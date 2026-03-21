Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda ob I: a Győr, az OSC és a Szeged is nyert

SZ. R.SZ. R.
2026.03.21. 22:16
null
Illusztráció: GYVSE
Címkék
A Győr, az OSC és a Szeged is nyert a női vízilabda ob I alsóházának szombati játéknapján.

NŐI VÍZILABDA OB I
Alsóház, 4. forduló
GYVSE-Uni Győr–KSI SE 15–7 (8–0, 4–3, 1–1, 2–3)
G: Petik 8, Koltay, Svec 2-2, Csernus, Lendvai, Rádli, ill. Binder 3, Dimitrovics, Kiss K., Péter, Tóth Zs.

Semmelweis OSC–Tatabányai VSE 10–8 (3–2, 3–2, 4–2, 0–2)
G: Kátai-Benedek 4, Szücs G. 2, Awad, Nagyiván, Torkos, Vaszari, ill. Perjési K., Zantleitner, Zink 2-2, Perjési L., Tordai

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Valdor-Szentes 13–6 (6–1, 3–2, 2–1, 2–2)
G: Felkai, Mihály 3-3, Bódi 2, Bocskay, Botka, M. Cuk, Németh V., Tátrai Sz., ill. Lengyel, Varga V. 2-2, Furák-Szabovik, De Bue

Az állás: 1. Győr 10, 2. Szeged 9, 3. KSI 6, 4. Szentes 5, 5. SE OSC 3 (40–57), 6. Tatabánya 3 (29–45)

 

