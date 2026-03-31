Béres Gergely: A cél, hogy megnyerjük az Eurokupát

Előnyös helyzetből várhatta az Eurokupa 2023–2024-es kiírásának győztese, a Padova elleni visszavágót a BVSC, hiszen Olaszországban 11–9-re győzött. A kétgólos különbség persze még közel sem nevezhető megnyugtatónak, ám az előny az előny, ráadásul hazai medencében játszhatta a visszavágót a zuglói együttes.

Kifejezetten jól indult az összecsapás, hiszen 2–2-nél sorozatban hatszor találtak be a hazaiak. A támadásban mutatott hatékonyságot jól egészítették ki a hátsó alakzat labdaszerzései, így a nagyszünetben 8–3-mal fordultak a csapatok. Béres Gergely vezetőedzőtől azt kérdeztük, a találkozónak ezen a pontján eszébe jutott-e, hogy eldőlt a párharc: „Nehéz így kimondani, de az elejétől kezdve éreztem az energiát a csapatban. Az első perctől úgy mentünk bele a meccsbe, hogy domináltunk. Nyerni akartunk, és nem a kétgólos előnyünket tartani.”

Érdekesség, hogy a Vasutas az első félidőben négy ötméterest is dobhatott: „A III. kerület ellen is lőttünk azt hiszem, hat darab ötméterest, amelyek közül csak kettő ment be, szóval gyakoroltuk! – mondta Béres. – Úgy vélem, a játékunkban benne van, hogy ennyit kapunk, mert nagyon sok jó egy az egyező pólósunk van, és igen, erre ezúttal tudatosan játszottunk.”