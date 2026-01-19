Chema Rodríguez: Ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia

– Elégedett a játékosok első két mérkőzésen nyújtott teljesítményével?

– Az vagyok. Van, aki talán azt gondolja, Lengyelország és Olaszország nem annyira erős, de biztosíthatok mindenkit, nem így van. Mindkét meccsen majdnem hatvan percen át jól játszottunk, a védelmünk stabil, a kapusteljesítmény pedig remek volt. Magabiztosnak érzem a csapatot – árulta el Chema Rodríguez.

– Mennyit és miben változott következő ellenfelünk, az izlandi együttes az elmúlt években?

– Szerintem az idei a legjobb izlandi csapat, amellyel az elmúlt hat évben szembekerülünk. Van két-két klasszis jobb- és balátlövője, korábban csak egy-egy volt, és kiemelkedőek az irányítói is, Gísli Kristjánsson és Janus Smárason. A szélsőiknek nem kell nagy hely, hogy gólt szerezzenek, a keretet több poszton bevethető játékosok, stabil védők és kapusok egészítik ki. Izland nemcsak a csoport, a torna egyik favoritja is, nem csodálkoznék, ha éremért játszana. Persze egy dolog a papírforma, egy másik, amit a pályán látunk – megteszünk mindent, és ha valaki le akar győzni minket, mindent bele kell adnia.

– Izland ellen többet tudtunk készülni, mint az eddigi ellenfeleinkre?

– Több videónk volt, és többször is játszottunk velük, így jobban ismerjük őket. Minden információ rendelkezésre állt. A másik oldalról nézve viszont ők is jobban ismernek minket, mint a lengyelek és az olaszok. Mivel nálunk nem játszik Bánhidi Bence, biztos azt gondolják, hogy ezúttal jó esélyük van legyőzni minket. Keményen kell védekeznünk, nem szabad hagynunk, hogy induljanak, és minél kevesebbszer elszórnunk a labdát. Hatalmas tempót diktálnak, és ha hagyjuk őket több góllal elhúzni, annál nehezebb dolgunk lesz. Végig ott kell maradnunk a sarkukban!

„Már nagyon vártam, hogy világversenyen is bemutatkozzak, jólesett, hogy bizalmat kaptam és a második meccsen pályán lehettem akkor is, amikor még nem volt biztos a győzelem. Spanyolországban a klubomban balátlövőt játszom, néha irányítót, de örülök minden perc játéklehetőségnek, hogy itt lehetek. A válogatottnak van egy játékrendszere támadásban és védekezésben is, amit mindenkitől elvárnak, amit mindenkinek szem előtt kell tartania. Amikor először jöttem a keretbe, a társak már akkor éreztették velem, hogy a csapat része vagyok, és velem szemben is megvan ez az elvárás, ami jó, mert ettől érzi az ember, hogy a csapat tagja, hogy neki is hozzá kell tennie a magáét a válogatott teljesítményéhez” – fogalmazott a nemzeti csapat balátlövője. PERGEL ANDREJ

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Izland 2 2 – – 70–49 +21 4 2. Magyarország 2 2 – – 61–47 +14 4 3. Lengyelország 2 – – 2 44–60 –16 0 4. Olaszország 2 – – 2 52–71 –19 0

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

Izland–Olaszország 39–26

Magyarország–Lengyelország 29–21

Január 18., vasárnap

Lengyelország–Izland 23–31

Olaszország–Magyarország 26–32

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: Magyarország–Izland

A magyar válogatott 20 fős kerete

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)