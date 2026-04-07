BL, negyeddöntő: Sporting–Arsenal
A labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Sporting az arsenalt fogadja. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő tudósításunkban.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Lisszabon, José Alvalde-stadion. V: Daniel Siebert (német)
Sporting CP: R. Silva – Fresneda, Diomande, Inácio M. Araújo – Morita, Simoes – Catamo, Trincao, P. Goncalves – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges
Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Ödegaard, Zubimendi, Rice – Madueke, Gyökeres, Trossard. Menedzser: Mikel Arteta
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
