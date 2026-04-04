Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: először nyert az ELTE BEAC

2026.04.04. 13:04
Négy góllal nyert az ELTE BEAC (Fotó: BEAC vízilabda, Facebook)
Címkék
KSI SE férfi vízilabda ob I ELTE BEAC
A sereghajtó ELTE BEAC 13–9-re nyert a KSI SE vendégeként a férfi vízilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának szombati játéknapján.

Herczeg Gergő és Szőke Benedek is három góllal járult hozzá az egyetemi csapat első győzelméhez.

A Szentes ugyancsak az alsóházban házigazdaként kétgólos különbséggel legyőzte a Kaposvárt. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak ukrán légiósa, Dmitro Asanin volt öt góllal.  

FÉRFI VÍZILABDA OB I
Alsóház, 5. forduló
KSI SE–ELTE-BEAC 9–13 (0–5, 4–2, 2–3, 3–3)
G: Csendes, Fiedler 2-2, Irmes M., Kovács M., Mezei, Rabb, Skoflek, ill. Herczeg, Szőke 3-3, Németh B., Varga K. 2-2, Buzás, Goschi, Horváth A

Metalcom-Szentes–Kaposvári VK 14–12 (3–2, 3–4, 4–5, 4–1)
G: Asanin 5, Horváth Ákos, Szatmári, Takács J. 2-2, Bozó, Kürti-Szabó, Tóth Gy., ill. Bede, Berta, Dőry 3-3, Gaszt, Takács K., Vindisch

Az állás: 1. DVSE 15 pont 2. UVSE 9 (70–61), 3. Kaposvár 9 (69–64), 4. Szentes 9 (66–61), 5. KSI 6, 6. Miskolc 5, 7. PVSK 4, 8. ELTE BEAC 3

 

KSI SE férfi vízilabda ob I ELTE BEAC
