Vízilabda Eb: Románia nyert, biztosan a legjobb nyolc között végez

2026.01.19. 18:04
Andrei Neamtu négy gólt szerzett a grúzok ellen (Fotó: Getty Images)
férfi vízilabda férfi vízilabda Európa-bajnokság férfi vízilabda Eb
A román válogatott 15–10-re megverte Grúziát a férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjének F-csoportjában, ezzel eldőlt, hogy biztosan a legjobb nyolc között végez az Eb-n.

A felek 7–7-ig fej fej mellett haladtak, ekkor a románok zsinórban háromszor találtak be, amivel eldöntötték a mérkőzést. Az utolsó negyedre a grúzok elkészültek az erejükkel, így ötgólos vereséget szenvedtek. A román csapat az első nyolc között végez az Eb-n, ez már biztos, de még az elődöntőbe is bejuthat, amennyiben szerdán legyőzi Görögország, Olaszország pedig megnyeri a két hátralevő mérkőzését. 15–10

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
KÖZÉPDÖNTŐ, F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
Grúzia–Románia 1015 (22, 44, 12, 37)
Később
18.00: Horvátország–Törökország
20.30: Görögország–Olaszország

 
F-CSOPORTMGYSZL GYSZL VVL–KGKP
1. Olaszország3355–28+279
2. Görögország3351–24+279
3. Horvátország32145–27+186
4. Románia42250–66–166
5. Törökország3335–59–240
6. Grúzia4437–69–320

 

 

