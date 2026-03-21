Férfi vízilabda ob I: magabiztosan nyert a címvédő Ferencváros a BVSC ellen

A másik két mérkőzés igencsak szorosan alakult. A Szeged szinte végig vezetett a Szolnok vendégeként, ám Schmölcz Norman az utolsó percben egyenlített, majd Hangay Zoltán együttese maratoni ötméterespárbajt nyert meg. A Nyéki uszodában is óriási izgalmak voltak: hiába vezetett a Vasas a Semmelweis OSC vendégeként többször is hat góllal, a hazaiak földöntúli feltámadást produkáltak, és Gál Dávid révén egyenlítettek hat másodperccel a vége előtt – hiába. Szalai Péter utolsó másodperces, félpályás bombájával megnyerte a meccset a Vasasnak.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, KÖZÉPSZAKASZ

3. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

BVSC-MANNA ABC–FTC-TELEKOM 6–12 (1–6, 2–3, 1–1, 2–2)

Laky uszoda, 600 néző. V: Kovács S., ifj. Kenéz

BVSC: Korom – Bundschuh 1, TÁTRAI D. 2, Jansik D., Batizi, CSACSOVSZKY E. 2, Susiasvili. Csere: GYAPJAS V. (kapus), Szeghalmi, Kovács P., Mészáros M., Simon B., Ekler Zs. 1, Benedek M. Edző: Varga Dániel

FTC: VOGEL SOMA – Fekete G. 1, Vigvári Vendel 1, Vismeg Zs. 1, Argiropulosz 1, VÁMOS M. 2, Nagy Ákos 1. Csere: Szakonyi (kapus), MANHERCZ K. 2, JANSIK SZ. 2, Varga V. 1, Lugosi, Jámbor, Paján. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/2, ill. 13/4

Gól – ötméteresből: –, ill. 3/1

Kipontozódott: Mészáros M. (25. p.), Szeghalmi (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Az első negyed az FTC javára billentette a találkozót, olyan sebességgel találkoztunk, amelyre a Recco és a Barceloneta képes még, nem tudtunk vele mit kezdeni. Aztán egyre jobban felvettük a fonalat, sikerült feljebb kapcsolnunk, úgy mentünk bele a párharcokba, ahogy kell. Jól blokkoltunk, Gyapjas Viktor jól védett. A csúnya első negyedet három szebb követte.

Nyéki Balázs: – Az első félidővel nagyon elégedett vagyok, de az nem volt tervben, hogy a másodikban ennyire pontatlanok leszünk, az emberelőny-kihasználás is hullámzott. A védekezésünk viszont végig nagyon stabil volt, tetszett a hozzáállásunk is. Ha nem kezdtünk volna ilyen jól, nehézkesebb meccs is lehetett volna.

SEMMELWEIS OSC–VASASPLAKET 11–12 (2–4, 1–5, 2–1, 6–2)

Nyéki uszoda, 250 néző. V: Kun Gy., Rubos K.

OSC: FARKAS D. – Sziládi 1, Sedlmayer 1, MÉSZÁROS CS. 2, GÁL D. 5, Varga B., Hessels B. Csere: Tátrai T. 1, Simon 1, Klár, Hessels S., Tóth K., Török B. Edző: Tóth László

VASAS: FERNANDES – Gyárfás T., Sélley-Rauscher, DALA D., Foszkolosz, Bátori B., SZALAI P. 4. Csere: Lakatos 1, Csorba, Várnai K. 1, Tóth M., DJURDJICS 6, Ragács. Edző: Kovács Róbert

Emberelőny-kihasználás: 12/4, ill. 6/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Gyárfás T. (17. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Érzelmi hullámvasút volt, vissza kell néznem, mert nem értem, hogy mi történt. Olyan mélyen voltunk, hogy egy fabatkát nem adtam volna, hogy így feltámadunk, különösen a negyedik negyedben jól küzdöttek a srácok.

Kovács Róbert: – Aki látta, milyen drámai volt a végjáték, megtapasztalhatta: ezért érdemes vízilabda-mérkőzésekre járni. Voltak pillanatok, amikor úgy éreztük, eldőlt a mérkőzés, aztán feltámadt a hazai csapat, de tudtuk, hogy mérkőzés közben is képesek visszazárkózni. Nagyon örülök, hogy mi nyertünk.

