Csányi Sándor a 125 éves MLSZ emléktábla-avatásánál: Négy év múlva ott leszünk a világbajnokságon

Akadémia utca 1. – az alapítók aligha sejtették, hogy 125 évvel később az utcanév még mindig fontos kifejezés lesz a magyar futballban. A futball jövőjét manapság az akadémiákon képzik, de a hetet a múlt megidézésével kezdte az MLSZ. 1901. január 19-én az akkori István Főherceg Szálló különtermében hozták létre a Magyar Labdarúgók Szövetségét – akkor ez volt a neve. A 125. születésnap alkalmából a szövetség vezetői emléktáblát avattak.

„Kellene egy kis segítség” – mosolygott Csányi Sándor MLSZ-elnök a jelenlévők között álldogáló Marco Rossi szövetségi kapitányra, akit maga mellé invitált, hogy Lőw Zsolt szakmai alelnökkel közösen lerántsák a leplet a műalkotásról.

„Megtisztelő ezen az eseményen részt venni, az alapítókra emlékezni – mondta a szövetség elnöke. – A Sportvilág című lap számolt be a szövetség megalakításáról, amely unikális volt abból a szempontból, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó-szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák meg.”

Fotó: Árvai Károly

Csányi Sándort természetesen a mostani időszakról is kérdezték az újságírók – 2010 óta ő az elnök, senki sem töltötte be hosszabb ideig a tisztséget.

„Vannak szebb napok és rosszabb pillanatok, a legemlékezetesebb alighanem az lehet, hogy háromszor is ott lehettünk az Európa-bajokságon, a csalódást a világbajnoki selejtezők jelentették – mondta Csányi Sándor. – Számomra nagy élmény volt az Angliában elért 4–0, amely ugye túlszárnyalta az Aranycsapat legendás, háromgólos győzelmét is, amikor 6:3-ra győztek Puskás Ferencék. A csalódást a vb-selejtezők jelentették. Megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a rájátszásba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk.”

Az M4 Sport rákérdezett Tóth Alex küszöbön álló szerződésére is, az elnök örömmel konstatálta, hogy egy fiatal futballista a magyar élvonalból a Premier League-be kerülhet.

„Az első és a második osztályban is erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több a fiatal a pályán. Nemcsak számban több, hanem, azt hiszem, tehetségben is, és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik."