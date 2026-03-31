Béres Gergely: A cél, hogy megnyerjük az Eurokupát
Előnyös helyzetből várhatta az Eurokupa 2023–2024-es kiírásának győztese, a Padova elleni visszavágót a BVSC, hiszen Olaszországban 11–9-re győzött. A kétgólos különbség persze még közel sem nevezhető megnyugtatónak, ám az előny az előny, ráadásul hazai medencében játszhatta a visszavágót a zuglói együttes.
Kifejezetten jól indult az összecsapás, hiszen 2–2-nél sorozatban hatszor találtak be a hazaiak. A támadásban mutatott hatékonyságot jól egészítették ki a hátsó alakzat labdaszerzései, így a nagyszünetben 8–3-mal fordultak a csapatok. Béres Gergely vezetőedzőtől azt kérdeztük, a találkozónak ezen a pontján eszébe jutott-e, hogy eldőlt a párharc: „Nehéz így kimondani, de az elejétől kezdve éreztem az energiát a csapatban. Az első perctől úgy mentünk bele a meccsbe, hogy domináltunk. Nyerni akartunk, és nem a kétgólos előnyünket tartani.”
Érdekesség, hogy a Vasutas az első félidőben négy ötméterest is dobhatott: „A III. kerület ellen is lőttünk azt hiszem, hat darab ötméterest, amelyek közül csak kettő ment be, szóval gyakoroltuk! – mondta Béres. – Úgy vélem, a játékunkban benne van, hogy ennyit kapunk, mert nagyon sok jó egy az egyező pólósunk van, és igen, erre ezúttal tudatosan játszottunk.”
Női vízilabda Ek: kettős győzelemmel elődöntős a BVSC
A találkozón 13–8-as hazai siker született, ami azt jelentette, hogy a BVSC kettős győzelemmel, 24–17-es gólkülönbséggel jutott tovább az elődöntőbe.
„Úgy gondolom, hogy mindkét meccsen magabiztosak voltunk, az elején nagyon jól összeállt a védekezésünk – kint és itthon is, ez volt a kulcs, meg az, hogy gyors gólokat szereztünk. Idézőjelben még jól is jött, hogy csak kétgólos előnnyel várhattuk a visszavágót, mert nem kényelmesedett el a csapat, hanem tudta, hogy ugyanolyan éles találkozó lehet a visszavágó.”
A BVSC ellenfele a legjobb négy között a spanyol Catalunya lesz, amely az idegenbeli 8–8 után Barcelonában 12–11-re legyőzte a görög Glifadát. „Itt már nincsenek könnyű ellenfelek. Ők is, mi is két szoros meccset játszottunk a Glifadával, tehát hasonló erők találkoznak egymással, de természetesen nyerni szeretnénk, mert az a célunk, hogy megnyerjük a sorozatot!” – szögezte le Béres Gergely.
A második számú európai kupasorozat elődöntőjének első mérkőzéseit április 11-én, a visszavágóit május 16-án játsszák.
NŐI EUROKUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–Plebiscito Padova (olasz) 13–8 (4–2, 4–1, 2–2, 3–3)
Gólszerző: Lendvay (5), Gorter (3), Dobi (2), Dömsödi Dalma, Mucsy, Nagy L., ill. Bozzolan (2), Bovo, Grigolon, Millo, Monterubbianesi, Pasqualin, Sgro
Továbbjutott: a BVSC (kettős győzelemmel, 24–17-es gólkülönbséggel)