SZOLNOKI DÓZSA–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 12–12 (2–3, 5–5, 1–2, 4–2) – szétlövéssel: 7–6

Szolnok, 300 néző. V: Petik, Tordai

SZOLNOK: Szabó Gergő – Cseh M. Krasznai 1, Kovács G. 1, BEDŐ 1, Vámosi, Kakstedter 1. Csere: Józsa (kapus), Zerinváry 1, Simon D. 1, SCHMÖLCZ 3, SZABÓ II BENCE 2, Teleki, Zeman 1. Edző: Hangay Zoltán

SZEGED: DANKA – Bóbis B. 1, PETŐ A. 4, Horváth V., Sánta, Pörge 1, Spitz 1. Csere: Gyovai (kapus), BÁTHORY 3, GÓLYA 2, Kürti, Kasza, Nyíri. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 11/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Vámosi (26. p.), Horváth V. (29. p.), Kovács G. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Visszaadtuk a Szegednek a kölcsönt, most nekünk sikerültek az ötöslövések. Sokszor két góllal, sőt, a záró negyedben hárommal vezettek a vendégek, de visszajöttünk a meccsbe, mert volt tartásunk. Igazi Tisza-parti rangadót láthattak a szurkolók.

Kiss Csaba: – Nem csalódtak, akik látták a meccset, mert jó vízilabdát játszott mindkét csapat. Nagy rendező az élet, hiszen nálunk szinte végig a szolnoki csapat vezetett, viszont mi nyertünk ötösökkel. Most hasonlóan folyt a meccs, és a szolnokiak örülhettek. Jó mérkőzést vívtunk, büszke vagyok a csapatra.

A FELSŐHÁZ ÁLLÁSA 1. FTC 3 3 – – – 61–23 48 2. Honvéd 3 2 – – 1 51–38 41 3. BVSC 3 1 – – 2 33–33 37 4. Vasas 3 2 – – 1 39–32 33 5. Szolnok 3 2 1 – – 35–33 32 6. OSC 3 1 – – 2 37–37 24 7. Szeged 3 – – 1 2 30–47 24 8. Eger 3 – – – 3 19–63 17

ALSÓHÁZ

Debreceni VSE-Master Good–Kaposvári VK 11–8 (2–2, 3–2, 3–4, 3–0)

G: Gluhaic, Vidovenyecz 3-3, Gagulic, Macsi M., Macsi P., Mihov, Pónya, ill. Berta 3, Pellei K. 2, Dőry, Takács K., Vadas

KSI SE–PannErgy-Miskolci VLC 15–12 (3–2, 3–4, 5–2, 4–4)

G: Rabb 4, Csendes, Irmes M., Mezei, Turán 2-2, Kovács M., Kósi-Kelly, Tidrenczel, ill. Várkonyi Á. 4, Dubinák 3, Guszakov 2, Némethy, Szabó I., Szabó Bence

UVSE–ELTE-BEAC 19–8 (5–1, 5–2, 3–2, 6–3)

G: Fülöp B, Korbán 4-4, Dobricza 3, Besenyei, Gál M. 2-2, Fazekas Á., Hegedűs Z., Korbács, Makarenkó, ill. Farsang 3, Bárd A., Herczeg 2-2, Bárd Á.

Pécsi VSK-Mecsek Füszért–Metalcom-Szentes 14–16 (4–2, 4–7, 4–2, 2–5)

G: Holl 4, Mészáros B., Sipos Balázs 2-2, Aranyi A., Cseh A., Doma, Kókai Sz, Lajkó, Matesz, ill. Asanin 6, Szatmári 3, Horváth Ákos, Pellei F. 2-2, Hajdu A, Makán, Varga M.

Az állás: 1. DVSE 9 pont, 2. UVSE 6 (45–32), 3. KSI 6 (43–41), 4. Kaposvár 6 (39–37), 5. Miskolc 3 (40–40), 6. PVSK 3 (43–45), 7. Szentes 3 (35–41), 8. ELTE BEAC 0