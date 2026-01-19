Nemzeti Sportrádió

Csányi Sándor a 125 éves MLSZ emléktábla-avatásánál: Négy év múlva ott leszünk a világbajnokságon

S. Zs.S. Zs.
Vágólapra másolva!
2026.01.19. 15:07
null
Az emléktáblát Marco Rossi, Csányi Sándor és Lőw Zsolt leplezte le (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Csányi Sándor emléktábla MLSZ
Hétfő délelőtt emléktáblát avattak az MLSZ vezetői a szövetség alapításának helyszínén, az eseményen Csányi Sándor, a szövetség elnöke is részt vett.

Akadémia utca 1. – az alapítók aligha sejtették, hogy 125 évvel később az utcanév még mindig fontos kifejezés lesz a magyar futballban. A futball jövőjét manapság az akadémiákon képzik, de a hetet a múlt megidézésével kezdte az MLSZ. 1901. január 19-én az akkori István Főherceg Szálló különtermében hozták létre a Magyar Labdarúgók Szövetségét – akkor ez volt a neve. A 125. születésnap alkalmából a szövetség vezetői emléktáblát avattak.

„Kellene egy kis segítség” – mosolygott Csányi Sándor MLSZ-elnök a jelenlévők között álldogáló Marco Rossi szövetségi kapitányra, akit maga mellé invitált, hogy Lőw Zsolt szakmai alelnökkel közösen lerántsák a leplet a műalkotásról.

„Megtisztelő ezen az eseményen részt venni, az alapítókra emlékezni – mondta a szövetség elnöke. – A Sportvilág című lap számolt be a szövetség megalakításáról, amely unikális volt abból a szempontból, hogy a korábbiak valamilyen nagyobb szervezeten, tehát az olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó-szövetség a kezdetektől fogva önálló volt, fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák meg.”

Fotó: Árvai Károly

Csányi Sándort természetesen a mostani időszakról is kérdezték az újságírók – 2010 óta ő az elnök, senki sem töltötte be hosszabb ideig a tisztséget.

„Vannak szebb napok és rosszabb pillanatok, a legemlékezetesebb alighanem az lehet, hogy háromszor is ott lehettünk az Európa-bajokságon, a csalódást a világbajnoki selejtezők jelentették – mondta Csányi Sándor. – Számomra nagy élmény volt az Angliában elért 4–0, amely ugye túlszárnyalta az Aranycsapat legendás, háromgólos győzelmét is, amikor 6:3-ra győztek Puskás Ferencék. A csalódást a vb-selejtezők jelentették. Megalapozottan reménykedhettünk abban, hogy legalább a rájátszásba bejutunk. De rajtunk múlott az is, hogy nem csoportelsőként végeztünk, hiszen három meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár az első helyen is zárjuk ezt a csoportot. De ehelyett itthon maradtunk. Négy év múlva ott leszünk.”

Az M4 Sport rákérdezett Tóth Alex küszöbön álló szerződésére is, az elnök örömmel konstatálta, hogy egy fiatal futballista a magyar élvonalból a Premier League-be kerülhet.

„Az első és a második osztályban is erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, sokkal több a fiatal a pályán. Nemcsak számban több, hanem, azt hiszem, tehetségben is, és jobb felkészültséggel bírnak, mint korábban. Ennek lehet az eredménye, hogy egyre többen jutnak ki a topbajnokságokba. Remélem, hogy ez a tendencia folytatódik. Jó lenne, ha a magyar válogatottban legalább hét-nyolc olyan játékos játszana, aki topligában futballozik."

 

Csányi Sándor emléktábla MLSZ
Legfrissebb hírek

Az UEFA is felköszöntötte a 125 éves MLSZ-t

Minden más foci
4 órája

Emléktábla-avatással és gálavacsorával ünnepli fennállása 125. évfordulóját az MLSZ

Magyar válogatott
6 órája

125 éve alakult meg az MLSZ

Népsport
9 órája

Bérczy Balázs: Sokkal több tudás van ma a labdarúgásban

Magyar válogatott
2026.01.15. 08:30

MK: megvan, mikor fogadja a Ferencváros a Csákvárt a legjobb 16 között

Labdarúgó NB I
2026.01.12. 16:56

NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 10:53

MLSZ: elindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között

Magyar válogatott
2025.12.22. 21:23

Van még teendő – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:59
Ezek is érdekelhetik