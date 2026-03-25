Ünnepi gálamérkőzéseket rendez április elején a BVSC

2026.03.25. 17:27
null
Balról jobbra: Tóth Frank, Szatmáry Kristóf és Nyíri Zoltán (Fotó: BVSC)
BVSC gálamérkőzés Ferencváros
Papp László születésének 100. évfordulóján – aki a zuglóiak színeiben kezdte remek pályafutását, és ott szerezte első olimpiai aranyérmét – sajtótájékoztatón tett különleges bejelentést a BVSC. Április 1-jén a 30 évvel ezelőtti férfi vízilabda OB I-es döntő emlékére BVSC–Vasas összecsapást rendeznek a Szőnyi úti uszodában, míg másnap, április 2-án, a BVSC Football Fiesta utánpótlás-labdarúgótorna zárásaként az 1995–1996-os NB I-es kiírás legjobbjai, az aranyérmes Ferencváros és a második helyezett BVSC futballistái csapnak össze a centerpályán.

A gálamérkőzéseket a szerdai sajtótájékoztatón Szatmáry Kristóf, a BVSC-Zugló elnöke ismertette a leendő ellenfelek képviselőivel (Tóth Frank és Nyíri Zoltán) közösen.

Áprilisban elsőként felavatjuk uszodánk névadójának, Laky Károlynak a szobrát, aki meghatározó alakja történelmünknek, hiszen megalapozta a férfi vízilabdázók sikerességét, akikkel az első bajnoki címet is ő nyerte el 1966-ban – ecsetelte az elnök. – Ennek az aranyéremnek 60 éves évfordulóját ünnepeljük, míg a ’90-es évek aranygenerációjának, az 1996-os bajnoki elsőségnek is a 30. évfordulója van. Ezért április 1-jén összehozzuk az akkori ellenfeleket és a jelenlegi játékosokat is a BVSC-ből, valamint a hozzánk hasonlóan 115 éves Vasasból. Másnap pedig labdarúgóink legsikeresebb idényét, a bajnoki- és Magyar Kupa-ezüstéremmel záruló 1995–1996-os kiírást elevenítjük fel az NB I-ben akkor bajnok Ferencváros elleni gálamérkőzéssel. Az esemény különlegessége, hogy mind a BVSC, mind az FTC egykori labdarúgói között több olyan sportember van, akinek gyermeke szintén futballista, így pályára lép apa és fia, jelképezve a hagyomány tovább örökítését és a generációk közötti folytonosságot.”

Tóth Frank 1996-ban a Vasast erősítette vízilabdázóként, de később a BVSC-ben is játszott. A világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok egykori klasszis szerint nagyon várják a különleges visszavágót.

„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a gálamérkőzést – tekintett előre az április 1-jén 18 órakor kezdődő összecsapásra Tóth Frank. – Bár van, akiben jó, s van, akiben kevésbé jó emlékeket elevenít fel a 30 évvel ezelőtti összecsapás, ez most a találkozásokról és az összetartozásról fog szólni. Többen vagyunk, akik még mindig nem szakadtak el a vízilabdától, én is játszom Masters korosztályban, de olyanok is lesznek, akik már régen voltak vízben. Úgyhogy a vízilabda ünnepe lesz ez a meccs!”

 

Az április 2-án megrendezendő utánpótlás labdarúgótorna, a BVSC Football Fiesta zárásaként a Szőnyi úti stadionban találkozik a BVSC 1995–1996-os második helyezett csapata a Ferencváros akkor bajnok együttesével. A harminc évvel ezelőtti, Népstadionban rendezett „bajnoki döntő” egyébként igazi csemege volt a kilátogató 45000 nézőnek, hiszen a régi idők rangadó hangulatát idézte meg. 

„A harminc évvel ezelőtti futball fieszta és a szintén nagy múltú zuglói klub 115. születésnapja remek alkalom arra, hogy egyfelől az akkori hősöket megünnepeljük és köszöntsük a BVSC-t, másfelől pedig a gálamérkőzéssel csináljunk kedvet a sportághoz – mondta el a 18 órakor kezdődő összecsapásról a várakozásait Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke. – Köszönjük a szervezőknek, hogy gondoltak ránk és meghívták legendáinkat a közös emlékezésre!”

Úgy tudjuk, hogy a Ferencváros csapatában pályára lép majd többek között Lisztes Krisztián, Hrutka János és Zoran Kuntics, a kispadról pedig az akkor az edzői stábban tevékenykedő Mucha József fog irányítani. A zuglóiaknál többek mellett pályára lép majd Csábi József, Bognár György és Bükszegi Zoltán. A belépés mindkét nap mindkét mérkőzésre ingyenes lesz.

 

 

 

