N. 4-4, Kenderes 2, Bozsó, Dimitrovics, Kemény A., Tóth Zs, ill. Felkai 6, Tátrai Sz. 4, Mihály 2, Baksa B., Cuk M., Pádár

Semmelweis OSC–Valdor-Szentes 11–12 (1–3, 2–4, 4–2, 4–3)
G: Hajdú R. 3, Awad, Nagy J., Vaszari 2-2, Irmes R., Szücs G., ill. Molnár D., Varga V. 3-3, Erdélyi H., Lengyel 2-2, Furák-Szabovik, Korom

Tatabányai VSE–GYVSE-Uni Győr 5–18 (0–5, 2–3, 1–3, 2–7)
G: Zantleitner 2, Pelle, Perjési K., Tordai, ill. Lendvai, Petik, Rádli, Svec 3-3, Koltay, Szedlák 2-2, Iszak, Sunabe

Az állás: 1. Győr 13, 2. Szeged 12, 3. Szentes 8, 4. KSI 6, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.

 

