Vízilabda Eb: Románia nyert, biztosan a legjobb nyolc között végez
A román válogatott 15–10-re megverte Grúziát a férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének F-csoportjában, ezzel eldőlt, hogy biztosan a legjobb nyolc között végez az Eb-n.
A felek 7–7-ig fej fej mellett haladtak, ekkor a románok zsinórban háromszor találtak be, amivel eldöntötték a mérkőzést. Az utolsó negyedre a grúzok elkészültek az erejükkel, így ötgólos vereséget szenvedtek. A román csapat az első nyolc között végez az Eb-n, ez már biztos, de még az elődöntőbe is bejuthat, amennyiben szerdán legyőzi Görögország, Olaszország pedig megnyeri a két hátralevő mérkőzését. 15–10
FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Grúzia–Románia 10–15 (2–2, 4–4, 1–2, 3–7)
Később
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország
|F-CSOPORT
|M
|GY
|SZL GY
|SZL V
|V
|L–K
|GK
|P
|1. Olaszország
|3
|3
|–
|–
|–
|55–28
|+27
|9
|2. Görögország
|3
|3
|–
|–
|–
|51–24
|+27
|9
|3. Horvátország
|3
|2
|–
|–
|1
|45–27
|+18
|6
|4. Románia
|4
|2
|–
|–
|2
|50–66
|–16
|6
|5. Törökország
|3
|–
|–
|–
|3
|35–59
|–24
|0
|6. Grúzia
|4
|–
|–
|–
|4
|37–69
|–32
|0
